Ride Snowboards: Berzerker – Die Geschichte hinter dem Brett

Als Endverbraucher halten wir schlussendlich nur das finale Produkt in unseren Händen. Wie viel Herzblut, Kreativität, Fleißarbeit und Leidenschaft im Entwicklungsprozess eines Snowboards steckt, bleibt uns verborgen.Um hier Abhilfe zu schaffen gewähren uns die Jungs von Ride Snowboards einen Blick hinter die Kulissen und lassen uns teilhaben an der Entwicklung des neuen Berzerker Modell. Zu Wort im Video kommt unter anderem Ride Teamfahrer Jake Blauvelt, der im Entwicklungsprozess des All Mountain Bretts entscheidend involviert war. Denn wer könnte besser entscheiden was am Berg funktioniert, als einer der besten Snowboarder der Welt?

