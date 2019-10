Zillertal VÄLLEY RÄLLEY 2019/20

Nico Steidle -

Zur Wintersaison 2019/2020 startet die Zillertal VÄLLEY RÄLLEY hosted by Blue Tomato und Ride Snowboards in ihre 7. Saison.

An insgesamt vier Wochenenden macht die beliebte Snowboard Amateur Serie unter der Regie der „Ästhetiker“ Halt in den besten Zillertaler Snowparks. Die Anmeldung für den 1. Tourstopp, der die Contest-Saison am 21. und 22. Dezember 2019 im Hochzillertal einläutet, ist ab dem 1. Dezember 2019 unter www.valleyralley.at freigeschaltet.

In sechs Jahren ist die Zillertal VÄLLEY RÄLLEY hosted by Blue Tomato und Ride Snowboards zu einem der wichtigsten Nachwuchsevents der Europäischen Snowboard Szene herangewachsen. „Mit der Zillertal VÄLLEY RÄLLEY präsentieren wir jungen Snowboardern ein Sprungbrett in den professionellen Sport,“ erklärt Ästhetiker Präsident und Snowboard Legende Steve Gruber. „Mit der Kombination aus Contest und Coaching, verfolgen wir das Ziel, den Spaß am Snowboarden zu fördern und den Athleten gleichzeitig die besten Voraussetzungen für ihre persönliche Progression zu bieten.“

Ein Mann mit dem auch dieses Jahr zu rechnen ist, ist der Coach der Holländer – Mister Barth Fallhaber

Zillertal Välley Rälley – Contest und mehr

Auf Snowboardfans wartet bei allen vier Tourstopps ein ganzes Wochenende voller Action im Zillertal. Am gesamten Wochenende können die neuesten Ride Snowboards und Bindungen von sämtlichen Gästen im Gebiet kostenlos getestet werden. Und während am Coaching Tag bei gratis Freestyle Sessions gemeinsam mit Snowboard Pros an der Technik gefeilt wird, können alle anwesenden Snowboarder ihre Flexibilitätskünste beim Limbo RIDE Fun Wettbewerb „unter der Stange“ unter Beweis stellen und für die besten Moves Goodies von Ride Snowboards absahnen.

Am Contest Tag greifen die Snowboard Talente aus ganz Europa beim offenen Slopestyle Contest dann tief in ihre Trickkiste, um die Judges und Zuschauer zu beeindrucken. Denn jetzt geht es nicht mehr nur um Applaus, Ruhm und Ehre.

Zillertal Välley Rälley – Sachpreise, Geld und Ruhm

Bei allen Contests gibt es jede Menge Medaillen, Sachpreise und Preisgeld zu gewinnen. Darüber hinaus halten der neue Event Host Blue Tomato und Outerwear Partner Horsefeathers Clothing bei allen Events Ausschau nach vielversprechenden Talenten für professionelle Sponsoring Verträge. Zur absoluten Krönung wird der beste Trick des Tages von Horsefeathers mit einem nagelneuen Outfit belohnt.

Mit jedem Contest-Ergebnis sammeln die Teilnehmer Punkte im Zillertal VÄLLEY RÄLLEY Overall Ranking und die Gesamttoursieger werden nach dem letzten Tourstopp am Hintertuxer Gletscher zur neuen Zillertal VÄLLEY RÄLLEY Königsfamilie 2020 gekrönt. Für jede Teilnahme gibt es zusätzlich Punkte auf der internationalen World Snowboard Point List (WSPL) und die ersten drei Välley Rälley Tourstops sind n.ASA (New Austrian Snowboard Association) Austriacups. Mit der besten Gesamtwertung der ersten drei Events qualifizieren sich der beste Mann, die beste Frau und die besten Rookies für die Austrian Masters in der Disziplin Slopestyle und alle Rookies sammeln bei allen Tourstopps Punkte im World Rookie Ranking und können sich somit für die World Rookie Finals qualifizieren.

Zillertal Välley Rälley – alle Tourstops

Gemeinsam mit der Zillertal Tourismus GmbH, den Zillertaler Bergbahnen und Tourismusverbänden und Dank der Unterstützung von Blue Tomato, Ride Snowboards, Red Bull, Horsefeathers und Dana Beanies freuen sich die Ästhetiker, die neuen Termine für 2019/2020 anzukündigen:

1.Tourstopp, 21.-22.12.2019, Hochzillertal, Kaltenbach, Erste Ferienregion im Zillertal

2.Tourstopp, 18.-19.01.2020, Zillertal Arena

3.Tourstopp, 29.02.-01.03.2020, Penken Park Mayrhofen, Mayrhofen-Hippach im Zillertal

4.Tourstopp, 25.-26.04.2020, Hintertuxer Gletscher, Betterpark Hintertux, Tux-Finkenberg

