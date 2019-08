Die Top Snowboards der Saison ab jetzt im Handel!

editor -

Die neuen Top Snowboards der Saison sind ab sofort erhältlich!

Die ersten Snowboards der kommenden Saison sind ab sofort bei Blue Tomato erhältlich! Wenn Du also nicht mehr warten kannst und neues Equipment braucht, dann solltest Du genau jetzt weiterlesen!

Diese Snowboards der Saison 19/20 kannst Du jetzt bereits kaufen. LibTech, RIDE Snowboards, GNU, Capita, K2 und Salomon haben bereits die 2020er Modelle in den Handel gebracht. Wir zeigen Dir eine PRIME Auswahl damit Du beim Früh-Shoppen nicht auch noch denken musst! Wo kommen wir denn da hin! Ausserdem haben wir ein paar echte Schnäppchen aus der Vor-Saison bei denen Du bis zu 60% sparen kannst!

Inhalt

Die Top Snowboards der Saison von K2

K2 ist ein alter Hase im Buiz oder anders ausgedrückt, K2 weiß wie der Hase läuft und wo der Bartl sein Most holt! Die langjährige Erfahrung merkst Du auch bei den Produkten. hier werden keine Kompromisse gemacht! Jedes Snowboard das von K2 ins rennen geschickt wird, ist in seiner Klasse ein garantiertes Top Snowboard. Bis jetzt ist allerdings erst das K2 Afterblack im Handel erhältlich.

Top Snowboards 2020 K2

K2 AFTERBLACK 2020 SNOWBOARD

K2 Afterblack

Das K2 AFTERBLACK kommt als True Twin Tip und ist die Parkmaschine auf die viele der K2 Teamrider vertrauen. Das AFTERBLACK bringt alles mit was ein waschechtes Parkbrett braucht. Die Combination Camber Baseline™ und der mittlere Flex versprechen Pop und Präzision in Kombination mit der Verspieltheit eines Rockers. Bring deine Park-Skills auf das next level und hol Dir als einer der ersten die La Machina aus dem Hause K2.

Preis: 479,95 EUR

Aktuell verfügbare Größen: 157cm

K2 AFTERBLACK bei Blue Tomato anschauen

Die Top Snowboards der Saison von CAPITA

Capita Springbreak 2019/20

Top Snowboards 2020 CAPITA

CAPITA SUPERDOA 2020 SNOWBOARD

Capita Superdoa 2020

Du kennst das CAPITA DOA? Darf ich vorstellen....das CAPITA SUPERDOA! Ja das nennt man wohl Evolution. Die Basis ist das DOA aber das Topping sind zahlreiche Features die es zum SUPERDOA machen. Ist quasi so als gebe es für Superman ein updgrade - noch schneller, noch radikaler und noch ein wenig härter. Holysheet™ Fiberglass, Fortress™ Kevlar Bound Sidewalls, Hyperdrive™ Base gezuckert mit dem Moonshot Pro-Tune™ um abartig viel schneller zu sein als alle anderen deiner Freunde.

Preis: 569,95 EUR

Verfügbare Größen: 153cm, 155cm, 157cm, 159cm, 161cm

CAPITA SUPERDOA 2020 BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

CAPITA MERCURY 2020 SNOWBOARD

Top Snowboards-Capita-Mercury

Das MERCURY ist ein weiteres echtes Allround bzw. All-Mountain Talent. Du suchst ein Snowboard für alle Bedingungen? Das Mercury ist eine hervorragende Wahl! Directional Shape, ein All-Terrain V1 Profil und medium harter Flex! Die gesinterte Hyperdrive™ Base sorgt für mehr Haltbarkeit und Speed.

