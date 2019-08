X Games Norwegen 2019: Ergebnisse, Full Replays & Winning Runs

Jörg Angeli -

Alles Wichtige rund um die X Games Norwegen 2019: Ergebnisse, Full Replay, Winning Runs, Timetable & Livestream.

X Games Norwegen 2019: Ergebnisse (Big Air)

Männer

Full Replay



Winning Runs

Frauen

Winning Runs



Full Replay



Einen ausführlichen Bericht findet ihr bei den Kollegen von newschoolers.com.

X Games Norwegen 2019: Timetable & Livestream

Der Timetable für die Freeski Contests (Big Air) im Rahmen der X Games Norwegen 2019 in Oslo in der Übersicht. Weiter unten findet ihr zudem alle eingeladenen Athleten/innen.

Timetable

Bei den X Games in Norwegen 2019 treten die Freeskier nur in der Disziplin Big Air an. Die Männer müssen durch eine Qualifikation, die Frauen treten direkt im Finale gegeneinander an.

Männer

Qualifikation: Samstag, 31. August 2019: 14:15 Uhr (MESZ)

Finale: Samstag, 31. August 2019: 20:30 Uhr (MESZ)

Frauen

Finale: Samstag, 31. August 2019: 17:30 Uhr (MESZ)

Livestream

Laut Veranstalter sollen alle Contests Live auf Youtube sowie Facebook übertragen werden. Voraussichtlich wird der Stream allerdings nur aus den USA erreichbar sein. In Deutschland überträgt ProSieben Fun alle Contests Live.



Alle Rider

Alle eingeladenen Athleten/innen in der Übersicht.

Männer

Alle eingeladenen Männer für den Big Air Contest im Rahmen der X Games 2019 in Norwegen (Oslo) in der Übersicht.

Frauen

Alle eingeladenen Frauen für den Big Air Contest im Rahmen der X Games 2019 in Norwegen (Oslo) in der Übersicht.

Kea Kühnel aus Deutschland ist als Alternate Rider ebenfalls mit vor Ort.

