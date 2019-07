Streetsurfers

Nicolai Steidle -

Mokete und Mouti surfen durch die Straßen Johannesburgs und räumen unseren Dreck weg. Diese inspirierende Kurzdoku gibt uns Einblicke in das Leben Dreier Menschen, die ihren Lebensunterhalt surfend verdienen und doch so verschieden sind. Sieht man die Unterkünfte von den Streetsurfern, gefriert einem das Blut in den Adern und man will sich ob dieser objektiv sozialen Ungerechtigkeit übergeben. Der Beitrag den die Beiden zur sozialen Gemeinschaft leisten ist immens und zeigt uns, dass wir die Welt nicht durch unsere Meinung, sondern nur durch unser Handeln retten können. All wir Wohlstandsbürger sollten uns eine riesen Scheibe von den beiden abschneiden. Sie sind die echten Surfer, nicht wir.

