DJI hat heute den kompakten Einhand-Gimbal Ronin-SC für spiegellose Kameras vorgestellt. Alle Details des 1,1kg schweren Geräts im Überblick.

Der neue Einhand-Gimbal Ronin-SC von DJI wiegt 1,1 Kilogramm und ist für die Nutzung mit spiegellosen Kameras wie die Sony Alpha, Canon EOS R oder Nikon Z konzipiert.

"Der Ronin-SC nimmt die leistungsstarke Technologie des Ronin-S und packt diese in eine leichtere und kompaktere Form" - Paul Pan, Senior Produktmanager bei DJI

Der Ronin-SC soll sich einfach demontieren sowieso zusammenfalten lassen, der integrierte Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 11 Stunden und die motorisierte Stabilisierung auf drei Achsen kann Kameras mit einem Gewicht von maximal 2,0kg beherrschen.

Zudem kann jede der drei Achsen, wie schon von Gimbals anderes Hersteller gewohnt, verriegelt werden. Dies macht das Ausbalancieren deutlich einfacher.

Des Weiteren besitzt der Ronin-SC ein neues Positionierungssicherungssystem. Wenn der eigene Aufbau einmal austariert wurde, lässt sich die Kamera bei der nächsten Nutzung schneller erneut in Betrieb nehmen.

Verbesserte App und neue Modi

DJI stellt kompakten Gimball Ronin-SC vor - Bild: DJI

Die App für den Ronin-SC Gimbal wurde ebenfalls verbessert, bietet nun drei benutzerdefinierte Profile und die Möglichkeit, um die Motorparameter anzupassen. Die Balanceprüfung stellt sicher, dass die Kamera richtig ausbalanciert ist.

Verschiedene neue Modi bieten, neben den bereits vom Ronin-S bekannten, neue Möglichkeiten zur Steuerung. DJI hebt hierbei vor allem Force Mobile sowie ActiveTrack 3.0 hervor. Weitere Details zu den Modi findet ihr auf der nächsten Seite.

Der neue ForceMobile Modus überträgt Lageänderungen eines Mobilgeräts in Bewegungen des Ronin-SC (bisher nur für iOS) - Bild: DJI

Preise und Verfügbarkeit

Der Ronin-SC ist ab heute über den DJI Online Store store.dji.com, die Flagship Stores und Einzelhandelspartner von DJI erhältlich. Ihr könnt den Ronin-SC in der Standardausführung für €359 und der Ronin-SC Pro Combo mit einem umfangreichen Zubehörpaket kaufen. Dieses umfasst das Fokusrad, den externen Fokusmotor sowie den RSS (Remote Start Stop)-Splitter und kostet €459.



DJI Ronin-SC im Überblick

Gewicht: 1,1kg

1,1kg Abmessungen: Gefaltet: 220x200x75mm Ausgefaltet: 370×165×150 mm

Max. Akkulaufzeit: 11 Stunden

11 Stunden Maximale Zuladung: 2,0kg

2,0kg Zubehöranbindung: 1/4-Zoll-Gewinde, 3/8-Zoll-Gewinde, Kamerasteuerungsanschluss, USB-C-Anschluss, RSA-Zubehöranschluss

1/4-Zoll-Gewinde, 3/8-Zoll-Gewinde, Kamerasteuerungsanschluss, USB-C-Anschluss, RSA-Zubehöranschluss Batterie: Modell: RB2-2450 mAh-7.2V Typ: 18650 LiPo Kapazität in mAh: 2.450 Leistung in Wh: 17,64 Wh Max. Akkulaufzeit: 11 Stunden Ladedauer: 2,5 Stunden (5 V/2 A) Ladetemperatur: 5 °C bis 40 °C

Anschlüsse: Bluetooth 5.0, USB-C

Bluetooth 5.0, USB-C Virtueller Joystick

Zeitraffer

Bewegte Zeitraffer

Folgen: Mit Motion Control bis zu 10 Wegpunkte für einen Bewegungsablauf auswählen.

