Jörg Angeli -

Der Winter 2019/2010 steht vor der Türe und damit auch die beliebten Ski Openings in den Alpen. Alle wichtigen Fakten und Infos im Überblick.

Überblick: Ski Openings 2019

Während die einen sich noch über die letzten warmen Tage des Sommers freuen, sind die anderen bereits in Gedanken bei den Ski Openings in den Alpen unterwegs. Anfang Oktober öffnen die ersten Resorts in Österreich ihre Pforten. Wir haben für euch die wichtigsten Daten und Fakten zusammengetragen.

Inhaltsübersicht

Hotzone.tv Park Opening 2019 Hintertux - Hintertuxer Gletscher

Traditionell startet der Betrieb auf dem Hintertuxer Gletscher im Zillertal als erstes. Das Gebiet ist zwar den ganzen Sommer über geöffnet, offiziell startet die Saison allerdings jeweils am ersten Wochenende im Oktober.

Datum: 3. bis 6. Oktober 2019

Im Jahr 2019 wird das Park Opening am Hintertuxer Gletscher bereits zum 15. Mal stattfinden und erneut wird ein umfangreiches Programm angeboten: ein frisch aufgebauter Snowpark, Sessions & Battles, kostenlose Snowboardtests, eskalierende Parties und vieles mehr.



Das Programm zum Hintertux Opening 2019 im Überblick

Das Programm beim Hintertux Opening 2019 (Tirol) im Überblick.

Der Snowpark in Hintertux ist vor allem für seine Kicker - vom Beginner Jump bis zur massiven Pro Line - bekannt. Außerdem wurde in den letzten Jahren viel Arbeit in die Jib Lines investiert, so dass mittlerweile selbst Anfang Oktober ein äußerst gut ausgestatteter Snowpark für alle Könnerstufen auf Besucher wartet.

Zur Einstimmung empfehlen wir das Highlight-Video vom Hintertux Opening 2018.



Weitere Infos zum Park und Ski Opening in Hintertux findest du auf der offiziellen Webseite, auf Facebook sowie auf Instagram.

Kaunertal Opening 2019 - Kaunertaler Gletscher

Das Ski Opening am Kaunertaler Gletscher findet 2019 bereits zum 34. Mal statt.

Datum: 11. bis 13. Oktober 2019

Manuel Pleifer beim Kaunertal Opening 2018

Wenn man die lange dafür wunderschöne Anfahrt über die Gletscherstraße bis zum Gletscherrestaurant geschafft hat, wartet auf dem Parkplatz bereits das große Testival auf interessierter Shredder. Mehr als 40 Brand werden dafür ihr Material kostenlos zum Testen zur Verfügung stellen.

Der im letzten Jahr an neuer Stelle installierte Snowpark wartet mit einem extra langen Setup, dem sogenannten Naturerun 2.0, auf alle Freestyle begeisterten Skifahrer. Im Gegensatz zu den getrennten Contests in den letzten Jahren, wird es 2019 "Open Judged Sessions" geben, bei der jeder, egal ob Pro oder Amateur, gleiche Chancen auf ein Teil des Preisgeldes von insgesamt 6.000,- € haben wird.

Dabei sollen "Standout Rider" gekürt werden, die den bleibendsten Eindruck bei den verschiedenen Sessions am Berg hinterlassen haben - weniger Druck, mehr Spaß ist das Motto!

Die KTO 2019 Sessions im Überblick

Sane! Cash 4 Tricks

!! Ski Cash 4 Tricks by Prime Skiing !!

Ski Cash 4 Tricks by Open Main Kicker & Rail Session

Desperados Heavy Metal Rail Jam Powered By Nitro

Shred Unit Girls Jam

Die KTO 2019 Side Events im Überblick

Pump Track

Miniramp

Balance Board Park

Ortovox LVS Training

Mental Coaching

Wie gewohnt geht es auch neben der Piste sowie im Tal auf den Parties ordentlich rund. Das große Partyzelt ist zum Glück Geschichte: auch 2019 wird im ganzen Tal gefeiert - auf der Street Party sowie im Club Circle in drei verschiedenen Locations mit insgesamt 15 verschiedenen Artists.

Weitere Infos sowie verschiedene Packages rund um das Kaunertal Opening 2019 findet ihr auf der offiziellen Webseite sowie auf Facebook & Instagram.

Stubai Premiere 2019 - Stubai Zoo (Stubaier Gletscher)

Am dritten Oktoberwochenende 2019 startet mit der Stubai Premiere der nächste Tiroler Gletscher in seinen Winterbetrieb für die Saison 19/20. Das Ski Opening auf dem Stubaier Gletschet findet in diesem Jahr zum elften Mal statt.

Datum: 18. bis 20. Oktober 2019

Christof Schenk bei der Stubai Premiere 2018

Der Stubai Zoo am Gaiskarferner auf 3.100 Metern bietet aufgrund seiner Südhanglage viel Sonnenschein und ein Setup für alle Könnerstufen. Von kleinen Beginner Jumps über fette Pro Kicker bis hin zu diversen Jibs bietet das Setup für alle Vorlieben etwas.

Wenn die Wetterlage es zulässt, wird zur Stubai Premiere 2019 auch die Pro Line für interessierte Freestyle Fans zur Verfügung stehen.

Im Brandsalon könnt ihr euch das neueste Testmaterial von über 40 bekannten Marken aus der Wintersportindustrie ausleihen und auf den verschiedenen kostenlosen Sideevents warten viele Gewinne auf euch - egal ob Pro oder Amateur.

Abends geht es dann im Tal auf den Parties weiter. In insgesamt drei Locations habt ihr die Möglichkeit rund 10 verschiedene Acts zu sehen und mit ihnen sowie euren Freunden bis spät in die Nacht zu feiern. Das genaue Line-Up folgt in den nächsten Tagen.

Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite, auf Facebook sowie Instagram.

Weitere Ski Openings 2019

Neben den drei großen Ski Openings mit Snowpark feiern natürlich auch weitere Skigebiete ihren Start in die Wintersaison 2019/2020. Hier eine Übersicht.

