Fischer Skis 2019/2020: Ski-Highlights in der Übersicht

Die Top Ski-Produkte von Fischer Skis für die Wintersaison 2019/2020 in der Übersicht.

Fischer Skis 2019/2020: Ranger 107 TI

Fischer Ranger 107 TI - Topsheet

Alter schützt vor Innovationen nicht – so ließe sich der Werdegang der „Ranger“-Kollektion treffend beschreiben, denn über die Jahre wurde unablässig an der Weiterentwicklung der einzelnen Modelle gearbeitet. Unangefochtener Platzhirsch in puncto Vielseitigkeit ist zweifelsohne der „Ranger 107 TI“. Stabil, leicht und aggressiv – so lassen sich mit dem Allrounder lange Turns in die Botanik zeichnen. Der verlängerte Kantenkontakt sorgt dabei für extreme Stabilität und bietet dennoch besondere Leichtgängigkeit. Zu verdanken hat der Ski diese Eigenschaften der Kombination aus Titanal und Carbon.

Fischer Ranger 107 TI: Fakten

Längen: 175, 182, 189 cm

175, 182, 189 cm Shape: 139/107/131 mm

139/107/131 mm Gewicht: 2.150g/Ski (182 cm)

PREIS: 649,95 €

Fischer Skis 2019/2020: Ranger 99 TI

Fischer Ranger 99 TI - Topsheeet

Auch beim „Ranger 99 TI“ hat sich etwas getan. Schon allein der Name verrät, dass die 99er-Taille jetzt einen Millimeter breiter ist als beim bisherigen „Ranger 98 TI“. Zudem haben die Konstrukteure einen flacheren Rocker und einen weniger ausgeprägten Taper verbaut. Diese kleinen Korrekturen lassen den Fischer somit spurstabiler agieren. Mit dieser Performance erarbeitet sich die Latte gerade auf hartem Untergrund einen extrem ausgeglichenen und gleichzeitig sportlichen Charakter. Carven liegt wieder im Trend und mit dem „Ranger 99 TI“ haben die Österreicher ein heißes Eisen im Köcher.

Fischer Ranger 107 TI: Fakten

Längen: 174, 181, 188 cm

174, 181, 188 cm Shape: 132/99/121 mm

132/99/121 mm Gewicht: 1.950 g/Ski (181 cm)

PREIS: 599,95 €

