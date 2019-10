Freeride Filmfestival 2019: Gewinnspiel, Filme, Termine, Trailer und mehr

Jörg Angeli -

Das Freeride Filmfestival setzt 2019 auf Storytelling sowie Nachhaltigkeit. Alle Infos, Filme, Termine, Trailer und mehr.

Anzeige

Auf dieser Seite:

Freeride Filmfestival 2019: Alle Infos zur Tour

Nachhaltigkeit und der Schutz unserer Umwelt ist glücklicherweise aktuell in aller Munde. Auch das Freeride Filmfestival stellt dieses Jahr Themen rund um die Klimaveränderungen in den Mittelpunkt. Neben Action, Storytelling und persönlichen Einblicken liegt ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit sowie verantwortungsvollem Umgang mit Natur und Gesellschaft – Stichwort „Freeride For Future”.

Freeride Filmfestival 2019 - Trailer

Zur zehnten Ausgabe des Freeride Filmfestivals (FFF) zieht Co-Organisator Volker Hölzl Bilanz: "Mit Stolz, aber auch Demut schauen wir auf unsere ersten neun FFF-Touren zurück. In dieser Zeit haben sich eine Vielzahl an erstklassigen Filmen, einzigartigen Erlebnissen und außergewöhnlichen Begegnungen eindringlich in unser Gedächtnis geprägt.

"Nun wollen wir den nächsten Schritt setzen und das Thema Nachhaltigkeit in seiner gesamten Bedeutung in unser Konzept integrieren. Daher haben wir die Initiative ‚Freeride For Future‘ ins Leben gerufen." - Volker Hölzl, Co-Organisator

"Das ist aber kein Projekt, um mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern zuerst bei uns selbst zu beginnen.", so Hölzl weiter.

Unterstützung von Maßnahmen gegen den Klimawandel

Hintergrund dieser Initiative ist, Maßnahmen gegen den Klimawandel und den Verlust natürlicher Lebensräume zu unterstützen und eigenständig umzusetzen. „Wir sehen das Freeride Filmfestival als Kommunikationsplattform, damit ProduzentInnen, AthletInnen und wirtschaftliche PartnerInnen ihre Aktivitäten rund um Umweltbewusstsein und CO2-Neutralität vorstellen und mit der Community diskutieren können“, erklärt FFF-Co-Organisator Harry Putz.

Das beginne dabei, dass drei Tourstopps in Österreich als Green Event zertifiziert werden sollen und Branchenpartner mit zukunftsweisenden bzw. grünen Geschäftspraktiken gesucht werden. Das bedeute aber auch, dass Filme bevorzugt werden, die beim Freeriden auf künstliche Aufstiegshilfen verzichten oder sich mit kritischen Inhalten zum Klima-, Wirtschafts- und Gesellschaftswandel beschäftigen.

Schutz finden und Freundschaft leben

Aus den genannten Gründen ist die Entscheidung für den filmischen Headliner des FFF auf die internationale Produktion "Shelter" gefallen. Darin erkunden der Schweizer Profisnowboarder und Umwelttechnikstudent Mat Schaer und drei seiner Freunde die Alpen vor ihrer Haustür.

Der Film "Shelter" ist der Headliner des Freeride Filmfestival 2019 - Foto: Vernon Deck

Dabei nutzen sie ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel und unternehmen alle Anstiege aus eigener Kraft. Von Hütte zu Hütte tauchen die Protagonisten tiefer in die hochalpine Welt von vier legendären Bergmassiven der Schweiz, Italiens und Frankreichs ein. Als Jeremy Jones zu ihnen stößt, gewinnt der ökologische Gedanke deutlich an Bedeutung, denn die US-Snowboardlegende ist Pionier der „Generation Splitboard“ und Gründer der NGO Protect Our Winters (POW).

Jeremy Jones (Mitte), Snowboard Legende und Gründer der NGO Protect Our Winters (POW), ist in "Shelter" ebenfalls mit an Board und reist ausschließlich mit öffentliche Verkehrsmittel zusammen mit Mat Schaer sowie weiteren Freunden aus der Schweiz durch die Alpen. - Foto: Jérôme Tanon

Auch die österreichisch-deutsche Coproduktion „Ruhe nach dem Sturm“ widmet sich den Themen Konsumverzicht, Bewusstheit und Gemeinschaft. Während des Weihnachtstrubels bricht die Wiener Freeride-Snowboardweltmeisterin Manu Mandl mit ihrer „Mountain Tribe“-Crew zu einem „Simple Life“-Roadtrip auf. Ohne Smartphone und in zwei Camper-Vans untergebracht, nehmen sie eine Auszeit vom hektischen Treiben und konzentrieren sich auf das Wesentliche: Freundschaft, Achtsamkeit und jede Menge Freeride-Powder.

