Auf den Phillipinen ist jeder Schüler gesetzlich verpflichtet 10 Bäume zu pflanzen

Nicolai Steidle -

Ein kürzlich auf den Phillipinen eingeführtes Gesetz verpflichtet jeden Schüler dazu, 10 Bäume zu pflanzen. Ohne diese Leistung erhalten die Schüler keinen Schulabschluss.

Das Gesetz basiert auf einer phillipinischen Tradition, die es vorsah, dass alle Schüler nach ihrem Abschluss einen Baum pflanzen um den Klimawandel entgegen zu wirken.

Die Befürworter des Gesetzes hoffen, dass wenn das Gestzt wirklich umgesetzt wird, jede Generation 525 Milliarden Bäume pflanzt.

Der Parteivorsitzende der Magdalo Partei, Gary Alejano, der als Urheber des Gesetzesvorschlages gilt, ist voller Hoffnung:

“In the course of one generation, no less than 525 billion can be planted under this initiative”