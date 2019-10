The North Face FUTURELIGHT™ | Alle Informationen zur neuen Membrantechnologie

Christian Schubert -

Entwickelt auf Basis innovativer Nanospinning-Technologie bietet FUTURELIGHT™ von The North Face eine einzigartige Atmungsaktivität bei gleichzeitiger Wasserdichte. Die neue, patentierte Membran erhöht die Leistungsfähigkeit und Atmungsaktivität wasserdichter Outdoorbekleidung.

Wenn Du wissen willst was hinter der FUTURELIGHT™-Technologie steckt und mit welchen Produkten Du dich bereits diesen Winter eindecken kannst, bist Du hier genau richtig. Wir haben die wichtigsten Informationen rund um FUTURELIGHT™ für Dich zusammengefasst.

Was genau ist die FUTURELIGHT™Technologie überhaupt?

Was genau bedeutet eigentlich FUTURELIGHT™? Seit der Erfindung der ePTFE Membran gab es bis heute nicht mehr wirklich viele innovative Entwicklungen. Auch die Nachhaltigkeit und der Abbau von ePTFE sind immer wieder in die Kritik geraten und passen nicht wirklich in unsere heutige Zeit. Auf der anderen Seite sind die Anforderungen an wasserfeste Bekleidung deutlich gestiegen. Diesem Wunsch nachzukommen hatte sich The North Face bereits vor einigen Jahren verschrieben.



"Produktinnovationen, die Verschiebung von Grenzen und der Mut neue Standards zu setzen, sind seit der Gründung unseres Unternehmens vor über 50 Jahren Teil der The North Face DNA"

Scott Mellin, Global General Manager Mountain Sports bei The North Face

The North Face FUTURELIGHT™

Auf Wunsch vieler Top-Athleten, war das erklärte Ziel, ein Gewebe zu entwickeln, das nicht nur deutlich atmungsaktiver, wasserdichter weicher, leichter, flexibler und bequemer war, sondern auch langlebig und nachhaltig. Nach über drei Jahren Forschung, Entwicklung und unzähligen Testversuchen war es nun soweit. The North Face kann bereits auf der Outdoor 2019 die erste Kollektion mit der eigens entwickelten FUTURELIGHT™ Technologie vorstellen. Die Kollektion ist seit dem 1. Oktober 2019 exklusiv auf http://thenorthface.com, in den The North Face Stores und bei weiteren ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Zu FUTURELIGHT™ gehört aber nicht nur die durch Nanospinning-Technologie hergestellte Membran, sondern auch das komplette Produktionsverfahren ist von enormer Bedeutung.

FUTURELIGHT™ ist perfekt abgestimmt auf die jeweilige Sportart

Die innovative Nanospinning-Technologie ermöglicht es den Grad an Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit individuell zu regeln. Beim Herstellungsprozess entstehen Öffnungen im Nanometerbereich, sogenannte Poren, die das Material besonders porös und damit dampfdurchlässig machen.

The North Face FUTURELIGHT™

Wir starten mit Jacken und Hosen im Outdoor-Segment. Aber das ist erst der Anfang.

Scott Mellin

Im Alpinsport wird eine geringere Atmungsaktivität benötigt, als dies im Ausdauersport der Fall ist. Die Individualisierung ermöglicht es ein auf die jeweilge Sportart optimal abgestimmtes Produkt herzustellen. Dieses Maß an Flexibilität war bisher noch nicht möglich.

Nachhaltigkeit von The North Face FUTURELIGHT™

Die The North Face FUTURELIGHT™ Technologie ist komplett frei von PFC und für das Laminat werden mehrheitlich recycelte Komponenten verwendet. Das Innen- und Außenmaterial besteht zu 90 Prozent aus recycelten Materialien. Nachhaltigkeit war einer der wichtigsten Faktoren bei der Entwicklung der Membran, den Komponenten und der kompletten Produktion. Daher wird auch die komplette Produktionsanlage von „grüner" Solarenergie versorgt, um eine bestmögliche ökologische Herstellung von FUTURELIGHT™-Produkten zu gewährleisten.

Geprüft und getestet von Athleten

Beim Testen von FUTURELIGHT™ bestiegen die The North Face-Athleten Hilaree Nelson und Jim Morrison gemeinsam drei 8000er: Everest, Cho You und Lhotse, den vierthöchsten Berg der Erde. Auf Skiern fuhren sie am 30. September 2018 als erste Menschen in der Geschichte das Lhotse Couloir 2133 Tiefenmeter ab.

