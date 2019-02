Roxy kreiert neue Kollektion aus recyceltem Platikmüll aus dem Meer

UMWELTFREUNDLICHE TECHNOLOGIE

Diese neue Kollektion, die Surf- und Swimwear sowie Accessoires umfasst, ist nicht nur nachhaltig (es wurden ausschließlich zu 100% recycelte Kunststofffasern verarbeitet, die aus Plastikmüll gewonnen wurden) sondern auch technisch innovativ, denn das so gewonnene Gewebe ist jetzt doppelt so widerstandsfähig gegenüber Chlor, Sonnenschutzmittel und Salzwasser wie bisher. Denn Nachhaltigkeit endet nicht mit der Produktion.

Auch optisch ist die umweltfreundliche Kollektion durchaus ansprechend

NACHHALTIGE WETSUITS

Für die Wetsuits der Pop Surf-Kollektion wird erstmals ein neuartiger, wasserbasierter Textilkleber verarbeitet, der keine giftigen und umweltschädlichen Lösungsmittel enthält. Außerdem wurde für die Herstellung der Wetsuits das sogenannte „dope-dye yarn“ verwendet, bei der dem Garn die gewünschten Farbpigmente schon zu Beginn der Verarbeitung hinzugefügt werden. Diese nachhaltige Textilfärbemethode führt dazu, dass in der Produktion 85% Wasser und 90% des chemischen Abfalls eingespart und der Energieverbrauch um ein Vielfaches reduziert werden kann. Dabei werden Farben erzielt, die nicht nur knallig-bunt sind, sondern auch besonders lange erhalten bleiben. Zwar besteht die Surfwear der Pop Surf-Kollektion weiterhin größtenteils aus Neopren, aber auch hier wurden Polyestergewebe verarbeitet. ROXY entscheidet sich hierbei bewusst für Polyestergarne, die ebenfalls aus recycelten Plastikflaschen gewonnen werden. Dieses Produktionsverfahren bedeutet nicht nur, dass der Anteil an Plastikmüll in den Ozeanen wesentlich verringert werden kann, sondern auch dass für die Herstellung der einzelnen Teile der Materialverbrauch besonders niedrig gehalten werden kann.

Was bedeutet das genau? Für jeden Wetsuit der neuen ROXY Pop Surf-Kollektion werden insgesamt: