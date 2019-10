Jörg Angeli -

Alles Wissenswerte rund um das hotzone.tv Hintertux Park Opening 2019!

Hotzone.tv Park Opening 2019 Hintertux - Nachbericht

Hintertux Opening 2019 - Nachbericht - Rider: Vito Backhausen

Nach einem für Wintersportler gefühlt ewigem Sommer war es letztes Wochenende dann endlich soweit: Mit dem Hintertux Opening 2019 ist die Wintersaison 2019/2020 offiziell eröffnet.

Der betterpark Hintertux in der Übersicht - Foto: MonEpic

Vier Tage lang wurde der Saisonstart im Zillertal zelebriert. Am Donnerstag sowie Freitag freuten sich alle rechtzeitig angereisten Shredder über prächtiges Wetter und einen perfekten betterpark Hintertux. Nachdem es im September bereits relativ ausgiebig geschneit hatte, konnte die Park Crew alle Lines - inklusive den großen Jumps - für das offizielle Park Opening aufbauen.



Video: Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2019 - Highlights Day 1

Am Wochenende zog dann jedoch ein recht massiver Sturm auf, der die Veranstalter dazu zwang, den Park am Samstag geschlossen zu halten. Als Alternative wurde dann ein kleines Hike-Setup in der Nähe der Testival-Area eingerichtet. Dort waren dann vor allem die Skifahrer kaum zu stoppen und es wurde gehiked bis zum Umfallen.

Abgesehen von dem Invitational Event von Snowboarder Werni Stock konnten alle Sideevents auf dem Tiroler Gletscher stattfinden.

Mellow Vibes am ersten Tag: Severin Guggemoos mit einem Disaster Lip on Front 2

Rider: Torge Nagel

Die motivierte Hike-Crew!

Rider: Laurin Hafner

Die Stimmung war trotz supotimalem Wetter äußerst hervorragend und man merkte allen Besuchern an, dass die Freude über die neue Saison und das Wiedersehen von so vielen Leuten aus der Wintersport-Community extrem hoch war.

Video: Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2019 - Highlights Day 2

Metal Battle und eskalierende Parties

Das Highlight - vor allem für Snowboarder - war der Metal Battle Night Rail Contest am Samstagabend. Die Sane Crew hatte an der Talstation der Gondel ein ordentliches Stairset-Setup mit Downrail, Cannon Rail sowie Double Kinked Donkey Rail aufgestellt. Es hätte sicherlich auch so einige Freeskier gegeben, die das Setup liebend gerne zusammen mit den Snowboardern auseinander genommen hätten, allerdings sucht man Sideevents für Skifahrer ebenso wie Ski-Brands weiterhin vergeblich bei der Opening Veranstaltung in Hintertux.

Feines Setup, allerdings nur für Freunde mit einem Brett. - Rider: Fabian Fraidl - Foto: MonEpic

Sei's drum, auf der anschließenden Party in der Tenne wurde wieder gemeinsam Vollgas abgefeiert und ausreichend auf die neue Saison angestoßen.

Party, Party! - Foto: MonEpic



Video: Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2019 - Highlights Metal Battle 2019

Video: Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2019 - Highlights Day 4

Wie immer war es uns eine Freude nach Hintertux zum Parkopening zu fahren und mit so vielen motivierten Shreddern den Start in die Saison zu feiern. Bis zum nächsten Jahr und erstmal auf eine erfolgreiche Saison!

Hotzone.tv Park Opening 2019 Hintertux - Vorbericht

Traditionell startet der Betrieb auf dem Hintertuxer Gletscher im Zillertal als erstes. Das Gebiet ist zwar den ganzen Sommer über geöffnet, offiziell startet die Saison allerdings jeweils am ersten Wochenende im Oktober.

Datum: 3. bis 6. Oktober 2019

Im Jahr 2019 wird das Park Opening am Hintertuxer Gletscher bereits zum 15. Mal stattfinden und erneut wird ein umfangreiches Programm angeboten: ein frisch aufgebauter Snowpark, Sessions & Battles, kostenlose Snowboardtests, eskalierende Parties und vieles mehr.



Die Shape-Crew hat außerdem für das Park-Setup brandneue Obstacles organisiert.

Die Tirol Snow Card ist übrigens ab dem 1. Oktober 2019 und damit auch für das Opening in Hintertux gültig! Welche weiteren Saisonkarten interessant sind, könnt ihr in unserem Seasonticket Übersichtsartikel rausfinden.

Das Programm zum Hintertux Opening 2019 im Überblick

Das Programm beim Hintertux Opening 2019 (Tirol) im Überblick.

Der Snowpark in Hintertux ist vor allem für seine Kicker - vom Beginner Jump bis zur massiven Pro Line - bekannt. Außerdem wurde in den letzten Jahren viel Arbeit in die Jib Lines investiert, so dass mittlerweile selbst Anfang Oktober ein äußerst gut ausgestatteter Snowpark für alle Könnerstufen auf Besucher wartet.

Die Medium Line steht bereits seit einiger Zeit, die Pro Line wird gerade von der Shape-Crew aufgebaut.

Zur Einstimmung empfehlen wir das Highlight-Video vom Hintertux Opening 2018.



Weitere Infos zum Park und Ski Opening in Hintertux findest du auf der offiziellen Webseite, auf Facebook sowie auf Instagram.

Eine Übersicht der wichtigsten Openings findest du in unserem Ski Openings 2019 Artikel.

Wie ist das Wetter auf dem Hintertuxer Gletscher?

Nachdem es im September bereits einige ergiebibe Schneefälle am Hintertuxer Gletscher gegeben hat, sieht es für das diesjährige Hintertux Opening 2019 sehr gut aus mit der Schneelage.

Aktuelle Bilder aus Hintertux