Preis: 569,95 EUR

Verfügbare Größen: 153cm, 155cm, 157cm, 159cm, 161cm

CAPITA MERCURY 2020 BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

CAPITA DEFENDERS OF AWESOME 2020 SNOWBOARD

Capita Defenders of Awesome

Go anywhere do everything ist das Motto des CAPITA DEFENDERS OF AWESOME. Der Name ist Programm, dieses Snowboard ist definitiv awesome! Das DOA ist definitiv eines der besten All-Mountain Freestyle Boards ever ever. Snowboarder deren Zuhause der ganze Berg ist, werden mit dem DOA voll auf Ihre Kosten kommen. Das DOA kommt mit einem, wie sollte es anders auch sein, speziellen Capita developed Hybrid Camber namens Resort V1 Profil. Das Snowboard ist ein True Twin Shape mit mittlerem Flex und fehlerverzeihenden Fahreigenschaften. Dank Fortress™ Kevlar Bound Sidewalls kommen selbst beim switch Parken am Lift keine Kratzer in deine Felgen.

Preis: 479,95 EUR

Verfügbare Größen: 148cm, 150cm, 152cm, 154cm, 156cm, 158cm // 158cm WIDE, 161cm WIDE

CAPITA DOA 2020 BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

Die Top 5 Snowboards der Saison von LIBTECH

LibTech ist eine der Top Snowboard Brands und das nicht erst seit gestern. Jamie Lynn ist bereits seit vielen Jahren für die aussergewöhnlichen Artworks von LibTech verantwortlich. Spätestens seit der Kooperation mit Travis Rice gibt es für den Brand aber kein halten mehr und das merkt man auch in der Entwicklung der Snowboards. High-End Technik gepaart mit einer ordentlichen Portion Öko-Bewusstsein und Innovation machen die Snowboards aus dem Hause Mervin so speziell. Neben Travis Rice besteht das Team von LibTech aus vielen namenhaften Snowboardern wie Erick Jackson, Tyler Nicholson, Scott e Wittlake, Mark Landvik, Frederik Kalbermatten, Austin Sweetin und viele mehr.

Top Snowboards 2020 LIBTECH

LIB TECH BOX SCRATCHER BTX 153W 2020 SNOWBOARD

Libtech Box Scratcher BTX

Das BOX SCRATCHER BTX von LIBTECH ist ein echtes Fun Snowboard. True Twin Tip, original Banana Camber und soft-medium Flex sorgen für ein spielerisches und fehlerverzeihendes Verhalten. Das Freestyle Snowboard eignet sich sowohl für Anfänger als auch für alle Freunde von Jibs, Butters, Kickern und sonstigen Sperenzchen. Wenn du ein 100% Freestyle Snowboard suchst, können wir Dir das SCRATCHER wirklich empfehlen.

Preis: 489,95 EUR

Verfügbare Größen: 147cm, 151cm, 154cm, 157cm // 153cm WIDE, 156cm WIDE

LIBTECH BOX SCRATCHER BTX 2020 BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

LIB TECH EJACK KNIFE C3 2020 SNOWBOARD

Libtech Ejack Knife C3

Ja es gibt bei LibTech auch noch andere Pro Models und zwar von keinem anderen als Erick Jackson. Das All-Mountain Freeride Snowboard hat einen Tapered Directional Shape und eine spezielle Floaty Nose, die noch Mal für extra Auftrieb im Powder sorgt. Das C3 Camber entsprich einem klassischem Camber mit leichtem Rock zwischen den Bindungen. Das EJACK KNIFE ist auf jeden Fall eines der Top Snowboards der Saison und jetzt schon bei Blue Tomato erhältlich. Ah und ein bisschen Art von Ray Troll aus AK gibt´s als Topping aufs Top-Sheet.

