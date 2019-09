Nico Steidle -

Skipässe und Saisonkarten 2020. Heute stellen wir euch die wichtigsten Verbundspässe und Saisontickets aus der Schweiz, Österreich und Deutschland vor.

Die Gletscher öffnen schon sehr bald ihre Pforten und viele von uns passionierten Wintersportlern quält nun die Frage, ob wir uns ein Saisonticket leisten sollen oder nicht. Wir versuchen euch diese Entscheidung zu erleichtern und haben mal einige Fakten und Vorschläge vereint.

Brauche ich ein Saisonticket oder einen Verbundspass?

Die Preise der Tagestickets sind in den letzten Jahren kontinuierlich geklettert, das gleiche gilt jedoch auch für die Saisontickets und Verbundpässe. Ihr solltet euch eingangs ein paar Fragen stellen die euch bei der Entscheidungsfindung helfen.

Wie viele Tage im Jahr stehst Du auf dem Snowboard?

Wenn Du mehr als 15 Tage auf dem Brett stehst solltest Du mit dem Gedanken spielen dir einen Saisonkarte anzuschaffen

Fährst Du vornehmlich im gleichen Skigebiet oder wechselst Du die Gebiete häufig?

Vor allem wenn ihr häufig in den gleichen Skigebieten fahrt, dann lohnt sich ein Saisonpass eher. Gleiches gilt natürlich für Verbundpässe. Fahrt ihr beispielsweise viel in Tirol, dann solltet ihr die Tirolcard in Erwägung ziehen.

Bist Du zeitlich flexibel und kannst auf Spezialangebote der Skigebiete reagieren oder nicht?

Oft bieten Skigebiete Studententage oder Ladies Days an. So konnte man zum Beispiel Mittwochs als Student für 20 Euro auf die Seegrube in Innsbruck (wir konnten dieses Angebot nicht mehr finden, deshalb ohne Gewähr), die Skiwelt Wilder Kaiser bietet ab 8.Januar Mittwochs immer einen Ladies Day an, bei welchem die Damen für Jugendtarif zum Shredden kommen.

Willst Du die Gletschersaison mitnehmen oder geht Deine Wintersaison von Dezember bis April?

Genieße ich die Herbsttage lieber noch auf dem Bike oder mache ein paar Bergtouren oder drängel ich mich mit Skiteams und Parkrats auf den Gletschern? Fangt ihr eure Saison bereits im Oktober an und beendet diese erst spät im Mai dann solltet ihr wohl auf einen Verbundspass mit Gletschern zurückgreifen.

Ein Beispiel für die Entscheidung für ein Saisonticket oder dagegen

Du bist im Allgäu wohnhaft und Du shreddest vor allem in Nesselwang. Das dortige Saisonticket kostetete ind der Saison 2018/19 inklusive Nachtskifahren 230 Euronen. Die Saison ging von Anfang/Mitte Dezember bis Anfang/Mitte April. Als Alternative gäbe es die die Allgäuer Gletscher Card (AGC), die, abgesehen von weiteren Gebieten im Allgäu, auch noch das Kleinwalsertal beinhaltet und zusätzlich den Kaunertaler sowie Pitztaler Gletscher.

Die AGC schlägt mit 580 Euro zu Buche, es würden Dir also 380 Euro über bleiben, um euch Tagestickets in Gebieten eurer Wahl zu kaufen. Bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von 40 Euro müsstest Du also noch mindestens 9 mal in andere Gebiete fahren damit sich die Karte auszahlt.

Weiteres Beispiel:

Die Tirolcard, der wohl beliebteste Verbundspass, schlägt dieses Jahr mit satten 825 Euro zu Buche. Er hält aber auch ein schier grenzenloses Angebot an weltklasse Skigebieten für Dich bereit, die Laufzeit ist mit 8 Monaten auch sehr lange. Bei einem durchschnittlichen Tagespreis von 50 Euro müsstest Du also mindestens 17 mal auf den Berg um die Karte reinzufahren.

Skipässe und Saisonkarten 2020 für Deutschland im Überblick

Skipässe und Saisonkarten 2020 in Österreich

