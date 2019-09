Kaunertal Opening 2019 – Vorbericht: Sessions, Testival & Parties

Jörg Angeli -

Alles rund um das 34. Kaunertal Opening, das in der Wintersaison 2019/2020 vom 11. bis 13. Oktober 2019 stattfinden wird.

Bald ist es wieder soweit: Das Kaunertal Opening 2019 findet vom 11. bis 13. Oktober statt. - Rider: Torge Nagel

Es ist zwar erst Mitte September, aber die Vorfreude unter Wintersportfreunden ist gerade nach den aktuellen Schneefällen deutlich zu spüren. In rund zwei Wochen geht es offiziell dann auch endlich los mit den ersten Ski Openings 2019.

Wann findet das Kaunertal Opening 2019 statt?

Das Wichtigste zuerst: Das Kaunertal Opening 2019 wird vom 11. bis 13. Oktober stattfinden.

Welche Contests wird es beim Kaunertal Opening 2019 geben?

Beim Kaunertal Opening 2019 wird das Preisgeld von 6.000€ bei den "Open Judged Sessions" vergeben - Rider: Jannis Hoffmann

Bei den Contests wird es 2019 einige Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren geben. Statt getrennten Amateur- sowie Pro-Slopestyle Contests veranstaltet das Kaunertal dieses Mal am Berg mit den "Open Judged Sessions" ein neues Format.

Dabei sollen die verschiedenen Sessions am Berg, wie zum Beispiel die von uns durchgeführte "Cash for Tricks" Session, unter maximal gechillter Atmosphäre ablaufen und die Gewinner nach dem letzten Event von den Judges bestimmt werden.

Das Preisgeld von insgesamt 6.000 € wird dabei in verschiedenen Kategorien an die Rider vergeben ("Best Overall Rider", "Best Fail", "Most Motivated" u.ä.).

Alle Sessions im Überblick:

Sane! Cash 4 Tricks

!! Ski Cash 4 Tricks by Prime Skiing !!

Ski Cash 4 Tricks by Open Main Kicker & Rail Session

Desperados Heavy Metal Rail Jam Powered By Nitro

Shred Unit Girls Jam

KTO Invitational Night Rail Jam Ski

Neben den "Open Judged Sessions" am Berg feiert dieses Jahr der KTO Invitational Night Rail Jam Ski seine Premiere. Nachdem es im letzten Jahr bereits eine ähnliche Session für die Snowboarder gab, dürfen die Freeskier dieses Mal auch mitmachen.

Antreten darf dabei eine Auswahl an eingeladenen Fahrern sowie weitere motivierte Freeskier, die eine der drei Wildcards am Berg bei den bereits erwähnten Sessions gewinnen können. Der KTO Invitational Night Rail Jam Ski wird am Freitagabend im Tal (Feichten) stattfinden.

Was ist beim KTO 2019 am Berg geboten?

Auch 2019 dürfte zum Kaunertal Opening der Naturerun im Snowpark Kaunertal gut besucht sein. Sobald wir Infos zum genauen Setup haben, werden wir diese hier ergänzen.

Wir alle freuen uns natürlich im Rahmen des Kaunertal Opening 2019 am meisten auf die Zeit am Berg. Dort erwartet euch wie gewohnt ein Testival, bei dem ihr gratis das neueste Equipment von über 35 Brands ausleihen sowie im frisch aufgebauten Snowpark Kaunertal testen könnt.

Weitere Sessions wird es zudem am Jib’n’Skate Playground direkt neben den Ständen geben. Darüber hinaus findet ihr am Gletscherparkplatz die Möglichkeit für weitere Aktivitäten: Miniramp, Pumptrack, Balance Board Park, Snowboardmuseum, Chill Area, Live Music & Entertainment sowie verschiedener Workshops (LVS Workshop, Girls Coaching, Mental Coaching) und zahlreiche abwechslungsreiche Side Events.

Bisher sieht es mit dem Schnee besser aus für das Kaunertal Opening 2019. Hoffen wir, dass es so bleibt bis zum 11. Oktober.

Zuletzt sind alle Rider eingeladen, am Samstag um 15 Uhr beim gemeinsamen „Gunfire Run presented by Stance “ durch den Naturerun 2.0 mitzumachen. Jeder Teilnehmer bekommt gratis Socken!

Welche Parties wird es beim Kaunertal Opening 2019 geben?

Kein Gletscher-Opening ohne ordentliche Party! Wie bereits 2018 wird es auch dieses Jahr wieder den Club Circle geben. In drei ausgewählten Locations könnt ihr zu Hip Hop, über Rap, Raggae bis hin zu fetten Drum & Bass Beats unter dem Motto „3 Clubs – 15 Artists – 1 Ticket“ in gewohnter KTO-Party Manier bis in die frühen Morgenstunden die Sau rauslassen.

Unser persönliches Highlight ist dieses Jahr die Ankündigung von Rapper Afu-Ra. Der New Yorker hat mit "Body of the Life Force" eines der ganz großen Golden Era Alben in seiner Diskographie stehen.



Darüber hinaus wird es auch mehr als ausreichend Party Sound geben: PRONTO live, WAX WRECKAS on 4 decks, Invasion Soundsystem und ein Special DJ-Set von Snowboarder Ethan Morgan stehen auf dem Lineup.

After Ride Streetparty

Bevor ihr euch am späteren Abend der vollen Eskalation hingebt, könnt ihr auf der "After Ride Streetparty" auf der gesperrten Hauptstraße mitten in Feichten mit einem abwechslungsreichen Programm aus Streetfood &- Drinks, Live Music, DJ’s und Sessions in den Abend starten.

Wo bekomme ich Tickets und Packages für das Kaunertal Opening 2019?

Wie gewohnt haben die Veranstalter des Kaunertal Opening diverse Pakete für das Wochenende geschnürt:

Johannes Rohrmoser beim KTO 2018

Wir sehen uns im Kaunertal!



