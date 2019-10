GoPro Hero 8 Black und Max | Alle Fakten im Überblick

Christian Schubert -

Heute stellen wir Euch die neue GoPro HERO 8 Black, Mods und die Max vor. Mit der Hero 8 wird komplett neu definiert was mit einer Kamera möglich ist.

HERO 8 Black für 429.99 EUR

Die Hero8 Black baut auf dem Erfolg ihres Vorgängermodells auf und bringt eine unvergleichliche Leistung in die HERO Reihe. Die HyperSmooth 2.0-Videostabilisierung bietet eine deutlich verbesserte Stabilisierung entlang einer Neigungsachse und unterstützt jetzt alle Bildwechselfrequenzen und Auflösungen. TimeWarp 2.0 passt sich automatisch deiner Geschwindigkeit an und lässt sich mit nur einem Tastendruck in Echtzeit verlangsamen.  Die überarbeitete SuperFoto-Funktion liefert HDR-Action-Fotos ohne Geisterbilder, und der brandneue LiveBurst nimmt vor und nach dem Verschluss 1,5 Sekunden 12 MP (4K 4:3) Filmmaterial auf. Und wenn du es hören musst, um es zu glauben, dann ist das neue, windoptimierte Mikrofon auf der Vorderseite und die verbesserte HiFi-Audioqualität der HERO8 Black genau das Richtige für dich. Digitale Objektive und Rahmenloses Design Die HERO8 Black verfügt über vier digitale Objektive zur einfachen Auswahl eines Sichtfeldes, verbesserte Audioqualität mit fortschrittlicher Windgeräuschminderung, anpassbare Modusvoreinstellungen und ein leichteres, rahmenloses Design mit ausklappbaren Befestigungsösen. Darüber hinaus helfen die neuen Digitalobjektive, die Aufnahme jedes Mal wie ein Profi einzurichten: vom von GoPro patentierten „SuperView“ bis hin zum verzerrungsfreien „Linear“. Anpassbare Voreinstellungen für die Aufnahme ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Einstellungen für jede Aktivität. All dies ist in einem schlankeren, rahmenlosen Design mit ausklappbaren Befestigungsösen untergebracht. Funktionen | GoPro Hero 8 Black Verbessertes Design: rahmenlose Befestigung mit integrierten, ausklappbaren Befestigungsösen passt besser in jede Tasche und ist 14% leichter. Das rahmenlose Design macht auch den Austausch von Akkus und SD-Karte noch schneller und das Objektiv ist jetzt doppelt so stoßfest.

Lass deine Geschwindigkeit, die zurückgelegte Entfernung und die Höhenmeter aufzeichnen und füge sie in der GoPro App als Messdatensticker deinen Videos hinzu. Übertragung auf das Smartphone: Deine Fotos und Videos werden bei Verbindung mit der GoPro App automatisch übertragen, damit du sie sofort teilen kannst. Mods für GoPro Hero 8 Black Die HERO8 Black kann mit dem neuen modularen Zubehör-Ökosystem von GoPro auch in ein Vlogging-Tool, oder Produktionskraftwerk verwandelt werden. Die Mods ermöglichen eine bedarfsgerechte Erweiterung der Fähigkeiten der HERO8 Black, ohne dabei die kompakte und robuste Konstruktion der HERO Kamera zu beeinträchtigen. Media Mod Media Mod | GoPro Hero 8 Der Media Mod für EUR 79,99 verfügt über ein Richtmikrofon für beste Audioqualität mit weniger Nebengeräuschen, sowie über je einen USB-C-und HDMI-Anschluss. Ein 3,5-mm-Eingang für externe Mikrofone sowie zwei Zubehörschuhe sind ebenfalls vorhanden. Display-Mod DisplayMod Der Display Mod für EUR 79,99 ist ein umklappbares, nach vorn oder hinten gerichtetes 1,90-Zoll-Display, das oben am Media Mod angebracht wird. Er hat die perfekte Größe, um Vlogging-Aufnahmen in Szene zu setzen und kann bei Nichtverwendung heruntergeklappt werden. Light Mod Black Light Mod | GoPro Hero 8 Wasserdicht bis 10 Meter, am Körper tragbar + montierbar. Der Light Mod für EUR 49,99 ist das vielseitigste Licht der Welt. Der Light Mod kann jede Szene aufhellen, egal ob am Media Mod montiert, oder an einer GoProHalterung befestigt. Sie wird zusammen mit einem Diffusor geliefert, der das Licht beim Filmen mit der HERO8 Black weicher macht.