Preis: 599,95 EUR

Verfügbare Größen: 154cm, 157cm, 159cm // 159cm WIDE, 162cm WIDE

LIBTECH EJACK KNIFE C3 2020 BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

LIB TECH TRAVIS RICE GOLDMEMBER FP SPLIT 2020 SPLITBOARD

Top Snowboards-Libtech-Goldmember-FP-Split

Das Goldmember wurde ganz nach Travis Wünschen konzipiert. Die Firepower Konstruktion sorgt für eine ultraleichte Nose, Tail und Mitte des Bretts. Du hast einen hohen Anspruch an Dein Brett und das Backcountry ist dein zweites Zuhause? Dann ist dieses Splitboard die richtige Wahl für Dich! Präzise Kontrolle und hohe Reaktionsfreudigkeit dank medium-hartem Flex. Das Directional Twin hat ein C2X Hybrid Camber und ist natürlich biologisch abbaubar dank Bio-Bohnen Top Sheet. Durch das Lightweight Spin Slim Tip / Tail sind Methods und Butters während deiner Backcountry Exkursionen kein Problem.

Preis: 999,95 EUR

Verfügbare Größen: 159cm, 163cm

LIBTECH TRAVIS RICE GOLDMEMBER SPLIT BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

LIB TECH SKATE BANANA BTX

Libtech Skate Banana BTX

Du möchtest über dem Powder schweben wie Christoph Daum? Kein Problem! Das SKATE BANANA musst Du einmal in deinem Leben gefahren haben. Der Begriff "verkantungsfrei" musste extra wegen dem SKATE BANANA erfunden werden. Das Snowboard ist ein All-Terrain Freestyle Board mit soft-medium Flex. Dank der Wellenkanten sind bombensichere turns auf Speed ab jetzt kein Problem mehr.

Preis: 499,95 EUR

Verfügbare Größen: 152cm, 154cm, 156cm, 159cm // 153cm WIDE, 156cm WIDE, 159cm WIDE, 162cm WIDE

LIBTECH SKATE BANANA BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

LIB TECH TRAVIS RICE PRO HP POINTY

Libtech Travis Rice Pro HP

Jaja der Travis...Wer kennt Ihn nicht! Wir können Dir zwar nicht versprechen, dass Du mit dem Brett auch gleich Travis-like Skills mit einkaufst aber dafür können wir Dir ein verdammt gutes Snowboard versprechen. Ok für den Anfang muss es wirklich nicht gleich das TRAVIS RICE PRO HP POINTY sein aber wenn Du ein erfahrener Snowboarder bist solltest Du das True Twin Freestyle/All Mountain Deck auf jeden Fall in Betracht ziehen. Die POINTY Version kommt mit einer speziellen Freeride-Nose und einem Hybrid-Camber für ordentlich Auftrieb abseits des Rummels.

Preis: 599,95 EUR

Verfügbare Größen: 161,5cm, 164,5cm, 156cm, 159cm // 161,5cm WIDE

LIBTECH TRAVIS RICE PRO HP POINTY BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

Die Top Snowboards der Saison von SALOMON

Salomon Snowboards, das ist Bode Merril, Louif Paradis, Wolle Nyvelt, Max Buri und viele weitere Top Snowboarder. Salomon bindet sein Team in die Entwicklung der Produkte ein und so kommt es zum Beispiel auch zu einer Colab mit Äsmo und dem Einfluss von Teamfahrern wie Wolle Nyvelt in Sachen Shapes.

Top Snowboards 2020 SALOMON

SALOMON ASSASSIN

Top Snowboards Salomon Assassin 2020

Vielseitigkeit und High-Performance muss kein Widerspruch sein. Das Salomon ASSASSINS ist der Beweis dafür! Ein echter Allrounder für Fahrer mit Anspruch die vom Backcountry run direkt zum Park abcarven und den nächsten Hit easy mit nem ordentlich Method feiern. Das ist rad? Hast recht! Das ASSASSINS von Salomon ist ein echtes High-Performance-Allrounder Snowboard mit Directional Twin Shape. Der Stance ist von der Mitte aus leicht nach hinten gesetzt. Rock Out Camber, medium Flex und Quadralizer Sidecut sorgen für den Rest!

