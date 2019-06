William Finnegan’s „Barbarian Days“ – ein Kurzfilm

Sophie Ritter -

Der Kurzfilm "William Finnegan - Barbarian Days" von Darius Devas zeigt einen Auszug aus dem gleichnamigen, 2016 mit dem Pulitzer Preis ausgezeichneten, Roman.

“Waves dance to an infinitely complex tune” - William Finnegan

Für den New Yorker Schriftsteller war die Jagd nach Wellen weit mehr als ein Sport. Es war ein Mittel, um seinen Platz in der Welt herauszufinden. Sein Buch ist eine Hommage an die lebenslange Leidenschaft und die ständige Sehnsucht nach der perfekten Welle.

Der Film des preisgekrönten Regisseurs Darius Devas (Being Films) erscheint zum ersten Mal seit seiner Premiere beim Byron Bay Film Festival im Oktober 2017 öffentlich.

