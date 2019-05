E-Bike Days 2019 – Der Countdown für die vierte Auflage läuft

Felix Heine -

Morgen ist es so weit: Von Freitag, 24. Mai bis Sonntag, 26. Mai finden die E BIKE DAYS im Olympiapark München statt. An allen drei Veranstaltungstagen gibt es für Besucher alles rund um das Thema E-Mobilität auf zwei Rädern zu entdecken und erleben – und das bei freiem Eintritt. Auf dem Coubertinplatz stellen über 150 Aussteller innovative E-Bikes, Equipment und traumhafte Rad-Reisedestinationen vor – gleichzeitig bietet das weitläufige Gelände die perfekten E-Bike-Teststrecken. Actionreiche Mitmach-Challenges sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgen für Unterhaltung.

E-Bike Days 2019

Alles rund ums E-Bike

Egal ob Neueinsteiger oder E-Bike-Kenner – bei den E BIKE DAYS kommt jeder Besucher auf seine Kosten. Auf der EXPO AREA zwischen Olympiahalle und Olympiasee bieten Top-Brands der Branche gegen Vorlage eines Ausweisdokuments die Möglichkeit, ihre neuesten Modelle auszuleihen. E-Mountainbikes, Cityräder, Pedelecs und Co. können auf verschiedenen Strecken bei gemütlichen, sportlichen oder temporeichen Fahrten getestet werden. Wer seinen Fahrstil optimieren möchte, egal welche Leistungsstufe, macht am besten bei einem der kostenlosen Fahrtechnikkurse von Bosch, den Guides von TrailXperience und E-MTB-Profi Stefan Schlie mit.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Für alle, die Lust auf Herausforderungen mit dem E-Bike haben, werden während des gesamten Veranstaltungswochenendes unterhaltsame Programmpunkte zum Mitmachen angeboten. Bei der „Haibike Challenge: Schlag den Wasi!“ geht es darum, gegen den Botschafter der diesjährigen E BIKE DAYS und Doppel-Olympiasieger im Skirennlauf Markus Wasmeier auf einem Geschicklichkeitsparcours für E-Mountainbikes anzutreten. Auf Kinder und Jugendliche wartet ein 27 Meter langer Pumptrack, ein geschlossener Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen, den es ohne Pedalumdrehungen zu absolvieren gilt.

Morgen, am 24. Mai, starten die E-Bike Days in München, bei denen sich alles um das Thema E-Mobilität dreht. © BOSCH

Mit dem E-Bike quer durch München

Nicht alle Programmpunkte der E BIKE DAYS finden im Olympiapark statt: Am gesamten EventWochenende lädt Pedelon dazu ein, das schöne Maiwetter auf einer geführten Stadttour mit dem E-Bike zu genießen. Ein besonderes Highlight der E BIKE DAYS ist die ISAR RAD RALLYE powered by SCOTT am Sonntag, den 26. Mai um 11.00 Uhr. Startpunkt ist die EXPO AREA auf dem Coubertinplatz. Von dort aus haben bis zu 100 Zweierteams die Aufgabe, innerhalb von zweieinhalb Stunden Checkpoints abzufahren, die über ganz München verteilt sind. Für Orientierung sorgt dabei die App „Bike Citizens“.

Weitere Informationen zu allen Programmpunkten sowie den Ausstellerhighlights gibt es unter www.ebikedays.de.

Folgend nähere Details zum Programm:

Kurzinfo E BIKE DAYS 2019

Freitag, 24. Mai und Samstag, 25. Mai: 10.00 - 19.00 Uhr

Sonntag, 26. Mai: 10.00 - 17.00 Uhr

Location: Coubertinplatz, Olympiapark München

Kostenloser Eintritt und Testverleih gegen Ausweisdokument

70.000 Besucher werden erwartet

Veranstaltungseröffnung: Freitag, 24. Mai 10.00 Uhr

Über 150 Aussteller auf der EXPO AREA, darunter Hersteller von E-Bikes und Zubehör sowie Tourismusverbände

Teststrecken für alle E Bike-Segmente (Urban, MTB, Tour, Lastenräder, Pedelec) im Olympiapark mit direktem Anschluss an die EXPO AREA

Kostenlose Fahrtechnikkurse: Freitag,24. Mai: 13.30-15.00 Uhr, 17.30-19.00 Uhr Samstag, 25. Mai: 11.30-13.00 Uhr, 14.30-16.00 Uhr Sonntag, 26. Mai: 11.00-12.30 Uhr, 14.30-16.00 Uhr

„Haibike Challenge: Schlag den Wasi!“: E-MTB Geschicklichkeits-Contest mit DoppelOlympiasieger Markus Wasmeier! Samstag, 25. Mai: 16.30 Uhr

27 Meter langer Pumptrack für Kinder und Jugendliche

Geführte E Bike-Stadttouren organisiert von Pedelon

ISAR RAD RALLYE powered by SCOTT Sontag, 26. Mai: 11.00 Uhr



Weitere Informationen unter www.ebikedays.de und www.facebook.com/ebikedays.

