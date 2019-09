Jörg Angeli -

Am 3. November 2019 findet in Innsbruck zum sechsten Mal der große go-shred Flohmarkt statt. Alle wichtigen Infos.

Im Rahmen der sechsten Ausgabe des go-shred Flohmarkts in Innsbruck könnt ihr günstig Wintersport-Equipment von privaten Verkäufern und Firmen aus der Wintersportindustrie abgreifen.

Wann und wo findet der go-shred Flohmarkt 2019 statt?

Wie gewohnt wird der go-shred Flohmarkt auch 2019 in der Olympiahalle am Tivoli in Innsbruck stattfinden. Los geht's um 16:00 Uhr, das Ende ist für 21 Uhr geplant. Es werden erneut über 200 Verkäufer und viele gute Angebote erwartet. Neben den vielen privaten Ständen ist beispielsweise auch Volcom mit dabei, die ihre komplette Kids Kollektion günstig an den Mann und die Frau bringen wollen.

Darüber hinaus ist Burton mit ihrem Riglet Park dabei.

Neu ist in diesem Jahr eine zusätzliche Halle für Outdoor sowie Alpin-Sport. Hier sollten auch alle Freerider, Splitboarder sowie Tourengeher auf ihre Kosten kommen.

Wie kann ich einen Stand beim go-shred Flohmarkt 2019 anmelden?

Wenn ihr selber etwas verkaufen wollt, dann könnt ihr euch unter folgender Mailadresse einen eigenen Stand sichern: spotguide[at]go-shred.com

Weitere Infos sowie aktuelle News zum go-shred Flohmarkt 2019 findet ihr auf Facebook.

