Go–Shred Flohmarkt in Innbruck geht in die sechste Runde

Nico Steidle -

Es geht dieses Jahr mit dem Ski und Snowboardflohmarkt in die 6te Runde! Am 3.11.2019 versammeln sich ab 16:00 wieder über 200 Verkäufer in der Olympiahalle am Tivoli in Innsbruck.

Anzeige

Neu ist dieses Jahr eine zusätzliche Halle für Outdoor und Alpin Sport, sodass auch alles Freerider, Splitboarder und Tourengeher auf ihre Kosten kommen.

Go-Shred Flohmarkt wächst

Außerdem Burton mit einem Riglet Park dabei und Volcom hat eine komplette Kids Kollektion dabei, die extrem günstig verkauft wird.

Alle weiteren Infos und eventuelle Updates zum Flohmarkt findet ihr auf der Facebook Seite von Go-Shred.

© Primesports.de