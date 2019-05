Felix Heine -

Die Südafrikanische Protektoren- und Bekleidungsmarke Leatt erweitert seine Athletenfamilie für 2019. Ab sofort ist die deutsche Fahrerin Steffi Marth mit an Board, die von nun an in Leatt Bekleidung unterwegs sein wird. Hier gibt es nähere Details.

Anzeige

Steffi Marth tritt der LEATT Familie bei

Steffi ist als deutsche Mountainbike Bike Ambassadeuring und sechsfache BMX und 4X Meisterin bekannt. Außerdem gewann sie 2014 und 2015 jeweils die Bronzemedaille bei den 4X Weltmeisterschaften. Sie hat zudem jahrelange auf höchstem Niveau Wettkamfsport betrieben und beweist heute ihr Fahrkönnen auf verschiedenen Mountainbike-Abenteuern bei denen sie jede Menge Content produziert.

Ab sofort ist Steffi Marth mit den Produkten von LEATT unterwegs und wird ihre Erfahrungen in neue Produkte einfließen lassen. © janvolbracht

In den letzten Jahren hat sich Steffis Fokus weg vom Rennsport, hin zum Reisen und Entdecken von Mountainbike-Regionen entwickelt.

“Der Radsport ist nicht nur meine größte Passion sondern auch mein Vollzeit-Job. Ich trage meine Fahrradklamotten fast jeden Tag in allen Wetterbedingungen. Ein perfekter Sitz, hightech Materialien und eine hohe Ästhetik sind daher für mich besonders wichtig. Bei Leatt wurde ich sofort sehr herzlich aufgenommen und ich kann es kaum erwarten die Leatt Klamotten in meinen anstehenden Abenteuern zu tragen!”

- so Steffi.

Steffi setzt die 2019er Leatt Produkte gekonnt in Szene. © janvolbracht / Set Design: lenahaunstetter

“Hier bei Leatt entwickeln wir unsere Produkte in enger Zusammenarbeit mit unseren Athleten. Steffis Erfahrung und Wissen sind dabei eine große Hilfe für unsere Weiterentwicklung der Bekleidungslinien. Ihr positiver und kamerafreundlicher Charakter sind toll zu sehen, wir freuen uns außerordentlich sie in der Leatt Familie willkommen zu heißen.”

- sagt Kris Kurowski, Leatt’s Bike Marketing Manager.

"The Science of Thrill" © janvolbracht / Set Design: lenahaunstetter

Steffi wird die Top Features der Leatt Bekleidungslinie über die Saison hinweg tragen und vorstellen und euch ihre Erfahrungen mit diesen während ihrer Abenteuer mitteilen. Steffi’s lieblings Leatt Linie ist die DBX 3.0 – die leichten Trail/Enduro Shorts und Trikots passen perfekt zu ihrem Fahrstil. Für härtere Bedingungen greift Steffi auf die DBX 4.0 Pants und DBX 5.0 Allwetter-Jacke zurück.

Folglich stellt euch Steffi ihr Lieblingsprodukt der Leatt Kollektion vor. © janvolbracht / Set Design: lenahaunstetter

Steffi gibt einen Überblick über den DBX 2.0 X-Flow Handschuh:



Folge Steffi Marth hier auf Instagram: @steffimarth

Details zu den Produkten von LEATT findest du hier.

© Primesports.de