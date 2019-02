Sudden Rush Banked Slalom Laax 2019

Felix Schäfer -

Der Sudden Rush Banked Slalom in LAAX von Terje und Nico feiert seinen 5. Geburtstag! Seid ihr vom 7. bis 10. März dabei?

Der Sudden Rush Banked Slalom in LAAX hat sich mittlerweile als großes Familientreffen etabliert. Egal wie jung oder alt, hier kommen eine Menge Leute aus ein und dem selben Grund zusammen: Schnelle Turns in den Banks fahren und gemeinsam eine gute Zeit haben.

Beim Banked Slalom soll und kann jeder mitfahren! | © Philipp Ruggli

Wem der Sinn nach ein Kunst steht, der kommt in der zeitgleich stattfindenden TIDAL Art Show im Riders Hotel auf seine Kosten.

Programm

07.03. – Einschreibung & Training Banked Slalom

08.03. – Contest Banked Slalom MASTERS (Frauen, Männer)

09.03. – Contest Banked Slalom OPEN, PROS (Frauen, Männer), Super Finals

10.03. – Kids Contest, Fakie Race (alle)

Special Shaper Deal

Hautnah eine Woche seinen "Banked" in LAAX mit leben und erleben. Vom Kurs shapen übers gemeinsame Lunch bis zum Startsignal – das wird ein Erlebnis der besonderen Art. Fünf Tage mit Nicolas Müller den Banked Kurs shapen. Schuften, schaufeln, Schweiß. Mittendrin ein gemeinsamer Ride. Wenn der letzte Feinschliff sitzt, Du jeden Turn kennst, dann heisst's: Schaufel weg, Snowboard anschnallen und Start frei für Dein Race! Datum: Montag, 04.03. bis Sonntag, 10.03.2019

Montag, 04.03. bis Sonntag, 10.03.2019 Umfang: 6 Tage Übernachtung mit Frühstück im Riders Hotel in LAAX, Mittagessen an Bautagen, Liftkarte für die ganze Woche, zweimal LAAX Yoga im Riders Hotel, Event-Abendessen freitags im Casa Vegila, Party-Ticket Riders Club, Event-Startplatz Open-Kategorie

6 Tage Übernachtung mit Frühstück im Riders Hotel in LAAX, Mittagessen an Bautagen, Liftkarte für die ganze Woche, zweimal LAAX Yoga im Riders Hotel, Event-Abendessen freitags im Casa Vegila, Party-Ticket Riders Club, Event-Startplatz Open-Kategorie Kosten: 500,- CHF (400,- CHF ohne Frühstück)

500,- CHF (400,- CHF ohne Frühstück) Anmeldung: raceoffice@laax.com Partner LAAX, Sudden Rush, Tidal, doodah, Pally Hi'

Sudden Rush Banked Slalom Laax 2018

Am ersten März-Wochenende fand er wieder statt, der schon legendäre Sudden Rush Banked Slalom in Laax mit Terje Haakonsen und Nicolas Müller.



Results

Pro Men (18 +) Elias Elhardt & Christian Haller, 1:16.18 Nicolas Müller, 1:16.72 Terje Haakonsen, 1:16.89 Pro Women (18 +) Ariane Staibl-Glaus, 1:21.98 Carla Somaini, 1:24.17 Chloe Sillieres, 1:24.80 Super Masters Men (50 +) Peter Bauer, 1:17.47 Thomas Hinterseer, 1:21.60 Ruedi Herger, 1:22.49 Grand Masters Men (45 – 49) Jan Prokes, 1:19.86 Urs Kröpfli, 1:21.11 Thomas Scherrer, 1:21.14 Masters Women (40 +) Murielle Studer, 1:22.79 Sol Bonderer Imper, 1:34.53 Corina Arbenz, 1:41.96 Masters Men (40 – 44) Pascal Imhof, 1:15.32 Matthias Waibel, 1:17.22 Raymond Brechbühl, 1:17.94

>> Die vollständigen Results findet ihr hier

Banked Slalom in Laax mit Terje Haakonsen & Nicolas Müller

Sudden Rush Banked Slalom Laax 2017

Terje Haakonsen und Nicolas Müller haben wieder einmal zum Sudden Rush Banked Slalom nach Laax eingeladen!

Banked Slaloms sind eine Reise zurück in die Vergangenheit – zu den Anfängen des Snowboardens, quasi die Urform aller Snowboard-Contests – der Kurs folgt dem natuülichen Terrain und wurde von Nicolas Müller und Terje Haakonsen persönlich gemeinsam mit der Snowpark LAAX Crew vorbereitet. Pros genauso wie frühere Profis und Legenden sowie zahlreiche Snowboard-Enthusiasten – die jüngsten sieben Jahre jung, die ältesten Teilnehmer über 60 Jahre – sie alle waren mit viel Spaß und Motivation bei der Sache und waren im Grunde alle Sieger, denn die Bedingungen bei starkem Wind waren mehr als herausfordernd.

