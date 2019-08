editor -

Blue Tomato Berlin

Blue Tomato Köln

Blue Tomato Freiburg

Blue Tomato Hamburg

Blue Tomato Bonn

Blue Tomato Essen

Blue Tomato Münster

Blue Tomato Hannover

Blue Tomato Regensburg

Blue Tomato Rosenheim

Blue Tomato Oberhausen

Blue Tomato Trier

Blue Tomato Bremen

Blue Tomato München

Mitten im schönen München befindet sich einer der Blue Tomato Shops. Zwischen Eisbach, Bergen und Skateparks. Auf 430 m² findest Du alles was Dein Herz begehrt.

BLUE TOMATO MÜNCHEN ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Fr: 11:00 - 19:30 Uhr

Sa: 10:00 - 20:00 Uhr

ADRESSE & KONTAKT

Blue Tomato Berlin

[vc_column_text]Es gibt wohl keine größere Skateszene in Deutschland als in der wunderschönen Hauptstadt Berlin. Unser zweiter Blue Tomato Shop in Berlin befindet sich in der historischen Mitte von Berlin im ALEXA Einkaufszentrum am Alexanderplatz. Bei uns findet man alles was das Herz begehrt. Die 200 m² haben alles zum Thema Snowboard, Skate, Longboard und Streetwear zu bieten.[vc_row][vc_column_text]

Blue Tomato Berlin Alexa

BLUE TOMATO BERLIN ALEXA ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Sa: 10:00 - 21:00 Uhr

[vc_column_text]ADRESSE UND KONTAKT

Grunerstraße 20

DE-10179 Berlin

0049 30 24628100[vc_column_text]

Blue Tomato Berlin

BLUE TOMATO BERLIN ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Sa: 11:00 - 20:00 Uhr

[vc_column_text]ADRESSE UND KONTAKT

Nürnberger Straße 13

DE-10789 Berlin

+49 3021966647

berlin@blue-tomato.com[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Blue Tomato Köln

Es gibt wohl keine größere Skateszene in Deutschland als in der wunderschönen Hauptstadt Berlin. Unser zweiter Blue Tomato Shop in Berlin befindet sich in der historischen Mitte von Berlin im ALEXA Einkaufszentrum am Alexanderplatz. Bei uns findet man alles was das Herz begehrt. Die 200 m² haben alles zum Thema Snowboard, Skate, Longboard und Streetwear zu bieten.