Um- und Aufbrüche erleben

Wieder beim FFF dabei sind die Publikumslieblinge der Tour 2018. Max Kroneck und Jochen Mesle beschreiten nach ihrem Film "Eis & Palmen" mit ihrer diesjährigen Produktion "Full Moon" wieder Neuland. Mitten in der Nacht starten sie zu einer Skitour und zeigen erstmals progressives Freeriden bei Vollmond, wobei sie bei den Abfahrten gänzlich auf künstliche Lichtquellen verzichteten.

Auf "Eis & Palmen" folgt "Full Moon". Max Kroneck und Jochen Mesle ziehen ihre Lines unter dem Licht des Vollmondes in den Schnee.

Von Veränderungen erzählen auch Lorraine Huber und Stefan Häusl, die im Frühjahr 2018 ihren Rücktritt von der Freeride World Tour verkündeten. In der Kurzdokumentation "Umschwung" gewähren sie Einblicke in die Realität nach der aktiven Wettkampfkarriere: von Zweifel und Entscheidungsfindungen über neue Herausforderungen bis zu der Aufgabe, sich neu definieren und orientieren zu müssen.

Was erwartet Freeride-Athleten nach dem Ende ihrer Karriere? Darum dreht sich der Streifen "Umschwung" mit Lorraine Huber und Stefan Häusl. - Foto: Hanno Mackowitz

In neue Sphären starten

Die Grenzen der Physik und des Sports verschiebt die Schweizer Snowboard-Ikone Ueli Kestenholz. Mit einem Speed-Gleitschirm und Skiern befährt der ehemalige Weltmeister und X-Games-Sieger spektakuläre Berge und Hänge, die ohne Schirm unmöglich zu bewältigen wären. Sein Film "The Pinnacle of Rush" zeigt die Besonderheit dieser jungen Sportart sowie die Anspannung und Präzision, mit der Ueli an die Herausforderung herangeht.

"The Pinnacle of Rush" dürfte für äußerst beeindruckende Bilder sorgen. - Foto: Marc Weiler

Last but not least entführt Lena Stoffel das Publikum mit ihrem Film „Circle of the Sun“ auf eine surreale Reise nach Norwegen. Mit ihrer Crew erlebt sie Skifahren und Surfen an einem Tag in einer magischen Landschaft: steile Berge, das Meer, Aurora Borealis – und alles im Kreislauf der Sonne.

Lena Stoffel bewegt sich für ihren neuen Kurzfilm im Kreislauf der Sonne. - Foto: Iñigo Grasset

Podcast mit AthletInnen und FilmemacherInnen

Neu beim FFF ist der ausführliche Podcast-Talk mit AthletInnen und FilmemacherInnen. Unter dem Titel #offpisteonair erzählen sie in kurzweiliger und spannender Art über ihre Projekte, ihr Leben und ihre Ziele.

Wer die ProtagonistInnen persönlich kennenlernen will, hat bei den Tourstopps die Möglichkeit dazu. In entspannter Atmosphäre kann man nach den Screenings mit den Stars plaudern und feiern. Übrigens macht das FFF heuer mit Andermatt und Basel in zwei neuen Schweizer Locations Station.

Freeride Filmfestival 2019 - Gewinnspiel

Aktuell haben wir ein Gewinnspiel für die Vorstellungen in Berlin sowie Stuttgart am Laufen. Alles was ihr dafür tun müsst, ihr eure bevorzugte Stadt als Kommentar in unseren Post zu schreiben und schon seid ihr mit dabei.

