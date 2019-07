Das Sommer Setup im Snowpark Saas-Fee im Überblick (2019)

Jörg Angeli -

Das komplette Setup des Snowpark Saas-Fee in der Schweiz im Sommer 2019 im Überblick.

Anzeige

Die Wintersaison 19/20 ist seit einigen Wochen beendet und nun öffnen die Sommerparks ihre Tore für alle Freestyle-Fans, die auch in den warmen Monaten des Jahres nicht auf ihre Dosis Winter verzichten wollen.

Viele Sommer-Parks sind leider mittlerweile nicht mehr geblieben. Das Setup im schweizerischen Saas-Fee sieht dafür exzellent aus und verspricht viel Spaß - seht selbst.

Saas-Fee Sommer-Setup 2019

Der Park in Saas-Fee ist in drei Abschnitte unterteilt und liegt am Allalingletscher; zum Dropin kommt ihr mit dem Schlepplift Allalin 3. Los geht's am Anfang mit einer Rail Line.

Alle Bilder: Snowpark Saas-Fee

Blick auf die erste Rail Line im Snowpark Saas-Fee

Die ersten Rails: Straight, Flat Down, Straight

Das erste Straight Rail im Detail

Das erste Flat Down Rail im Detail, im Hintergrund der Rest der Line

Weiter geht's mit diesem Straight Rail

Dann folgt dieses Quad Kinked Rail

Das fünfte Rail in dieser Line: Straight Rail mit Up Donkey

Danach folgt eine Snow Pyramid sowie zwei weitere Rails.

Down Rail mit Tokyo Drift Anfahrt

Der Abschluss des ersten Abschnittes: Dieses Down Elbow Rail

Medium- und Pro Kicker & weitere Jibs

Im mittleren Teil des Parks findet ihr die bekannten Pro Jumps sowie kleinere Kicker und weitere Jibs.

Der mittlere Teil im Überblick: Links die Jibs, in der Mitte die Pro Jumps und rechts die kleineren Kicker.

Die großen Kicker haben einen Table von ca. 19 sowie 21 Metern.

Die Jumps der Medium Line haben einen Table von ca. 15 sowie 17 Metern.

Wer lieber jibben will, der findet neben den Kickern weitere Rails.

Der Blick von oben auf den mittleren Teil, links finden sich die weiteren Jibs. Los geht's mit einem kleinen Jib Feature / Quer Rail

Danach folgt ein Down Rail ...

... ein Rainbow Rail ...

... ein Industry Double Kinked Rail sowie ein S Rail.

Als letztes Feature nach den Rails wartet dieser Turbo Knuckel auf Tricks.

Unterer Teil: Chill Area und weitere Rails

Nach den Kickern sowie den seitlichen Jibs folgt der untere Abschnitt des Parks mit der Chill Area von der man dann auf die letzten drei Rails eindroppen kann.

Links befindet sich die Chill Area, von dort geht es weiter auf die letzten drei Rails.

Außerdem gibt es noch Quarters / Transitions nach den Jumps neben den letzten Rails.

Der untere Teil im Überblick.

Double Kinked Rail mit Tokyo Drift Anfahrt

Und als letztes: ein Straight Rail

Das war's! Wie man sehen kann, hat die Shape Crew ganze Arbeit geleistet und ein feines Setup auf dem Gletscher in Saas-Fee aufgebaut. Neben den vielen Rails in allen Varianten sollten auch die Kicker mit ihren verschiedenen Größen alle Fahrer zufrieden stellen.

Die Shape Crew in Saas-Fee besteht aus Anna Fischer (Headshaper, ist im Winter die Chefin im Snowpark Kläppen), Marcel Brünisholz (Rail Boss und ehemals Headshaper im Snowpark Zermatt), Charles Beckinsale (Kicker und Kopf hinter den Stomping Grounds), Stefan Plattner (zusammen mit Marcel hauptverantwortlich für den Park) sowie Sebastian Veit Heel (Transition-Master).

Der Park ist ab sofort geöffnet. Aktuelle Infos findet ihr auf der Instagram Seite des Snowpark Saas-Fee sowie auf Facebook.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Bottom section was loking good today 🤘 🏂@_mikemckernan 📸@annafiisch #snowparksaasfee Ein Beitrag geteilt von snowparksaasfee (@snowparksaasfee) am Jul 14, 2019 um 11:19 PDT

© Primesports.de