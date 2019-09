Offline Teaser Nitro Snowboards – watch now!

Chris -

Offline Teaser Nitro Snowboards - ab heute OFFLINE ähh ONLINE. Wir freuen uns schon auf den kompletten Film der am Montag den, 04.11 2019 Premiere feiert. Wir leben in Zeiten in denen das Smartphone unseren Alltag bestimmt, in denen Städte neue Ampel-Systeme am Boden installieren um Smartphone Junkies vor den Gefahren des Verkehrs zu schützen. Snowboarden und die Berge sind mehr denn je unsere Flucht und unser Rückzugsort aus dieser digitalen Welt geworden.

Nitro Snowboards OFFLINE Teaser

OFFLINE seien bedeutet genießen, Kräfte sammeln, mit Freunden Spaß haben und sich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Gemeinsam mit Freunden Zeit in den Bergen zu verbringen, sich auf die eigene Line und den nächsten Turn zu fokussieren. Mit dem Thema OFFLINE beweist NITRO mal wieder das Snowboard Filme nicht nur ein wahrloser Zusammenschnitt von Snowboardaufnahmen seien müssen.

Nitro OFFLINE firetruck - Austin Smith

Dich erwarten Road Trips durch die USA, Streetsnowboarding in Ost-Europa, feinste Powederruns in den Alpen, ein Team Trip zum Splitboarden auf die Lofoten, Austin Smith´s Firetruck Abenteuer in Alaska und vieles mehr. Enjoy the OFFLINE TRAILER ONLINE - NOW!

Nitro Team Rider: Eero Ettala, Sam Taxwood, Austin Smith, Bryan Fox, Sven Thorgren, Elias Elhardt, Benny Urban, Nils Arvidsson, Dominik Wagner, Griffin Siebert, Jared Elston, Zeb Powell, Zoi Synnott, Laurie Blouin, Marc Swoboda, Torgeir Bergrem, Ludvig Billtoft, Marcus Kleveland, Knut Eliassen

