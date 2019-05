Jörg Angeli -

Im Rahmen der Spring Sessions 2019 im Stubai Zoo wird es eine Primezilla Cash Session auf einem Challenge Feature geben. Alle Infos.

Primezilla Cashout Spring Session 2019 im Stubai Zoo: Recap Video

Der Frühling lässt dieses Jahr etwas länger auf sich warten. Auf den Gletschern in Tirol herrscht aktuell eher Winterwetter und lässt kaum lässig warme Spring Vibes aufkommen. Auch unsere Cashout Veranstaltung im Rahmen der Spring Sessions 2019 im Stubai Zoo auf dem Stubaier Gletscher musste aufgrund der Wetterlage spontan umgeplant werden.

Nachdem tagelanges schlechtes Wetter sowie Neuschnee immer wieder unsere Session verhinderte, konnten wir letzten Woche dann endlich mit etwas Verspätung loslegen. Ebenfalls aufgrund des Wetters konnten wir nicht wie geplant ein sehr aufwendiges Special-Features bauen.

Wir konzentrierten uns daher auf ein einfaches und dennoch spaßiges Obstacle. Das oberste Rail im Stubai Zoo wurde nach einigen Überlegungen unsererseits auf ein Flat Down Rail umgebaut. Mit dem Rope Tow konnten dann die zahlreichen Rider an einem perfekten Sonnentag schnelle "Hotlaps" fahren und sich einen Teil der insgesamt 400 Euro verdienen.

Auch wenn die Session mit einem statt vier Tagen kürzer ausfiel als geplant, war es eine überaus entspannte Veranstaltung und alle anwesenden Rider waren gestoked über viele gestandene Tricks und etwas Cash in der Tasche. So haben wir uns den Tag gewünscht!

Für das nächste Jahr haben wir bereits viele neue Ideen, um Sessions wie diese häufiger zu veranstalten und weiter auszubauen.

Vielen Dank an alle, die mit uns den sonnigen Tag auf dem Stubaier Gletscher verbracht haben und für gute Stimmung gesorgt haben!

Primezilla Cashout Spring Session 2019 im Stubai Zoo: Vorbericht

Primezilla Cashout Spring Session 2019 im Stubai Zoo - UPDATE

Update vom 29. April 2019: Die Primezilla Cashout Session wird am 1. Mai 2019 stattfinden. Das Wetter sieht stand heute gut aus und wir wollen das Event gerne am Feiertag zusammen mit euch durchziehen!

Aktuell laufen im Stubai Zoo auf dem Stubaier Gletscher in Tirol die Spring Sessions 2019. Der Frühlings-Setup ist inklusive Snakerun komplett aufgebaut und lädt zu slushy Hotlaps auf dem Gletscher ein.

Worum geht's?

Am 27. und 28. April wollen wir zusammen mit euch eine entspannte Session anstarten. Wir werden dafür am Rope Tow im Park ein Special Feature aufbauen und das ganze Wochenende lang zusammen mit euch fahren.

Neben guten Vibes und Bier haben wir Cash für euch organisiert, welches wir an den beiden Tagen unter das Shredder-Volk bringen wollen.

That's it, that's all. Eine simple und entspannte Session für alle!

Wer kann mitmachen?

Ganz einfach: Jeder!

Was kann man gewinnen?

Bei der Session geht es weniger ums "gewinnen", als gemeinsam eine entspannte Zeit zu haben, sich gegenseitig zu pushen und die Zeit am Berg zu genießen. Oben drauf gibt es aber auch Cash für gestandene Tricks sowie das ein oder andere kühle Getränk.

Und sonst?

Wir wollen die Session bewusst simpel halten, daher haben wir uns für dieses einfache Format entschieden. Die PRIME Skiing Redaktion wird natürlich jeden Tag vor Ort sein und das Geschehen auf Bewegt- sowie Standbildern festhalten.

Also kommt vorbei, habt Spaß und casht ab!

Wie sieht das Feature aus?

Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Folgt uns auf Instagram und achtet auf unsere Stories für aktuelle Infos - oder kommt einfach und lasst euch überraschen.

Weitere Infos zum Setup im Stubai Zoo sowie den restlichen Spring Session findet ihr in unserem Preview Artikel.

