Tidal – Eine Kunstausstellung in den Alpen

Felix Schäfer -

Am 08. März findet die zweite Ausgabe von "Tidal" in der Lobby des Riders Hotels in Laax statt mit Danny Larsen, Bryan Iguchi, Schoph und vielen mehr!

"Tidal wird die vielfältige Kreativität aus der Welt des Snowboardens und der Kunst feiern und ausstellen. Zwei Welten, die so eng miteinander verwoben sind, dass sie zu einer wurden. Eine Vereinigung von Style, Freiheit, Ausdruck, Gemeinschaft & Kultur – die grundlegenden und inspirierenden Pfeiler, die uns verbinden. Beim Snowboarden wie beim Erschaffen von Kunst ist es offensichtlich, dass die einzige Konstante der Akt selbst ist. Kein Turn im Schnee ist wie der davor, wie auch kein Pinselstrich dem nächsten gleicht. Das ist Schönheit in seiner reinsten Form. Mit 'Tidal' möchten wir unsere gemeinsamen Werte zeigen, während wir die Individualität jedes Einzelnen feiern. An einem Platz, der uns allen so unendlich wichtig ist: die Berge."

Featured Artists

Instagram: Tidal Art Show, Danny Larsen, Schoph, PJ de Villiers, Iuna Tinta, Lain, Pentagram Pizza, Will Smith, Bryan Iguchi, Jamie Lynn, Ryosuke Horii

