„Ski The World“ Behind The Scenes Pt. 3 – Candide Thovex

Endlich gibt es Einblicke hinter die Kulissen des viralen Ski-Clips "Ski The World" von Candide Thovex!

Update vom 12. Juli 2019: Candide hat das dritte Behind the Scenes Videos veröffentlicht und verrät uns, wie die Surf-Shots gedreht wurden!

Update vom 29. April 2019: Candide hat ein zweites Behind the Scenes Video veröffentlicht!

Wenn der Name Candide Thovex auf dieser Seite auftaucht, kann man sich zu 100% sicher sein, dass der Inhalt sehenswert ist. Dieses Mal serviert uns der Franzose zwar keinen komplett neuen Clip, dafür endlich einen Einblick in die Dreharbeiten zu seinem letzten Video.

Viel wurde spekuliert, welche Shots am Computer generiert wurden und wo Candide sich wirklich mit den Ski reingestürzt hat. Alle Fragen beantwortet zwar auch dieses Behind The Scenes Video nicht, aber man sieht, dass das meiste eben nicht per Post-Production hinzugefügt wurde - Candide Thovex ist und bleibt einer der besten Skifahrer der Welt.

"Ski The World" Behind The Scenes Pt. 1



"Ski the World" Behind The Scenes Pt. 2

"Ski The World" (Full Clip) - Candide Thovex

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an About to drop #skitheworld #quattro Ein Beitrag geteilt von Candide Thovex (@candidethovex) am Mai 24, 2018 um 10:34 PDT

