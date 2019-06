Surfsound: Al-Berto & the Fried Bikinis

Nicolai Steidle -

Yallingup klingt schön, ist ein Surfparadies und Titel des vierten Albums der Al-Berto & the Fried Bikinis.

Die Vielfalt an Wellen entspricht dem Mix der Musikstile. Ferienfeeling und Meeresduft ist der gemeinsame Nenner. Akustische Gitarren a la Manu Chao und gelassener Gesang wie Jack Johnson. Spanische Verse und Englische Refrains besingen mit Augenzwinkern die Schönheit der menschlichen Beschränktheit.

Al-Berto reist, surft und klettert um die Welt. Trifft wunderbare Menschen, komische Kauze, Leute wie er selbst oder von ganz anderem Schlag. Zurück in Engelberg verarbeitet er seine Gedanken zu Musik und trommelt seine Fried Bikinis zusammen um gute Laune mit seinen Liedern zu verbreiten.

Das Resultat: Groovige Surfsongs con mucho Corazon aus den Schweizer Bergen

Er ist ein Reisender, ein Weltbummler. Surft und klettert. Und macht Musik. Seine Heimat ist das beschauliche Engelberg und vielleicht kommt ja daher seine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit in seinen Liedern. Und hört man genau hin, ist ein leises ‘hey, das kommt alles gut so’ wahrnehmbar.

Al-Berto & the Fried Bikinis bringen die vertonte Leichtigkeit des Seins auf die Bühne.

‘Yallingup’ heisst sein 4tes Album, Sommer, Ferien, Al-Berto. Noch Fragen?

Kostprobe von Al-Berto

https://youtu.be/x2RpB6pM5Pk

Lieder von dort wo die Wellen brechen und die Sonne scheint. Da denkt man gleich an Jack Johnson, bevor man überhaupt den ersten Ton gehört hat. Al-Berto's Stimme klingt zwar ähnlich ruhig wie die des berühmten Surfers, doch singt Al-Berto neben Englisch auch in seiner Muttersprache Spanisch mit Redewendungen aus Guatemala wo er auch mehrere Jahre gelebt hat.

Die akustische Gitarre schrummelt die Reggae Rythmen mit Funk Attitude und erinnert an Manu Chao. Nach jeder Reise kehrt Al-Berto nach Engelberg zurück um die gesammelten Melodien und Gedanken zu Songs zu verarbeiten, eingebettet in percussivem Schlagzeug und New Wave Bass Linien, geschmückt mit Gitarren Melodien, die um die Stimme tanzen.

Mit neuen Liedern im Programm sind Al-Berto & the Fried Bikinis wieder unterwegs um gute Laune zu verbreiten. "For those who travel - For those who stay"

www.al-berto.ch