Banked Slaloms werden immer beliebter | © LAAX, Cyril Müller

Die Sieger des Tages mit den schnellsten Zeiten waren bei den Frauen die frühere Halfpipe Profi-Fahrerin Ariane Staib-Glaus und Halfpipe Profi Christian Haller. Ariane hatte gleich doppelt Grund zur Freude, denn sie feierte am Renntag auch ihren 12. Hochzeitstag mit ihrem Mann, der ebenfalls am Start war. Christian Haller schaffte es, ohne Trainingsrun die schnellste Zeit des Tages abzuliefern.

Christian "Hitsch" Haller auf dem Weg zur schnellesten Zeit | © LAAX, Cyril Müller

"ICH BIN DAS ERSTE MAL HIER IN LAAX BEIM BANKED SLALOM DABEI, UMSO COOLER, DASS MIR MEIN LAUF SO AUFGING. TERJE UND ICH HABEN SEIT EIN PAAR JAHREN EINE BATTLE, BIS JETZT WAR ER IMMER SCHNELLER ALS ICH. ICH WOLLTE IHN HEUTE UNBEDINGT SCHLAGEN!" – HITSCH

Nicolas Müller hat beim Shapen des Kurses selbst Hand an die Schaufel gelegt. Und offensichtlich Spaß dran! | © LAAX, Philipp Ruggli

Rund 50 Kids hatten sich für das Rennen am Sonntag eingeschrieben. Große Mengen Neuschnee machten einen Strich durch die Rechnung. „Der Kurs bei Treis Palas ist völlig zugeschneit. Zudem liegt er abseits der Piste im freien Gelände, wo alpine Gefahren auftauchen könnten“ begründete Florian Weidel von LAAX Events die Absage gleich am Morgen. Und so wurde der Banked Slalom Family Day zum Powdertag. Auch nicht schlecht!

Gewinner

Die Sieger-Frauen des Sudden Rush | © LAAX, Philipp Ruggli

Masters Women (ab 40)

1. Sol Bonderer Imper (SUI) 1:41.78 2. Nina Calame (SUI) 1:51.30 3. Cecile Plancherel (SUI) 2:05.68

Pro Women (ab 18)

1. Ariane Staib-Glaus (SUI) 1:20.69 2. Anne-Flore Marxer (SUI) 1:20.93 3. Lisa Beck (SUI) 1:23.94

Und die schnellsten Männer | © LAAX, Philipp Ruggli

Super Masters Men (50+)

1. Patrick Hasler (SUI) 1:14.61 2. Peter Bauer (GER) 1:16.45 3. Thomas Hinterseer (GER) 1:18.89

Grand Masters Men (45-49)

1. Ruedi Herger (SUI) 1:18.81 2. Andy Meyenberg (SUI) 1:20.21 3. Didi Haab (SUI) 1:20.

Masters Men (40-44)

1. Reto Neiger (SUI) 1:12.00 2. Ivan Capaul (SUI) 1:15.08 3. Ivo Gmür (SUI) 1:15.58

Pro Men (ab 18)

1. Christian Haller (SUI) 1:10.89 2. Terje Haakonsen (NOR) 1:11.37 3. Michael David (FRA) 1:12.23

Open Women

1. Silvana Clavuot (SUI) 1:26.28 2. Mar Ferreira 1:26.55 3. Florence Züger (SUI) 1:

Open Men

1. Alex Rufibach (SUI) 1:18.01 2. Lorenz Gugger (SUI) 1:18.16 2. Ramiro Broggi (SUI) 1:18.16

Terje Haakosen ließ es sich nicht nehmen, bei seinem eigenen Rennen an den Start zu gehen und fuhr hinter Hitsch auf Platz 2 | © LAAX, Philipp Ruggli

Sudden Rush Banked Slalom 2016

Am Wochenende ging der Sudden Rush Banked Slalom 2016 über die Bühne. Die Shape-Crew hatte alle Hände voll zu tun, den dick eingeschneiten Kurs immer wieder auszugraben. Dem Spaß aller Beteiligten hat das aber keinen Abbruch getan. Im Gegenteil.



Banked Slaloms sind die Ur-Form der Snowboard-Contests und gehören zum Snowboarden dazu wie der Schaum auf’s Frischgezapfte. Terje Haakonsen und Laax-Local Nico Müller haben gemeinsam mit Sudden Rush in Laax am Crap Masegn ihre Vorstellung eines Bankeds in die Tat umgesetzt. Der Snowboard-Community gefällt’s, und so kamen trotz massiven Neuschnees viele nach Laax, um gemeinsam die Banks zu shredden. Aber den ein oder anderen Tiefschnee-Run haben sie sich mit Sicherheit auch nicht entgehen lassen.

Am Ende standen Terje Haakonsen, Paul Lambersens und Stephan Maurer auf dem Podium. Die Frau, die am schnellesten durch die Banks flog, war Jirene Zimmermann. Abgerundert wurde das Event mit Kulinarik und Musik im rocksresort und der Indy Bar. Am Ende des Wochenendes waren sich Teilnehmer und Veranstalter einig: Auch die zweite Ausgabe des Sudden Rush Banked Slaloms war wieder ein voller Erfolg. Die Zeichen stehen also gut für eine Neuauflage im nächsten Jahr!

