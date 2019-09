Chris -

Es ist wieder so weit! Der Wintereinbruch ist zum Greifen nahe und in weniger als einem Monat, vom 11.-bis 13. Oktober startet mit dem legendären KAUNERTAL OPENING 2019/20 die neue Snowpark Saison im Kaunertal. Bereits zum 34. Mal wird im Kaunertal Europas renommiertestes Snowpark Opening gefeiert um gemeinsam in eine neue Snowpark Saison zu starten! Nicht ohne Grund ist das „KTO“ als das traditionellste seines gleichen„the place to be“in der Szene!

Kaunertal Opening 2019

AM BERG ist ein abwechslungsreiches Programm für Jedermann/-Frau geboten, welches keine Langeweile aufkommen lässt. Das FREE TESTIVAL lädt direkt am Lifteinstieg dazu ein, gratis das neueste Equipment von über 35 Brands zu testen.

Kaunertal Opening 2020 - Testival

Direkt nebenan, bildet der Jib’n’Skate Playground am Fuße des neuen Snowparks das Herzstück des KTO’s am Berg. Hier finden das ganze Wochenende über spannende SESSIONS statt, bei denen vor allem der Spaß und das gemeinsame Shredden im Mittelpunkt stehen.

Erstmals heuer neu beim KTO - alle Sessions werden gejudged und es gibt insgesamt 6000€ Preisgeld zu gewinnen. Das Format nennt sich „OPEN JUDGED SESSIONS“ und soll die „laid back Atmosphäre“ des KTO nochmals unterstreichen. Mitmachen kann jede(r) – Anmeldung ist Gratis und direkt vor Ort. Obendrauf gibt es 6 Wildcards für die begehrten Startplätze beim KTO Invitational Night Rail Jam Samstag Abend im Tal zu gewinnen. Dieses Jahr können hier geladene und Wildcard Freeskier schon am Freitag zeigen was sie drauf haben.

Zusätzlich gibt es mit Miniramp, Pumptrack, Balance Board Park, Snowboardmuseum, Chill Area, Live Music & Entertainment sowie verschiedener Workshops (LVS Workshop, Girls Coaching und Mental Coaching) zahlreiche abwechslungsreiche Side Events.

Kaunertal Opening 2020 Side Events

Um gebührend in eine neue Snowpark Saison zu starten sind alle Besucher am Samstag um 15 Uhr zum gemeinsamen „GUNFIRE RUN presented by STANCE“ durch den NATURERUN 2.0 eingeladen bei dem es für jeden Teilnehmer ein Gratis Paar Stance Socken abzustauben gibt!

Nature Run - Kaunertal Opening 2020

Nach einem erfolgreichen Tag am Berg geht es nahtlos im Tal weiter. Los geht’s auf der gratis AFTER RIDE STREETPARTY auf der gesperrten Hauptstraße mitten in Feichten. Hier heizt ein Abwechslungsreiches Programm aus Streetfood &-Drinks, Live Music, DJ’s,undSessions den noch jungen Abend ordentlich auf.

Kaunertal Opening Street Party

Am Samstag werden beim Invitational Night Rail Jamder Snowpark Kaunertal und die besten Rail Rider ins Tal geholt.

Beim an chließenden CLUB CIRCLE geht’s in 3 ausgewählten Locations mit einem breiten DJ-und Live-Line Up von Hip Hop, über Rap, Raggae bis hin zu fetten Drum & Bass Beats unter dem Motto „3 Clubs–15 Artists–1 Ticket“ in gewohnter KTO-Party Manier weiter bis in die frühen Morgenstunden! Freut euch auf AFU-RA live!, PRONTO live, WAX WRECKAS on 4 decks, Invasion Soundsystem oder ein special Dj Set von Ethan Morgan und vieles mehr!

Club Circle Kaunertal Opening

Buch jetzt Dein KTO Package

