Heute wurde das komplette Starterfeld für die Freeride World Tour 2020 bekanntgegeben. Alle Athleten in der Übersicht.

Video: Freeride World Tour 2020 Athlete Lineup

Die neue Freeride World Tour Saison steht vor der Türe und nun wurden die Fahrer bekanntgegeben. Insgesamt werden 49 der besten Freerider weltweit bei der Contestreihe antreten, davon 11 Skifahrerinnen sowie 23 Skifahrer.

Bald geht's endlich los bei der Freeride World Tour 2020 - Foto: Mia Knoll

Freeride World Tour 2020: Ski Damen

Bei den Skifahrerinnen steht eine Frage im Vordergrund: Kann Arianna Tricomi (ITA) in diesem Jahr einen historischen dritten FWT-Titel in Folge holen? Jessica Hotter (NZL) und Emma Patterson (USA) wollen es verhindern. Sie starten nach ihrer erfolgreichen FWQ-Saison 2019 nun als hungrige Nachwuchskräfte. Auch die Wildcards Juliette Willmann (FRA) und Evelina Nilsson (SWE) wollen ihre Stellung auf der FWT20 festigen und an der Spitze der Kategorie landen.

Freeride World Tour 2020: Alle Ski Damen in der Übersicht

Freeride World Tour 2020: Ski Herren

Nachdem Titelverteidiger Markus Eder (ITA) diese Saison keine Wettkämpfe fahren wird, ist völlig offen, wer neuer FWT-Champion bei den Skifahrern wird. Die ebenso erfahrenen wie erfolgreichen Kristofer Turdell (SWE), Drew Tabke (USA) und Wildcard Reine Barkered (SWE) stehen als Nachfolger bereit. Aber auch Newcomer wie Konstantin Ottner aus Kaufbeuren (GER), Tao Kreibich aus Altach in Vorarlberg (AUT), Carl Renvall (SUI), Blake Marshall (NZL), Jack und Kevin Nichols (USA) oder Isaac Freeland (USA) könnten für eine Überraschung sorgen. Yu Sasaki (JPN) kehrt 2020 mit einer Wildcard auf die Tour zurück.

Freeride World Tour 2020: Alle Ski Männer in der Übersicht

Freeride World Tour 2020: Alle Fahrer in der Übersicht

Männer

Kristofer Turdell (SWE)

Leo Slemett (FRA)

Andrew Pollard (USA)

Wadeck Gorak (FRA)

Tom Pfeiffer (CAN)

Craig Murray (NZL)

Tanner Hall (USA)

Drew Tabke (USA)

Carl Regnér SWE)

Aymar Navarro (SPA)

Reine Barkered (SWE)

Yu Sasaki (JAP)

Konstantin Ottner (GER)

Sam Lee (NZL)

Ivan Malakhov (RUS)

Yann Rausis (SUI)

Hank Bilous (NZL)

Isaac Freeland (USA)

Carl Renvall (SUI)

Blake Marshall (NZL)

Jack Nichols (USA)

Tao Kreibich (AUT)

Kevin Nichols (USA)

Frauen

Arianna Tricomi (ITA)

Jaqueline Pollard (USA)

Elisabeth Gerritzen (SUI)

Hedvig Wessel (NOR)

Jackie Paaso (USA)

Rachel Croft (USA)

Maude Besse (SUI)

Juliette Willmann (FRA)

Evelina Nilsson (SWE)

Jessica Hotter (NZL)

Emma Patterson (USA)