Mit Motion Control bis zu 10 Wegpunkte für einen Bewegungsablauf auswählen. Panoramaaufnahmen

ActiveTrack 3.0: "Mithilfe eines Mobilgeräts können Anwender des Ronin-SC ein Zielmotiv auswählen, welches anschließend präzise verfolgt wird. Mit neuen Algorithmen und Deep Leaning erkennt das System Menschen jetzt noch besser. Ähnlich zur Erkennungssoftware in den DJI Drohnen und der Osmo-Serie, nutzt ActiveTrack 3.0 jedoch die Kamera des Mobilgeräts und verarbeitet diese Informationen bevor sie vom Ronin-SC in Bewegungen umgesetzt werden. Nachdem das Mobilgerät über die mitgelieferte Halterung und den Blitzschuh auf der Kamera befestigt wurde, lässt sich in der Ronin App ActiveTrack 3.0 aktivieren und über den Touchscreen das Motiv zur automatischen Verfolgung auswählen."

Eine Liste der unterstützen Kameras sowie weitere Infos auf findet ihr auf der Webseite von DJI sowie in der offiziellen Pressemitteilung von DJI auf der nächsten Seite.

Bilder

Mit 1,1kg ist der DJI Ronin-SC relativ leicht sowie kompakt und damit für längere Ausflüge am Berg geeignet - Bild: DJI

Mit Hilfe von ActiveTrack 3.0 kann ein Zielmotiv ausgewählt und anschließen automatisch verfolgt werden. - Bild: DJI

Zeitraffer beherrscht der Ronin-SC ebenso wie ... - Bild: DJI

... die Aufnahme von Panoramen. - Bild: DJI

Durch die Möglichkeit den Gimbal umgedreht zu benutzen, kann man aus einem tiefen Blickwinkel filmen. Perfekt fürs Skaten oder Aufnahmen im Snowpark. - Bild: DJI

Für den DJI Ronin-SC gibt es eine große Auswahl an Zubehör (pt. 1): alternative Halterung - Bild: DJI

Für den DJI Ronin-SC gibt es eine große Auswahl an Zubehör (pt. 2): Steuereinheit - Bild: DJI

Für den DJI Ronin-SC gibt es eine große Auswahl an Zubehör (pt. 3): Fokusrad - Bild: DJI

Der neue DJI Ronin-SC Gimbal - Bild: DJI

Nachfolgend findet ihr die komplette offizielle Pressemitteilung von DJI.

Flüssige Aufnahmen mit dem leichten und kompakten Ronin-SC - dem Einhand-Gimbal für spiegellose Kameras

Offizielle Pressemitteilung

DJI, der Marktführer im Bereich kreativer Kameratechnologie, stellte heute das neueste Produkt in der bekannten Ronin-Serie vor. Der Ronin-S Compact (SC) ist ein Einhand-Gimbal für spiegellose Kameras - mit motorisierter Stabilisierung auf drei Achsen.

Der Ronin-SC baut auf über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung handgeführter Gimbals auf und bietet ein kompaktes Design, hochwertige Materialien und fortschrittliche Technologien - für noch mehr kreative Möglichkeiten in der Erstellung von Fotos und Videos.

„Der Ronin-SC nimmt die leistungsstarke Technologie des Ronin-S und packt diese in eine leichtere und kompaktere Form“, erklärte Paul Pan, Senior Produktmanager bei DJI. „Anwender können nun ihr spiegelloses System mit einem einfacher zu transportierenden, einfacher aufzubauenden und benutzerfreundlicheren Stabilisator nutzen, der dennoch leistungsstärkere Technologien und Funktionen bietet.“

Kompakt, leicht und benutzerfreundlich

Der Ronin-SC wurde für Portabilität und Reisen entwickelt - er wiegt lediglich 1,1 kg und ist damit 41% leichter als der Ronin-S. Zudem lässt er sich einfach demontieren und zusammenfalten, damit er besonders gut in Rucksäcke oder Koffer passt. Das geringere Gewicht bietet nicht nur einen Vorteil beim Transport, es erlaubt auch einen längeren Einsatz bei Video- und Fotoshootings, ohne dass sich der Anwender überanstrengen muss.