GoPro Hero 8 Max für EUR 529.99

Die GoPro Hero 8 Max ist eine GoPro Kamera mit zwei Objektiven, die sich durch ihre Vielseitigkeit auszeichnet. Verwende die Max als wasserdichte, maximal stabilisierte Einzelobjektiv HERO Kamera, als 360°-Kamera mit Doppelobjektiv, oder als Vlogging-Kamera der nächsten Generation mit integriertem Display auf der Vorderseite und Richtmikrofon für beste Audioqualität.



Ganz gleich wie Du sie verwendest, die Max bietet mit MaxHyperSmooth eine unerschütterliche Videostabilisierung der nächsten Generation. Die Max verfügt außerdem über vier digitale Objektive, darunter das neue ultraweite Max SuperView – das breiteste GoPro Sichtfeld aller Zeiten.

Eine Kamera die so vielseitig ist, als hätte man drei Kameras in einer. Die Max ist wasserdicht bis zu 5 Meter und kann als HERO Kamera mit Einzelobjektiv und maximaler Stabilisierung, als 360°-Kamera mit Doppelobjektiv oder als ultimative Vlogging-Kamera verwendet werden – alles in einem Gerät. Und die Max kann jede ihrer Funktionen optimal nutzen. MaxHyperSmooth macht einen Gimbal überflüssig. MaxTimeWarp krümmt gleichsam Zeit und Raum mit erweiterter Kontrolle und Performance im Vergleich zum herkömmlichen TimeWarp. Und MaxSuperView bietet das bisher breiteste und beeindruckendste GoPro Sichtfeld.

360°-Aufnahmen

Beim Bearbeiten von 360°-Aufnahmen steht MaxNutzern jetzt Reframe, die neue Keyframe-basierte Bearbeitungsoption der GoPro App zur Verfügung. Damit ist es nunmehr ganz einfach, 360°-Aufnahmen schnell in herkömmliche Videos und Fotos mit besonders weichen Schwenks und Übergängen umzuwandeln. Reframe bietet die gleiche Leistung wie Desktop-360°-Bearbeitungslösungen, aber mit dem Komfort und der Benutzerfreundlichkeit der GoPro App.

Vlogging

Und wenn es um Vlogging geht, ist die Max eine Komplettlösung für den idealen „Look“, einem nach vorn gerichteten Touchscreen zur Vereinfachung der Bildkomposition und sechs Mikrofonen, die eine Richtmikrofon-Audioleistung ermöglichen. 270°-PowerPano-Fotos mit nur einem Klick, kamerainternem 360°-Video-und Foto-Stitching, sowie dem mehr als praktischen Reframe ist die Max wirklich eine Kamera wie keine andere.

V-Logg Set-Up

Funktionen | GoPro Hero 8 Max

Integrierte Befestigungsösen

HERO + 360°-Aufnahmemodi: Wechsle zwischen traditionellen HERO Videos und Fotos oder immersiven 360°-Aufnahmen.

Weitere Updates umfassen kamerainternes 360°-Video-und Foto-Stitching, sowie die Keyframe-basierte Bearbeitung von 360°-Aufnahmen in der GoPro App.

GoPro Million Dollar Challenge

Die GoPro Million Dollar Challenge ist wieder da, jetzt mit der HERO8 Black und der Max. Die Million Dollar Challenge, die ausschließlich Besitzern der HERO8 Black und der Max offen steht, vergibt an alle Teilnehmer, deren Videoclips im GoPro Million Dollar Challenge-Video enthalten sind, das Ende Januar 2020 veröffentlicht wird, einen gleichen Anteil von 1.000.000 USD. Der Teilnahmezeitraum beginnt am 1.Oktober und endet am 12.Januar.

„Hero8 Black, die Mods und die Max definieren neu, was mit einer Kamera möglich ist.“ Nick Woodman, Gründer und CEO von GoPro GoPro App Alle Vorteile der preisgekrönten Quik App sind jetzt direkt in die GoPro App integriert. Aber das ist noch nicht alles. Die GoPro App unterstützt bei der Bearbeitung jetzt Aufnahmen von der GoPro und dem Smartphone, ermöglicht das Anwenden von Filtern auf einzelne Clips, sowie eine Auswahl mehrerer Clips und streamt live mit voller 1080p-Auflösung von der HERO8 Black und der Max.

Die automatisch generierte Videobearbeitungsfunktion der App verfügt außerdem über vier neue Designs. Wähle zwischen Adrenaline Seeker, Adventure Travel, Cinematic und Memory Curator. Teile sie direkt in sozialen Medien oder speichere sie in der App als Entwurf zum späteren Weiterbearbeiten.

Mehr infos unter: https://gopro.com/de/de/

