ADH Frankreich: Die Sieger stehen fest !!!

Seignosse, 13.06.2019 – Contesttag drei, gleichzeitig Finaltag – Spektakuläre Heats bei fantastischen Bedingungen – Siegerinnen und Sieger kommen von der Hochschule Anhalt, der Uni Düsseldorf und der LMU München – Team- Ehrenpreis

Contesttag drei, zugleich der Finaltag startete am Samstag um 07.30 Uhr mit dem ersten Call am Strand von Estagnots in Seignosse. Mit 67 nur an einem Tag gesurften Heats und 11 Stunden Dauer, der größte und stärkste Wettkampftag den es bei den adh-Open Wellenreiten gegeben hat. Nach zwei Tagen wetterbedingter Pause, in denen starker Regen, viel Wind und ungeordnete Wellen keine fairen Wettkampfbedingungen zuließen, war die Stimmung der Teilnehmenden umso euphorischer als es wieder mit dem Board ins Wasser ging. Schon am Vormittag füllte sich der Strand mit zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern, die mit ihren jeweiligen Favoritinnen und Favoriten mitfieberten.

Los geht es mit Open-Men gefolgt von Quarterfinals Woman

Los ging es am Morgen mit Runde drei der Klasse Open Men, die ebenso wie Runde vier und fünf auf drei Podien parallel ausgetragen wurde. In der Runde fünf der Open Men gab es für die Studierenden am Strand besonders viele Turns zu sehen, da die Hightide und ein Shorebreak mit steilen Wellen besonders gute Bedingungen für starke Performances boten. Mittags wurden direkt im Anschluss die Quarterfinals der Klassen Open Woman und Open Men ausgetragen.

Nachdem die Surferinnen und Surfer in der Früh nahezu windstill in die Wellen starten konnten, gab es gegen frühen Nachmittag stärkeren Onshore-Wind und die Wellenhöhe entwickelte sich zwischendurch von schulter- bis kopfhoch.

Im Contestablauf folgten das Halbfinale der Klassen Longboard Men und Longbboard Woman. Damit die Studierenden noch mehr Zeit und Chancen auf gute Wellen hatten, dauerten die jeweiligen Heats ab dem Halbfinale 20 Minuten anstatt von nur 15 Minuten zuvor.

Longboard bei Hightide – Open bei Low Tide

Angepasst an die Tide und rücksichtnehmend auf die flachen Wellen, wurde zuerst das Finale in der Klasse Longboard Frauen, gefolgt von den Longboard Men durchgeführt. Bei ablaufendem Wasser und beginnender Lowtide, folgten die finalen Heats der Klassen Open Woman und Open Men. Alle finalen Heats wurden aufgrund der konstanten Bedingungen am Südpodium ausgetragen.