Robustes und intuitives Design

Durch Rückgriff auf qualitativ hochwertige Materialien, wie Magnesium, Stahl, Aluminium und Verbundwerkstoffe, bietet der Ronin-SC eine robuste Konstruktion für die Widrigkeiten im täglichen Einsatz. Die leistungsstarken Motoren halten bis zu 2,0 kg an Kamerazuladung stand, und mit dem in den Griff integrierten Akku können Anwender auf eine maximale Laufzeit von bis zu 11 Stunden zurückgreifen.

Nach Feedback von Benutzern des Ronin-S wurden neue Designmerkmale in die Hardware des Ronin-SC integriert. Die neuen Sperren für jede der drei Achsen machen die Ausbalancierung einfacher und halten die Gimbal-Arme während des Transports sicher in der gefalteten Position.

Zusätzlich verfügt der Ronin-S über ein neues Positionssicherungssystem. Wurde der Aufbau einmal korrekt ausbalanciert, lässt sich die Kamera binnen weniger Sekunden entnehmen und wieder einsetzen, ohne dass ein erneutes Ausbalancieren notwendig wäre. Dies spart wertvolle Zeit während des Auf- und Abbaus. Vergleichbar mit dem Ronin-S, lässt sich der Gimbal über seinen reaktionsschnellen Joystick steuern. Der schnelle Wechsel zwischen den Modi ist weiterhin über die Modus-Taste und den Auslöser möglich.

Intelligente Modi für unbegrenzte Kreativität

Als wichtiges Produkt in der Ronin-Serie ist der Ronin-SC ebenfalls mit einer Vielzahl an intelligenten Aufnahmemodi für jeden Content-Ersteller ausgestattet. Mit Hilfe der verbesserten Ronin App können Anwender drei benutzerdefinierte Profile anlegen, Motorparameter anpassen und über die Balanceprüfung sicherstellen, dass das Kamerasystem richtig ausbalanciert ist. Die beliebte 3D 360°-Drehung kann in einem der benutzerdefinierten Profile mit nur einem Tippen aktiviert werden. Der Sportmodus wird ebenfalls benutzerfreundlich durch Gedrückthalten der M-Taste aktiviert. Der Ronin-SC bietet, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Modi des Ronin-S, neue Funktionen wie Force Mobile und ActiveTrack 3.0:

*Das neue Force Mobile[1]: Mit Force Mobile, vergleichbar mit DJI Force Pro, werden die Lageänderungen eines Mobilgeräts[1] in Bewegungen des Ronin-SC übertragen und ermöglichen hierdurch die direkte Einflussnahme auf das Filmgeschehen. Durch Bluetooth 5.0 können die Bewegungen des Gimbals auf eine Entfernung von bis zu 24,9 Metern[2]gesteuert werden.

Mit Force Mobile, vergleichbar mit DJI Force Pro, werden die Lageänderungen eines Mobilgeräts[1] in Bewegungen des Ronin-SC übertragen und ermöglichen hierdurch die direkte Einflussnahme auf das Filmgeschehen. Durch Bluetooth 5.0 können die Bewegungen des Gimbals auf eine Entfernung von bis zu 24,9 Metern[2]gesteuert werden. *Das neue ActiveTrack 3.0: Mithilfe eines Mobilgeräts können Anwender des Ronin-SC ein Zielmotiv auswählen, welches anschließend präzise verfolgt wird. Mit neuen Algorithmen und Deep Leaning erkennt das System Menschen jetzt noch besser. Ähnlich zur Erkennungssoftware in den DJI Drohnen und der Osmo-Serie, nutzt ActiveTrack 3.0 jedoch die Kamera des Mobilgeräts und verarbeitet diese Informationen bevor sie vom Ronin-SC in Bewegungen umgesetzt werden. Nachdem das Mobilgerät über die mitgelieferte Halterung und den Blitzschuh auf der Kamera befestigt wurde, lässt sich in der Ronin App ActiveTrack 3.0 aktivieren und über den Touchscreen das Motiv zur automatischen Verfolgung auswählen.

