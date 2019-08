2020 beginnt mit Top Event: LAAX OPEN vom 13.-18. Januar 2020

Nico Steidle -

(LAAX, Schweiz – 16.8.2019) – 2020 naht. Die neue Dekade wird mit den LAAX OPEN, dem weltweit renommierten Snowboard Event, eröffnet.

Vom 13. bis 18. Januar 2020 steht in LAAX, dem dreifach prämierten „World's Best Freestyle Resort" in Graubünden, Snowboarden im universellen Mittelpunkt. Internationale Stars der Branche wie die LAAX OPEN Winner 2019 Chloe Kim und Scotty James sind hautnah zu erleben. Powder und Party gehören genauso zum Kult-Event dazu wie high-end Performances in Pipe und Park. Als sportlicher Höhepunkt gelten bei dem FIS Snowboard World Cup und World Snowboarding Event die Finals im Slopestyle am Freitag, 17.1.2020, und die in der Halfpipe am Samstag, 18.1.2020.

Die Laax Open hat so ziemlich das feinste Set Up zu beiten was im Snowboardzirkus zu finden ist.

Wer sich mit Surf-Spirit und Freestyle Bewegung schon jetzt auf die LAAX OPEN Woche einstimmen möchte, der sollte sofort anreisen: Denn während diese Tage auf der anderen Erdhalbkugel der FIS Snowboard World Cup in die 2019-2020 Schneesaison startet, herrscht im Alpen Freestyle Resort LAAX beste Sommerlaune und -aktivität. Ob im GALAAXY PARK am Crap Sogn Gion auf 2.252 Metern oder im Tal im rocksresort PARK und in der Freestyle Academy LAAX - rolling'n'riding auf Skateboard, Bike und Co ist angesagt.