Preis: 549,95 EUR

Verfügbare Größen: 150cm, 153cm, 156cm, 159cm, 162cm, 165cm // 158cm WIDE, 163cm WIDE

SALOMON ASSASSIN BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

SALOMON CRAFT

Salomon Snowboards Craft 2020

Das SALOMON CRAFT 2020 ist ganz vorne dabei wenn es um Spaß geht! Du willst Spaß, ich weiß Du willst Spaß und genau das bekommst Du damit - Spaß am Berg! Die All-Mountain Waffe von Salomon ist zwar die günstigste Variante, dass heißt aber nicht das Du auf Features wie eine gesinterte Base, Popster Kernprofil, EQ Rad Sidecut oder einen Aspen Strong Kern verzichten musst. Bas Brett ist ein True Twin Tip mit medium Flex und Hybrid Camber. Top Preis- Leistungsverhältnis!

Preis: 399,95 EUR

Verfügbare Größen: 150cm, 153cm, 155cm, 158cm // 157cm WIDE, 160cm WIDE

SALOMON CRAFT BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

TOP SNOWBOARDS DER SAISON SALOMON VILLAIN

Salomon Snowboards Villain 2020

Das Salomon VILLAIN ist heiß begehrt und eines der beliebtesten Freestyle Snowboards von Salomon. Louif Paradis hat bei der Entwicklung des VILLAINS entscheidend mitgewirkt. Dabei rausgekommen ist ein True Twin Shape Snowboard mit Rockout Camber, medium Flex und Quadralizer Sidecut. Ach ja....für noch mehr Geilheit und Pop sorgt der Popster Booster in Form von Karbonstreifen im Kernprofil. Hol Dir das VILLAIN und bring mehr progression in deine Park laps.

Preis: 449,95 EUR

Verfügbare Größen: 147cm, 150cm, 153cm, 155cm, 158cm // 155cm WIDE, 158cm WIDE

SALOMON VILLAIN BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

SALOMON HUCK KNIFE 2020

Salomon Huck Knife 2020

HUCK KNIFE? PARK! JIBBEN! MIAMI! SIDE-HITS BABY! Das alles und noch viel mehr ist das Geheimrezept aus dem Hause Salomon. Mit dem HUCK KNIFE bist Du in jedem Park Zuhause und wenn Du auf dem Heimweg noch einen Street Spot zerlegen willst, Mach das! Das Freestyle Snowboard ist Dir gegenüber echt tolerant und verzeiht wirklich gerne. Du musst deshalb aber nicht auf Reaktionsfreudigkeit verzichten, ganz im Gegenteil. Ist auch alles egal! Wenn Du ein richtig gutes Park Brett suchst, hol Dir das HUCK KNIFE von Salomon. Fertig.

Preis: 449,95 EUR

Verfügbare Größen: 148cm, 152cm, 155cm, 158cm // 155cm WIDE, 158cm WIDE

SALOMON HUCK KNIFE BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

SALOMON SICKSTICK

Top Snowboards Salomon Sickstick

Für uns eines der absoluten Top Snowboards der kommenden Saison. Wolle Nyvelt himself ist der Shaper hinter dem SICKSTICK von Salomon. Das besondere beim SICKSTICK ist das jede Größe eine individuelle Form bekommen hat, um bestmöglich auf die verschiedenen Anforderungen zu reagieren. Das All-Mountain Freeride Snowboard ist reaktionsschnell, präzise und verspielt zugleich. Directional Twin Shape und der Rock Out Camber sorgen für ultimativen Auftrieb und eine ordentliche Portion Pop.

Chefredakteur und lebende Legende Sebastian Gogl schwört auf den SICKEN STICK!

Verfügbare Größen: 151cm, 157cm, 162cm

Aktueller Preis: 649,95 EUR

SALOMON SICKSTICK BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

Die Top 5 Snowboards von GNU

Namenhafte Snowboarder wie Nicolas Müller, Forest Bailey und Jamie Anderson sind für GNU unterwegs und schwören auf die Snowboards aus dem Hause Mervin. Wenn Du diese Saison ein paar Müllairs platzieren möchtest dann schau Dir die neuen Schönheiten von GNU an.

