Trailjagd-Trilogie 2019: Anmeldung zur Startplatztombola noch bis zum 28. Februar

3 Länder, 3 Leckerbissen – die Rasenmäher eröffnen erneut das Jagdrevier für Bike-Feinschmecker: Die Anmeldung für den ersten Stopp der Trailjagd-Trilogie 2019 ist eröffnet und die Startplätze werden dort nach dem Losverfahren vergeben. Hier gibt es nähere Details sowie die Video-Highlights von 2018.

Trailjagd-Trilogie 2019

Am 1. Februar wurde die Anmeldung zu allen drei Events bereits eröffnet. Die Startplätze für die beiden Trail-Jagden in Arosa Lenzerheide und Gröden werden nach dem "First come, first serve"-Prinzip vergeben. Nur in Sölden gibt es dieses Jahr ein Anmeldefenster bis zum 28. Februar. Per Losverfahren werden dann 600 glückliche Schnitzeljäger gezogen, die an der Jagd in Sölden teilnehmen dürfen.

Das Jagdprinzip

Ein Triple an Feinschmecker-Kulinarik mit Feinschmecker-Trails: Das Jagdprinzip ist bei allen drei Events gleich: Nach dem Startschuss am Berg müssen die 2er-Teams ihre Trail-Routen selbst wählen, die Checkpoints finden, heikle Missionen erfüllen und fleißig Stempel sammeln. Gefordert sind dabei taktisches Geschick, gute Orientierung und beste Laune. Den ganzen Tag über gibt es Leckerbissen für die Augen mit sensationellen Bergaussichten und natürlich stärken unterwegs urige Hütten mit ihren Schmankerln.

Heikle Missionen und sportlicher Trailspaß stehen auf dem Programm der Schnitzeljagd ganz oben

Im Ziel treffen sich alle Biker zur großen Party samt Siegerehrung mit Schnitzel-, Knödel-, und Hörnli-Pokalen für die Gewinner in den Kategorien Damen, Herren, Mixed. On top werden unter allen Teilnehmern wertvolle Sachpreise der Partner und Sponsoren verlost. Abends wird es bei der SRAM Jam Party mit besten Beats und Live Music nochmal satt schweißtreibend.

Die traumhaften Trails von Sölden, Gröden und Arosa sorgen zudem für noch mehr Spaß auf dem Bike | Foto: Christoph Bayer

Einen ausführlichen Bericht des 2017er Events von Alexa und Claire findest du hier.

Was euch bei den einzelnen Terminen erwartet, erfahrt ihr inkl. Video-Rückblick zu jedem Event auf den nächsten Seiten.

Die Termine

Singletrail Schnitzeljagd in Sölden (Österreich), 08.06.2019

Auch dieses Jahr jagen die Biker wieder über die großartigen Trails in den Ötztaler Alpen. Die Location ist genauso legendär wie der Event und in der Bike Republic Sölden entstehen Saison für Saison neue grandiose, nachhaltig gebaute Strecken. Neben den neuen Trail-Leckerlis (wie der 7 km langen Ollweite und der Harbe Line) steht den Schnitzeljägern in diesem Jahr mit der Langeggbahn eine weitere Aufstiegsmöglichkeit zur Verfügung – sie erweitert die Bike Republic und lässt einen easy von der Gaislachkogl- zur Giggijochseite shutteln. Neben freier Liftnutzung und Spaß mit Partner und „Gegnern“ gibt es natürlich auch das Schnitzel-Highlight gefolgt von der rockigen Krönung mit der SRAM Jam Party.

Hoch über den Bergen geht es fast schon im Megavalanche-Style los auf Schnitzeljagd. © Christoph Bayer

Weitere Details.

Hörnli Trailjagd in Arosa Lenzerheide (Schweiz), 11.08.2018

Im Hochsommer geht es für ein Trail-Wochenende der Superlative in die spektakuläre Graubündner Landschaft. Das Singletrail-Paradies ist umringt von beeindruckenden Hörnern – vom Weisshorn über das Plattenhorn bis hin zum Hörnli und in 2018 sogar bis hinüber nach Lenzerheide aufs Rothorn – und die Biker haben obendrein das goldene Hörnli vor Augen: Bis zum Ziel warten knackige Anstiege, Top Trailabfahrten und abwechslungsreiche Aufgaben auf den Almen. Statt Schnitzel gibt`s dann Ghackets mit Hörnli. Das Startpaket für die 2erTeams gibt es für 75 € / Person. Und das Beste: alle Teilnehmer können das Hörnlipaket inklusive Unterkunft hier buchen.

In Arosa Lenzerheide haben die Teilnehmer alles von alpinem Gelände über...

Weitere Details.

Die Knödeljagd in Gröden folgt auf der letzten Seite.

Knödeljagd in Gröden/Wolkenstein (Italien), 07.09.2019

Wem die Vorspeisen Schnitzel und Hörnli gemundet haben, dem empfehlen wir zum runden

Abschluss der kulinarischen Trail-Trilogie noch die Knödel. Und wo gibt´s die? Natürlich in

Südtirol. Und wo ist die Kulisse besonders gewaltig und die Trails besonders schmackhaft?

In Gröden/Wolkenstein inmitten der Dolomiten. Rund um das Sella-Massiv und die majestätische Marmolada geht es hoch mit der Seilbahn und runter auf den Trails – versüßt

mit spaßigen Challenges zwischendurch. Im Ziel wartet der goldene Riesenknödel auf das

Gewinnerteam. Das Knödeljagd-Startpaket für die 2er-Teams gibt es für 75 € / Person.

Der Start bei der Knödeljagd in Gröden vor monströsen Dolomiten-Wänden.

Weitere Details.

Weitere Infos sowie die Anmeldung findest du hier.