Mithilfe eines Mobilgeräts können Anwender des Ronin-SC ein Zielmotiv auswählen, welches anschließend präzise verfolgt wird. Mit neuen Algorithmen und Deep Leaning erkennt das System Menschen jetzt noch besser. Ähnlich zur Erkennungssoftware in den DJI Drohnen und der Osmo-Serie, nutzt ActiveTrack 3.0 jedoch die Kamera des Mobilgeräts und verarbeitet diese Informationen bevor sie vom Ronin-SC in Bewegungen umgesetzt werden. Nachdem das Mobilgerät über die mitgelieferte Halterung und den Blitzschuh auf der Kamera befestigt wurde, lässt sich in der Ronin App ActiveTrack 3.0 aktivieren und über den Touchscreen das Motiv zur automatischen Verfolgung auswählen. Virtueller Joystick: Durch die Gimbal-Steuerung über den virtuellen Joystick lässt sich der Ronin-SC über einige Entfernung steuern, etwa wenn dieser auf einem Stativ befestigt ist oder von einer anderen Person mit einem Einbein-Stativ gehalten wird.

Durch die Gimbal-Steuerung über den virtuellen Joystick lässt sich der Ronin-SC über einige Entfernung steuern, etwa wenn dieser auf einem Stativ befestigt ist oder von einer anderen Person mit einem Einbein-Stativ gehalten wird. Zeitraffer: Atemberaubende Zeitraffer erstellen und über die Festlegung von Intervall, Länge und Bilder pro Sekunde die gewünschte Länge erhalten.

Atemberaubende Zeitraffer erstellen und über die Festlegung von Intervall, Länge und Bilder pro Sekunde die gewünschte Länge erhalten. Bewegte Zeitraffer: Einfach Wegpunkte in der App setzen und damit Bewegung in den Zeitraffer bringen.

Einfach Wegpunkte in der App setzen und damit Bewegung in den Zeitraffer bringen. Folgen: Mit Motion Control bis zu 10 Wegpunkte für einen Bewegungsablauf auswählen.

Mit Motion Control bis zu 10 Wegpunkte für einen Bewegungsablauf auswählen. Panorama: Parameter der Kamera und Überlappung auswählen, und der Ronin-SC nimmt die Fotos für das Panorama im festgelegten Bereich auf. Umfangreiche Kompatibilität mit Kameras und Zubehör

Der Ronin-SC arbeitet nahtlos mit einer Vielzahl an aktuellen spiegellosen Kameras. Eine vollständige Übersicht über kompatible Kameras finden Sie hier. Darüber hinaus ist der Ronin-SC neben einer Reihe an Zubehör von DJI, wie dem Fokusmotor, der Steuereinheit, der Force Pro, den Master Wheels, auch mit vielem Zubehör von Drittanbietern kompatibel.

Detaillierte Informationen zu kompatiblem Zubehör finden Sie unter https://store.dji.com/category/ronin-sc-and-accessories.

Preise und Verfügbarkeit

Der Ronin-SC ist ab heute über den DJI Online Store store.dji.com, die Flagship Stores und unsere Einzelhandelspartner erhältlich. Kunden können zwischen dem Ronin-SC in der Standardausführung für €359 und der Ronin-SC Pro Combo mit einem umfangreichen Zubehörpaket wählen. Dieses umfasst das Fokusrad, den externen Fokusmotor und den RSS (Remote Start Stop)-Splitter und kostet €459.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh ist auch für den Ronin-SC verfügbar. Für €39 bietet DJI Care Refresh eine umfassende Abdeckung sowie bis zu zwei Ersatzgeräte innerhalb eines Jahres. Erhalten Sie Ihren Ersatz noch früher mit DJI Care Refresh Express. DJI Care Refresh umfasst auch VIP-Kundendienst und kostenlosen Versand in beide Richtungen. Eine vollständige Liste der

Details finden Sie unter https://www.dji.com/service/djicare-refresh.

Zusätzliche Informationen zum Ronin-SC finden Sie hier: https://www.dji.com/ronin-sc

[1]Force Mobile steht derzeit nur für iOS zur Verfügung.

[2]Entfernung auf freiem Gelände und ohne Hindernisse gemessen.