The North Face arbeitet darüber hinaus mit Underwriters Laboratories zusammen, einer unabhängigen Testeinrichtung deren Testverfahren um ein Vielfaches strenger sind als die gängigen Standards der Branche.

„In den letzten zwei Jahren hat unser Weltklasse-Team aus Kletterern und Alpinisten, Skifahrern, Snowboardern und Trailrunnern FUTURELIGHT™ konsequent in jeder Disziplin getestet, um die unvergleichliche Performance der Technologie bei unterschiedlichen Wetterbedingungen und Klimazonen auf der ganzen Welt nachzuweisen", sagte Hilaree Nelson, Captain des The North Face-Athletenteams. „In all meinen Jahren am Berg habe ich noch nie ein Produkt erlebt, das sich so angenehm trägt und funktioniert wie FUTURELIGHT™. Es schafft neue Standards und setzt neue Erwartungen an wasserdichte Textilien.“

The North Face FUTURELIGHT™ | Steep Kollektion

Zum Snowboarden hat The North Face die FUTURELIGHT™ Steep Series ins Leben gerufen. Wir zeigen Euch die neuen Teile der Nano-Über-Outerwear!

Brigandine Jacket | The North Face

Ob nächtliche Aufstiege in Alaska oder Ganztagestouren in den Anden: Die atmungsaktive und wasserdichte Brigandine FUTURELIGHT™ Jacke passt sich den unterschiedlichen Wetterlagen perfekt an, hält dich trocken und schützt dich gleichzeitig im Pulverschnee abseits der Piste.

Brigandine Bib Latzhose | The North Face

Mit der atmungsaktiven und wasserdichten FUTURELIGHT™ Snowboard-Latzhose mit FuseForm-Konstruktion kannst du dich freier bewegen und bist gleichzeitig auch beim Freeriden oder Skifahren im Pulverschnee abseits der Piste bestens geschützt.

A-CAD Jacke | The North Face

Mit dieser A-CAD Jacke aus FUTURELIGHT™ 3L Material ist dir absolute Trockenheit und hoher Tragekomfort im Tiefschnee garantiert. Dank der entspannten Passform und einer weicheren, wärmeren Rückseite, die sich angenehm an deine Haut schmiegt, heißt es zukünftig: freier atmen und bewegen – selbst an den längsten und anspruchsvollsten Tagen.

A-CAD Bib Latzhose | The North Face

Den großen Eroberern und Abenteurern im Hochgebirge ist die A-CAD Ski-Latzhose kein Unbekannter. Welche Hürde du auch zu überwinden hast: Dank des FUTURELIGHT™ 3L Materials ist diese weiche Ski-Latzhose nicht nur dehnbarer und robuster, sondern hält dich auch am Rücken warm und sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.

Purist Jacket | The North Face

Die ultraleichte und leistungsfähige Purist FUTURELIGHT™ Jacke ist enorm dehnbar und bietet dir so maximale Bewegungsfreiheit. Dank durchgehender Reißverschlüsse an den Brusttaschen, kannst du ganz einfach auf die Innentaschen zugreifen.

Purist Bib Latzhose | The North Face

Auf deiner Jagd nach dem tiefen, unberührten Schnee abseits der Piste, sollte dich deine Oberbekleidung während des Aufstiegs kühl und gleichzeitig trocken halten. Die ultraleichte, atmungsaktive und wasserdichte Ski-Latzhose verfügt über eine komplett versiegelte FUTURELIGHT™ 3L Schicht, die dir während der Fahrt Bewegungsfreiheit schenkt und dennoch robust ist.

Über The North Face

The North Face® ist eine Tochtergesellschaft der VF Corporation, LLC, und wurde im Jahr 1966 gegründet. Mit Hauptsitz in Alameda, Kalifornien, entwickelt das Unternehmen technisch ausgereifte Produkte, die Athleten und Abenteurern helfen die Grenzen des menschlichen Potentials zu erforschen und zu testen. Das Unternehmen schützt die Natur und minimiert seine Auswirkungen auf den Planeten durch Nachhaltigkeitsprogramme.

