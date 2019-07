Lib Tech Quiver Killer

Nicolai Steidle -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Der Lib Tech x Lost Quiver Killer wurde 2018 in die Serie mit aufgenommen und ist schon heute eines der bestverkauften Bretter, das auch die Teamfahrer lieben.

Was ist neu? Seit diesem Jahr gibt es das Brett auch mit Future Fin Compatible Boxen. Das Brett wird jedoch nicht das Quiver Killer mit dem FOCll FCS System ersetzen, es ist ein zusätzliches Board in der Serie.

Auch das Brett mit der Future Option wird mit der umweltfreundlichen, extrem stabilen Eco Impacto Kontruktion gebaut. Ausserdem wird es den Quiver Killer ab jetzt in einer 5'6er Version geben, sowohl mit den Future Fin Compatible Boxen als auch in der FOCII fin box Version.

Aber was bedeutet Quiver Killer eigentlich? Das sagt der Lib Tech x Lost Shape–Gott Matt Biolos über seine Schöpfung:

Es geht um High Performance im alltäglichen Surf. Der Lib Tech x Lost Quiver Killer ist das vielseitigste und meist verkaufte Surfbrett aller Zeiten. Es ist einfach ein perfekter One Board Quiver. Ein einfacher flacher Shape, kleine Rundungen und ein fehlerverzeihendes Thumb Tail. Genug Volumen und Tragfläche um ordentlich Speed zu generieren und in Wellen aller Größen surfen zu können (außer vielleicht in knöchelhohen Foamie Bedingungen).

Funktioniert auch in kleinen Wellen ausgezeichnet

Das abgerundete Tail, die kurze Nose und der auf Performance ausgelegte Rocker verhindert dass sich zu viel Rail auf einmal im Wasser befindet in kleinen Wellen und sorgt so für die gewünschte Präzision und Kontrolle, in großen Wellen ermöglicht der Shape solides Power Surfen. Der Quiver Killer.... trifft direkt ins Herz.

Mehr Infos zu dem Brett findet ihr unter https://www.lib-tech.com/lost-quiver-killer-fc-futurestm-compatible.

