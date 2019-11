FIS Freestyle Big Air World Cup 2019/2020 #1: Modena, Italien – Ergebnis Quali & Livestream

Jörg Angeli -

Alles Wichtige rund um den ersten FIS Freestyle Big Air Weltcup der Wintersaison 2019/2020 in Modena, Italien: Infos, Livestream, Results, Bilder & Videos.

FIS Freestyle Big Air World Cup 2019/2020 #1: Modena, Italien - LIVESTREAM



Verfolgt die Action beim FIS Freestyle Big Air Weltcup in Modena (Finals) im Livestream. Los geht's ab 17 Uhr am 3. November 2019.

In einigen Ländern funktioniert der Stream leider nur mit einem Proxy. Eurosport 2 überträgt die Finals ebenfalls LIVE ab 16:50 Uhr.

Inhaltsübersicht

Video: Did You Know | Modena (Skipass) | Big Air | FIS Freestyle Skiing

Neue Startplatz-Regeln in der Saison 2019/2020 (FIS Freestyle Weltcups)

Vom 1. bis 3. November 2019 findet in Modena, Italien, der erste Big Air Weltcup der aktuellen Wintersaison statt. Im letzten Jahr fand der Contest zum ersten Mal im Rahmen der Skipass Messe in Modena statt und auch 2019 finden sich erneut die weltweit besten Big Air Athleten in Italien zum ersten Showdown der Saison ein.

Mit dem Big Air Weltcup kommen auch zum ersten Mal die neuen FIS Regeln zur Teilnahme an Freestyle World Cups zum Tragen. Die FIS hat nach dem Ende der letzten Saison entschieden, das Starterfeld deutlich zu verkleinern. In den letzten Jahren waren die FIS Weltcups immer populärer geworden und die Anzahl der Starter wurde immer größer. Bei den Männern waren teilweise mehr als 100 Rider am Start.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurden nun die Regeln für die Auswahl der Starterplätze pro Nation stark verändert. In Zukunft ist die Anzahl der Athleten bei Big Air Events auf 60 Männer sowie 30 Frauen limitiert. Bei City Big Air Contest - dazu zählt auch der aktuelle in Modena - sind die Plätze bei den Männern auf 50 begrenzt (Frauen weiterhin 30). Bei Halfpipe World Cups gibt es keine Begrenzung der Startplätze.

Die Verteilung dieser Startplätze erfolgt nach einem bestimmten System der FIS (quota spot allocation system). Jede Nation darf demzufolge eine maximale Teamgröße von 10 Athleten haben (nicht mehr als 5 Frauen sowie 7 Männer). Hinzu kommen unter bestimmten Umständen weitere Quota-Plätze, so dass sich die Verteilung der Plätze pro Nation wie folgt zusammensetzt:

Basic Nation Quota: 1 Frau / 1 Mann

1 Frau / 1 Mann Additional Nation Quota: Top 8 Frauen / 10 Männer Grundlage für diese Plätze sind die 2018/2019 FIS Punktelisten

Top 8 Frauen / 10 Männer Host Nation (Veranstaltungsland) Quota: 3 Frauen / 5 Männer

3 Frauen / 5 Männer Personal Spot WJC (Junior Championships): 1 Frau / 1 Mann

1 Frau / 1 Mann Personal Spot World Rookie Tour Finals (nur Slopestyle): 1 Frau / 1 Mann

1 Frau / 1 Mann Personal Spot Continental Cup (5): 1 Frau / 1 Mann (pro Continental Cup)

1 Frau / 1 Mann (pro Continental Cup) Pre-qualification Competition Spot: 1 Frau / 2 Männer

Weitere Details zur Verteilung der Startplätze sowie den FIS Regularien bei Slopestyle, Big Air sowie Halfpipe Contests der Saison 2019/2020 findet ihr in dem offiziellen FIS Dokument.

Die Entscheidung soll die Qualität der Events verbessern, den Veranstaltern mehr Flexibilität bieten und zudem die Qualität des Ridings im allgemeinen anheben.

Wann findet der Big Air Weltcup in Modena, Italien statt (2019)?

Der Timetable für den ersten Big Air Weltcup der Saison 2019/2020 sieht wie folgt aus:

Freitag, 1. November 2019: Qualifikation der Frauen

Qualifikation der Frauen Sonntag, 3. November 2019: Qualifikation der Männer: 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr Finals der Frauen: 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr Finals der Männer: 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr Die Heats im Final wechseln sich jeweils zwischen Männern und Frauen ab.



Gibt es einen Livestream für den Big Air Weltcup in Modena, Italien (2019)?

Die FIS hat im Sommer 2019 bekannt gegeben, dass alle FIS Freestyle World Cups ab der Saison 2019/2020 LIVE auf dem Youtube Kanal der FIS übertragen werden. Davon ausgenommen sind einzelne Länder, die nicht näher genannt wurden, in denen nationale Medienfirmen die Rechte an der Live-Übertragung gekauft haben.

Ihr findet alle Livestreams für FIS Freestyle Weltcups 2019/2020 auch hier bei uns!

FIS Freestyle Big Air World Cup 2019/2020 #1: Ergebnisse Qualifikation

Die Qualifikation der Frauen wurde von Sonntag auf Freitag verschoben. Die besten 6 Frauen und 10 Männer treten am Sonntagabend um 17 Uhr im Finale an.

Ergebnis Männer-Qualifikation

Heat 1

Heat 2

Ergebnis Frauen-Qualifikation