Top Snowboards 2020 GNU

GNU ASYM RIDERS CHOICE C2X 2020

Blue Tomato Top Snowboards - Gnu Asym C2x

Das Asym Riders Choice C2x von GNU ist das beliebteste Snowboard unter den Teamfahrern und das nicht ohne Grund. Das All-Mountain Freestyle Snowboard ist sowohl im Park als auch im Backcountry der perfekte Begleiter. C2x bedeutet Rocker unter den Füßen, mittlerer Flex, eine Sintered Knife-Cut Base und High Molecular Weight' Sidewalls, die aus recyceltem Elastomer auf Soja-Basis gefertigt werden.

Wenn Du einen echten Allrounder suchst bist Du beim Asym C2x von GNU genau richtig!

GNU ASYM CX2 BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

GNU MULLAIR C3 2020

Gnu-Mullair-C3

Snowboarden wie Nicolas Müller, wer will das nicht?! Egal ob Methods oder Powderturns mit dem MULLAIR hast Du den Müller Stylefaktor für Dich gebucht! Das MULLAIR ist ein Snowboard für fortgeschrittene Fahrer die volle Kontrolle bei maximaler Geschwindigkeit suchen. Das Directional Shape und der leichte Setback sorgen im Powder für den nötigen Auftrieb. Die gewellten Kanten sorgen dafür, dass Du durch Eis schneidest wie durch Butter. Der medium-harte Flex macht dieses Snowboard zu einem der ausgewogensten am Markt. Zumindest wenn man vor hat wie Nicolas Müller zu fahren.

GNU MULLAIR BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

GNU ANTIGRAVITY C3 - 2020

Top Snowboards-Gnu-Antigravity-C3

Beim GNU ANTIGRAVITY ist der Name Programm! Mit diesem All-Mountain Freeride Snowboard bist Du für jedes anspruchsvolle Terrain gewappnet und fliegst gerade zu durch den Powder. Directional Shape, mittlerer Flex und Ultra High Molecular Weight' Sidewalls sorgen für Top Performance am Berg.

GNU ANTIGRAVITY BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

GNU ASYM CARBON CREDIT BTX

Top Snowboards - GNU Asym Carbon Credit BTX 2020

Der Berg ist dein Spielplatz? Dann brauchst Du das GNU ASYM CARBON CREDIT BTX. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, mit dem ASYM CARBON CREDIT BTX hast Du garantiert Spaß am Berg! Dank des original Banana Shapes hast Du genügend Auftrieb für deine kommenden Powdertage und dank der Asymetrischen Geometrie ist das All-Moutain Freestyle Twin perfekt austariert. Auch beim Credit BTX kommen die Veganer unter Euch wieder voll auf ihre Kosten. Die Ultra High Molecular Weight' Sidewalls, kurz UHMW, sind auch bei diesem Exemplar aus Elastomer auf Soja-Basis gefertigt.

GNU CARBON CREDIT BTX BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

DIE TOP SNOWBOARDS DER SAISON - GNU ASYM LADIES CHOICE C2X

Top Snowboards-Asym-Ladies-Choice-C2X

Auch für die Ladies hat GNU dieses Jahr etwas schönes in Phetto! Das GNU ASYM LADIES CHOICE C2X ist Jamie Andersons erste Wahl! Was für Jamie gut ist, ist auch gut für Dich - glaub uns! Mit diesem asymetrischen Freestyleboard kannst Du dein riding auf das nächste Level pushen! Das Eco Sublimated Bio Beans Topsheet wird aus Bio Bohnen hergestellt und ist damit nicht nur Umweltfreundlich sondern auch noch Nahrhaft! Natürlich kommt auch dieses Snowboard nicht ohne eine Sintered Knife-Cut Base und 'Ultra High Molecular Weight' Sidewalls.

