Die Wintersaison ist offiziell eröffnet und damit rückt auch der Start der Freeride World Tour 2020 näher. Alle Termine der Freeride-Contestreihe.

Freeride World Tour 2020 - Alle Contest-Termine - Foto: Mia Knoll / freerideworldtour.com

Die Termine für die kommende Freeride World Tour Saison stehen fest. Die Contest werden in den gleichen Resorts wie im letzten Jahr stattfinden, das heißt die wichtigste Freeride-Contestreihe weltweit wird erneut Stopp in Asien, Nordamerika sowie Europa machen.

Freeride World Tour 2020 - Alle Contest-Termine - Foto: D. Daher / freerideworldtour.com

Los geht es wie schon 2019 im Powder-Paradies von Japan, danach zieht die Freeride World Tour Crew weiter nach Kanada zum Kicking Horse Skigebiet. Anders als in der letzten Saison findet der nächste Contest daraufhin in Andorra statt, bevor es zum vorletzten Stopp nach Fieberbrunn in Österreich geht. Dort entscheidet sich, wer es zum großen Finale in Verbier, Schweiz schafft.

Freeride World Tour 2020 - Alle Termine im Überblick

1. Stopp: 18. bis 25. Januar 2020

Hakuba, Japan (FWQ: 13.-16. Januar 2020)

In Japan erwartet die Rider der tiefste Schnee des Planeten sowie traumhafte Pillows und aufregende Rinnen.

2. Stopp: 6. bis 12. Februar 2020

Kicking Horse, Golden, BC, Kanada

In dem verspielten kanadischen Gelände können die Fahrer ihre technischen Fähigkeiten beweisen.

3. Stopp: 28. Februar bis 4. März 2020

Ordino-Arcalís, Andorra

Hoch in den Pyrenäen müssen die Fahrer durch wechselhafte Schneeverhältnisse und schwieriges Gelände navigieren.

4. Stopp: 7. bis 13. März 2020

Fieberbrunn, Österreich

Der vorletzte Stopp der Tour – am Wildseeloder fällt die Entscheidung, wer zum großen Finale nach Verbier fahren darf!

5. Stopp: 28. März – 5. April 2020

Verbier, Schweiz

Es gibt Steilhänge und es gibt den Bec des Rosses – ein einzigartiger Freeride-Gipfel, der die Träume (und Alpträume) der Athletinnen und Athleten beherrscht. Dieses Jahr steht ein historisches Jubiläum bevor: Der 25. Xtreme Verbier! Dieses legendäre Festival des Freeridens in der Schweiz sollte man nicht verpassen.

Freeride World Tour 2020 - Livestream

Alle Events werden im Livestream auf freerideworldtour.com und den Social-Media-Kanälen der FWT übertragen. Auf den Facebook- und Instagram-Channels der FWT gibt es dazu die ganze Saison über die aktuellsten News zu Events und Ridern.