>> Zum Gewinnspiel Post <<

Freeride Filmfestival 2019 - Termine

Alle Stopps des Freeride Filmfestivals 2019 im Überblick:

06.11. 20:00 Uhr , Innsbruck , Metropol Kino

, , Metropol Kino 07.11. 19:30 Uhr , Berlin , Kino in der KulturBrauerei

, , Kino in der KulturBrauerei 08.11. 19:30 Uhr , Köln , Cinedom

, , Cinedom 09.11. 19:00 Uhr , Andermatt , Konzerthalle

, , Konzerthalle 10.11. 20:00 Uhr , Zürich , Abaton Kino

, , Abaton Kino 11.11. 20:00 Uhr , Basel , Pathé Küchlin

, , Pathé Küchlin 12.11. 19:30 Uhr , Stuttgart , Gloria

, , Gloria 13.11. 19:30 Uhr , München , Alte Kongresshalle

, , Alte Kongresshalle 14.11. 20:00 Uhr , Wien , Gartenbaukino

, , Gartenbaukino 17.11. 20:00 Uhr , Salzburg , Das Kino

, , Das Kino 18.11. 20:00 Uhr , Graz , KIZ RoyalKino

, , KIZ RoyalKino 19.11. 20:00 Uhr, Dornbirn, Spielboden

Freeride Filmfestival 2019 - Filme

Alle Filme des Freeride Filmfestivals 2019 im Überblick:

"Umschwung" - Lorraine Huber & Stefan Häusl

- Lorraine Huber & Stefan Häusl "Shelter" - Almo Film

- Almo Film "The Pinnacle of Rush" - Freiluftdoku

- Freiluftdoku "Circle of the Sun" - Lena Stoffel

- Lena Stoffel "Full Moon" - El Flamingo

- El Flamingo "Ruhe nach dem Sturm" - Mountain Tribe

Weitere Infos zur Tour findet ihr auf der offiziellen Webseite. Alle bereits veröffentlichten Trailer findet ihr im Folgenden bei uns.

Freeride Filmfestival 2019: Film-Trailer

Bisher gibt es noch nicht für alle angekündigten Filme des Freeride Filmfestivals 2019 die dazugehörigen Trailer. Wir werden diese entsprechend ergänzen, wenn sie online verfügbar sind.

"Umschwung" Trailer - 2019 - Lorraine Huber & Stefan Häusl

"Umschwung" - Offizielle Beschreibung

"Mit dem Ende des Winters 2018 verkünden die Profi-Freerider Lorraine Huber und Stefan Häusl zeitgleich ihren Rücktritt von der Freeride World Tour. Mit dem Ausstieg aus dem Wettkampfzirkus führt die beiden nun kein Tourstopp-Fahrplan mehr durch die kalte Jahreszeit – ein neues Leben beginnt

In dieser Kurzdokumentation gewähren uns Lorraine und Stefan Einblicke in die Realität nach der aktiven Wettkampfkarriere: von Zweifel und Entscheidungsfindungen über neue Herausforderungen bis hin dazu, sich selbst neu zu definieren und orientieren.

Nach fast einem Jahrzehnt im Rad des Profisports blicken sie auch darauf zurück, was sie aus dieser intensiven Zeit mitgenommen haben.

Für die zwei erfolgreichen Freerider vom Arlberg ist klar, dass sie ihre einzigartigen Erfahrungen weitergeben wollen. So setzt Stefan auf Nachwuchsbetreuung im heimatlichen Skiclub Arlberg. Lorraine wiederum nutzt ihre Erkenntnisse aus dem Leistungssport und dem Masterstudium zum Mentalcoach für das Coaching von CEOs und Führungspersonen, um diese im Umgang mit Druck zu unterstützen.

Eine Ski-Dokumentation über Veränderungen, Neuorientierung und Optimismus."

Produktion/Kamera: Hanno Mackowitz

Regie: Philipp Moosbrugger, Hanno Mackowitz

Cast: Lorraine Huber, Stefan Häusl

"Full Moon" Trailer - 2019 - El Falmingo

"Full Moon" - Offizielle Beschreibung

"Der Himmel färbt sich von gelb zu rot zu blau. Eine Straßenlaterne flackert zuerst und beginnt dann zu leuchten. Schatten ziehen über Häuserfassaden, während im Inneren die Lichter angehen und die Menschen langsam zur Ruhe kommen.

Am Horizont sind zwei Silhouetten zu erkennen. Es sind Max Kroneck und Jochen Mesle auf einer Skitour mitten in der Nacht. Denn während der Tag für die Einen endet, fängt er für die Anderen gerade erst an.

In diesem Film ist erstmals progressives Freeriden in einer Vollmondnacht zu sehen, wobei auf künstliche Lichtquellen bei den Abfahrten gänzlich verzichtet wurde."

