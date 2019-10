Powderchase 2019/2020 – die beste Wahl für perfekte Powder-Tage?

Roman Lachner -

Powderchase verspricht einmalige Wochenenden im Tiefschnee. Wir erklären, wie das funktionieren soll und was dahinter steckt.

Worum geht es bei Powderchase?

Powderchase ist genau das richtige, wenn du von unberührten Powder-Faces und massig Schnee wie im vergangenen Winter träumst, aber befürchtest, das sei nicht zweimal hintereinander möglich. Ist es aber! Denn eine kleine Crew von rastlosen Powder-Jägern spürt das weiße God für dich auf.

Jahr für Jahr machen sie sich auf, um die Nuggets unter den Freeride-Spots zu schürfen. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Bei diesen besonderen Trips steht nur das Datum fest. Wohin die Reise in den Alpen letztlich geht, entscheidet allein die Schnee­lage – das garantiert drei Tage Powder-Fun pur!



Video: 9 Gründe, um mit Powderchase auf die Jagd nach Tiefschnee zu gehen

Spannende Powder-Specials

Neben den regulären Powderchase-Wochenenden gibt es in diesem Jahr drei spannende Specials.

Das Powderchase-Konzept ist ebenso smart wie bewährt: Die Teilnehmer erfahren erst einen Tag vor Abreise, wohin sie der Trip tatsächlich führt. Das entscheidende Kriterium: Powder! Denn das Ziel des erfahrenen Teams ist ganz klar, euch unvergessliche Freeride-Abfahrten zu ermöglichen. Liegt einmal nirgends genug Schnee, um dies zu garantieren, wird der Trip abgesagt und der gesamte Reisepreis zurückerstattet.

Neben den vier regulären Powderchase-Terminen stehen einige spannende Specials auf dem Programm. An zwei Terminen wird es für Backcountry-Neulinge die Möglichkeit geben, im Rahmen der Slowderchases erste Erfahrungen in der Welt des Freeridens zu sammeln – selbstverständlich unter fachkundiger Anleitung.

Tourchase, Women’s Tourchase & weitere Highlights

Mit Powderchase Steep & Deep gelangt ihr auch an Faces, die schwer zu erreichen sind, dafür umso einzigartiger sind! - Foto: Tim Marcour

Auch das Tourchase und das Women’s Tourchase by Peak Performance gehen in eine neue Runde. Bei der Damen-Variante stehen zusätzlich Yoga-Sessions auf dem Pro­gramm – natürlich auf das Tourengehen abgestimmt. Die aktivierende Einheit am Morgen bereitet euch perfekt auf den langen Tag am Berg vor, während die regene­rie­rende Stunde am Abend Balsam für die müden Beine ist.

Und ab dem Frühjahr 2020 wartet für die er­fahreneren Freerider ein ganz besonderes Highlight: An zwei Terminen wagt ihr euch in Kleinstgruppen à zwei oder drei Personen in die Welt des alpinen Backcountry vor. Mit Powderchase Steep & Deep gelangt ihr an Orte, die nur durch Abseilen oder Klet­ter­pas­sagen zugänglich sind, aber dafür absolut einzigartige Erlebnisse bereithalten – selbstverständlich unter der Anleitung erfahrener, UIAGM-zertifizierter Bergführer.

Powderchase X Freeride Filmfestival

Die Crew ist übrigens am 13. November auf Freeride Filmfestival am Start und vergibt dort zwei Slots an abenteuerlustige Freerider. Alle weiteren Infos sowie die Daten der einzelnen Trips findet ihr auf der Website der Powder-Jäger. Es sind übrigens nur noch wenige Plätze frei bei den angebotenen Trips. Ihr solltet euch also schnell noch anmelden: powderchase.com

