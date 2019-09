Nico Steidle -

Hey! Ho! an alle Boardsportler und Sportlerinnen, Wasserratten, Schneemenschen und sämtliche Funsporthelden und Heldinnen. Wer sich vor Saisonstart günstig eindecken möchte sollte unbedingt beim WarehouseOne Lagerverkauf 2019 vorbeischauen!

WarehouseOne Lagerverkauf 2019

Am Donnerstag den 26.09.19 bis einschließlich Dienstag den 01.10.19 kriegst Du beim WH1 Lagerverkauf 2019 die besten Preise auf das gesamtes Sortiment. Wenn Du in der Nähe wohnst kannst Du dich mit neuem Stuff für die kommenden Saisons zum kleinen Preis eindecken. Was erwartet Dich? Snowboards, Ski, Bindungen, Boots, Winter-und Funktionsbekleidung sowie Protektoren und Helme.

Auch Sommersportler kommen voll auf Ihren kosten! Wakeboards, Neoprenanzüge, Westen, Boardshorts und Bikinis, SUPs, Inlineskates, Skate-und Longboards und klassische Rollschuhe werden über das Wochenende ebenfalls stark rabattiert angeboten. Dein Weg zu weiteren 10 EUR*Rabatt: Als kleine Besonderheit kannst Du dir an der Kasse weitere 10 Euro gutschreiben* lassen. Was Du dafür tun müsst? Natürlich das im Social Media Zeitalter übliche -einfach an der Veranstaltung bei Facebook (https://www.facebook.com/events/644855546012796/) teilnehmen und an der Kasse Deinen Facebook-Nutzer-Namen angeben und KA-CHING! Du zahlst 10 Euro weniger.