Regie: Jochen Mesle, Max Kroneck, Philipp Becker, Johannes Müller

Produktion: El Flamingo

Cast: Jochen Mesle & Max Kroneck

"Circle of the Sun" Trailer - 2019 - Lena Stoffel

"Circle of the Sun" - Offizielle Beschreibung

"Der Film "Circle of the Sun" entführt euch auf eine fast surreale Reise nach Norwegen. Er beschreibt einen Kreislauf der Sonne, also einen Tag in einer magischen Landschaft. Steile Berge, das Meer, die Sonne und Aurora Borealis. Die Arktis. Ein eisiger und doch warmer Ort. Ein Ort, an dem man sich in der Schönheit der Natur verliert."

Produktion/Script: Lena Stoffel

Cast: Lena Stoffel, Daniel Schießl

Kamera/Schnitt: Inigo Grasset

"The Pinnacle of Rush" Trailer - 2019 - Freiluftdoku

"The Pinnacle of Rush" - Offizielle Beschreibung

"Der inzwischen 43-jährige Schweizer Ueli Kestenholz hat als Wettkampfsportler alles erreicht. Als Snowboarder gewann er eine Olympia-Medaille, den WM-Titel und die X-Games. Jetzt folgt er seiner Leidenschaft, dem Freeriden, auf eine ganz besondere Weise.

Mit einem Speed-Gleitschirm und Skiern befährt er Berge und Hänge, die ohne Schirm unmöglich zu bewältigen wären. Mit Speedriding macht der Ausnahmesportler sein Freeride-Erlebnis um eine Dimension reicher.

Die Berge hinter Uelis Haustüre sind die Giganten der Zentralalpen. Von seinem Home-Ressort Mürren/Schilthorn aus blickt er direkt auf die Ikonen Eiger/Mönch/Jungfrau. Bei jedem Blick ist Ueli auf der Suche nach Linien, die sich von ganz oben nach ganz unten durchziehen. Dank seiner außergewöhnlichen Zielstrebigkeit kann er Speedriden auf allerhöchstem Niveau zelebrieren.

Dieser Film beleuchtet die Besonderheit dieser jungen Sportart und zeigt, mit welcher Anspannung und Präzision Ueli Kestenholz an die Ausübung herangeht."

Ein Film von: Alan Smithee & Harry Putz

Produktion: Freiluftdoku

Cast: Ueli Kestenholz, Pascal Vögeli, JT Holmes

Kamera: Alan Smithee, Harry Putz, Stefan Hunziker, Raphael Schläppi

"Ruhe nach dem Sturm" Trailer - 2019 - Mountain Tribe

"Ruhe nach dem Sturm" - Offizielle Beschreibung

"Jahr für Jahr treibt eine zur reinen Konsumgesellschaft verkommende Welt in der besinnlichen, stillen Zeit des Jahres obskure Blüten. Vor Weihnachten erreicht das irrationale Kauf- und Konsumverhalten unserer westlichen „Zivilisation“ seinen Höhepunkt – genau das ist auch der Einstieg für diesen Film.

Auf den Christkindlmärkten herrscht eine gemütliche und doch irgendwie angespannte Stimmung. Diesem Trubel wollen sich fünf junge FreeriderInnen entziehen. Sie brechen direkt nach Weihnachten zu ihrem „Simple-Life“-Roadtrip auf, um sich eine Auszeit vom hektischen Treiben zu gönnen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Die Crew startet aber nicht ohne Weihnachtsgeschenke. Eingewickelt in Zeitungspapier überreichen sie sich gegenseitig keine neuen Smartphones, sondern simple, alte Tastenhandys. Denn auch die zeitraubende Welt von Social Media & Co sowie die ständige Erreichbarkeit per Messenger haben jetzt Pause.

Unterwegs in zwei Camper Vans verbringt die fünfköpfige Gruppe eine bereichernde Auszeit in den Bergen – und entdeckt dabei, welch genussvolle Momente das gemeinsame Kartenspielen mit sich bringt und wie gut Pellkartoffeln mit Butter schmecken.

In diesem Film zeigen ambitionierte Nachwuchs-FreeriderInnen, welchen Konflikten sich eine ganze Generation stellen muss, aber auch welche Auswege möglich sind."

Produktion: Mountain Tribe, Flo Gassner, Vali Werner-Tutschku

Regie, Script, Kamera: Paul Schweller, Flo Gassner

Cast: Manuela Mandl, Flo Gassner, Valentin Werner-Tutschku, Martin Kogler, Lukas Mühlmann

FPV-Drone: Paul Kuhn

Fotos: Moritz Ablinger

© Primesports.de