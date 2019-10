Stubai Premiere 2019: Infos, Sideevents & Parties

Jörg Angeli -

Alles Wichtige rund um das Ski Opening am Stubaier Gletscher vom 18. bis 20. Oktober 2019.

Anzeige

Wann findet die Stubai Premiere 2019 statt?

Zuerst das Wichtigste: Dieses Jahr findet das Opening für den Stubai Zoo auf dem Stubaier Gletscher vom 18. bis 20. Oktober 2019 statt.

Was erwartet mich auf der Stubai Premiere 2019?

Wenn alles gut läuft, kann man zur Stubai Premiere 2019 die ersten Airs in den Schnee stellen - Rider: Severin Guggemoos

Beim Opening auf dem Stubaier Gletscher wird den Besuchern wie gewohnt viel geboten: gratis Materialtest, Sideevents und bei den Parties in Neustift wird 2019 wieder richtig fett aufgefahren.

In diesem Jahr sieht es zudem mit dem Wetter sehr gut aus. Die ersten ergiebigen Schneefälle sind bereits aus den Wolken gekommen und das Skigebiet auf dem Stubaier Gletscher ist schon geöffnet.

Testival

Auch bei der elften Ausgabe der Stubai Premiere findet ihr im Brandsaloon über 40 Marken aus der Wintersportindustrie. Dort könnt ihr euch das neueste Material der aktuellen Wintersaison 2019/2020 ausleihen und im Stubai Zoo Snowpark am Gaisskarferner sowie auf den bereits geöffneten Piste des Gletschergebietes ausgiebig testen

Musikalische Unterhaltung gibt es in diesem Areal von DJ Kidd Salute.

Stubai Zoo Snowpark

Der Stubai Zoo Snowpark in seiner vollen Pracht!

Der wohl wichtigste Grund für die vielen Shredder zur Stubai Premiere 2019 zu kommen: der Stubai Zoo. Nachdem im letzten Jahr die etwas spärlichen Schneeverhältnisse kein ausgewachsenes Setup zuließen, sieht es 2019 deutlich besser aus und wir können auf ein fettes Setup an gewohnter Stelle hoffen - inklusive Lift.

Das geplante Setup für den Herbst 2019 im Stubai Zoo. Wie viel davon zu Stubai Premiere 2019 aufgebaut werden kann, wird sich kurzfristig entscheiden.

Welche Parties finden bei der Stubai Premiere 2019 statt?

Nachdem das Partyprogramm in den letzten Jahren etwas zurückgefahren wurde, geben die Organisatoren der Stubai Premiere 2019 wieder Vollgas.

Den Auftakt macht am Freitag, 18.10. die DC Fight Club Party. Am Samstag wird noch ein Gang zugelegt: in drei verschiedenen Locations, mit mehr als 10 Künstlern und Sounds von HipHop über Dancehall bis hin zu Disco und House, kommt definitiv jeder auf seine Kosten. Highlight des Samstagabends, 19.10. wird der Auftritt des KKS Soundsystems hosted by Kool Savas im Freizeitzentrum.

Übersicht: Party Lineup

Freitag

Dorfpub DC Fight Club Party presented by Team Sebbe de Buck DJ Analjuice aka Ethan Morgan (AT)



Samstag

Dorfpub Wicked & Bonny ft. Berise LIVE (IT) Rude Boyz Movement (AT)

Freizeitzentrum DJ Penzo (AT) Kidd Salute (GER) KKS Soundsystem hosted by KOOL SAVAS (GER) DJ Montaro (GER) Sandro Marx (GER) Augusto Zaldarriaga (ESP)

Schillingpub Schattenheld Soundsystem (GER)



Wo kann ich Tickets und Packages für die Stubai Premiere 2019 kaufen?

Alle Tickets sowie Packages für die Stubai Premiere findet ihr auf der offiziellen Webseite stubai-premiere.com. Dort gibt es unter anderem noch Early Bird Packages inkl. Partytickets zum Sondertarif.

Stubai Premiere 2019 - Sideevents

GoPro Video Competition

Salomon Quartet

Red Bull Photography

Burton After Shred Hangout

DC Fight Club

Lib Tech - Jib the Lip

Bis bald im Stubai Zoo!

© Primesports.de