GNU ASYM LADIES CHOICE C2X BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

Komplett Snowboard Sets für Kids

K2 VANDAL 148W + VANDAL M 2020 SNOWBOARD SET

K2 Snowboard Set Vandal

Die ersten Top Snowboards 2020 sind auch bereits für den Nachwuchs verfügbar. Mit dem Komplett Set von K2 "VANDAL" kann man nicht viel falsch machen. Ein perfektes Snowboard für Beginner. Fehlerverzeihend dank weichem Flex und Twin Rocker Baseline™.

Snowboard Features:

Twin Rocker Baseline™

Twin Shape

Aspen Core

Biax Glass

2000 Extruded Base

4x4 Inserts

Bindung K2 VANDAL

Die VANDAL von K2 ist eine Top Einsteiger Bindung bei der Du auf nichts verzichten musst. Groms Tweekback™ Highback, Tool-Less Universal Bender Ankle Strap, Perfect Fit™ Toe Strap und ein 3° Canted Footbed.

K2 VANDAL SET-UP BEI BLUE TOMATO ANSCHAUEN

Günstige Snowboards zum Schnäppchenpreis

Hier findest Du eine Auswahl an günstigen Schnäppchen zum Beispiel reduziert aus dem Vorjahr. Wenn es nicht immer das neueste vom Neuen seien muss dann kann man mit Snowboards aus dem Vorjahr ein Top Snowboard, Goggle oder Outerwear zum Top Preis ergattern.

GÜNSTIGE ANGEBOT MIT SPARPOTENTIAL

Nitro Snowboards Herren SMP '19 All Mountain Snowboard Freestyle Freeride Board

Sparpotential bis zu 45%

Du sparst je nach Größe einiges an Euros!

Größe: 152cm

Regulärer Preis: 439,90 EUR

Sparpreis: 319,49 EUR

Gespart: 120,41 EUR

Ersparnis in %: 27

ZUM ANGEBOT

Größe: 155cm

Regulärer Preis: 439,90 EUR

Sparpreis: 241,95 EUR

Gespart: 197,95 EUR

Ersparnis in %: 45

ZUM ANGEBOT

Größe: 158cm

Regulärer Preis: 439,90 EUR

Sparpreis: 269,95 EUR

Gespart: 169,95 EUR

Ersparnis in %: 39

ZUM ANGEBOT

Größe: 161cm

Regulärer Preis: 439,90 EUR

Sparpreis: 329,00 EUR

Gespart: 110,90 EUR

Ersparnis in %: 25

ZUM ANGEBOT

Günstige Smith Optics Squad Skibrille in Größe M

Günstige Skibrille von SMITH

Sparpotential bis zu 46%

Du sparst definitv richtig viel Geld und kriegst eine Top Snowboard Goggle!

Größe: M

Regulärer Preis: 100,00 EUR

Sparpreis: 53,77 EUR

Gespart: 46,23 EUR

Ersparnis in %: 46

ZUM ANGEBOT

Burton Herren Invader Black Snowboard Boot

Sparpotential bis zu 43%

Du sparst je nach Größe einiges an Euros!

Das günstigste Angebot!

Größe: 41,5 EU

Regulärer Preis: 170,00 EUR

Sparpreis: 53,77 EUR

Gespart: 97,75 EUR

Ersparnis in %: 43

ZUM ANGEBOT

Burton Herren Snowboard Handschuhe MB Profile Undergloves

Guenstige Burton Handschuhe

Sparpotential bis zu 62%

Du sparst je nach Größe einiges an Euros!

Das günstigste Angebot!

Größe: L

Regulärer Preis: 50,00 EUR

Sparpreis: 19,09 EUR

Gespart: 30,91 EUR

Ersparnis in %: 62

ZUM ANGEBOT

