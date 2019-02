Jörg Angeli -

Park Report mit vielen Bildern und einem exklusiven Video-Clip aus dem Snowpark Montafon in Vorarlberg (Österreich).

Anzeige

PRIME Report: Snowpark Montafon (Feb. 2019) - Parkcheck Video



PRIME Report: Snowpark Montafon (Feb. 2019) - Infos & Bilder

Das Skigebiet Silvretta-Montafon liegt in Vorarlberg (Österreich) ca. 30 Kilometer von Feldkirch entfernt und gehört mit 36 Liftanlagen sowie rund 140 Kilometern Piste zu den größeren Resorts im Westen des Alpenlandes. Vor allem bei Freeridern ist das Gebiet ein sehr beliebtes Ziel - offiziell sind insgesamt 70 verschiedene Routen ausgewiesen. Weitere Infos zum Gebiet findet ihr in unserem PRIME Hot Spots-Artikel.

Der Snowpark Montafon

PRIME Report: Snowpark Montafon (Feb. 2019) - Rider: Jona Zimmermann

Doch nicht nur Freerider werden in Montafon glücklich. Freestyler und solche die es werden wollen, finden im Snowpark Montafon ein außergewöhnlich großes Setup mit verschiedensten Jib- sowie Jump-Features.

Der schnellste Weg aus dem Tal zum Park führt über die Grasjoch Bahn (Gondel) bei Sankt Gallenkirch. Oben angekommen fährt man geradeaus zum 2er Sessellift Freda Bahn, der euch direkt zum Parkeingang bringt. Der Lift ist leider nicht der schnellste, der wahrscheinlich einzige große Nachteil des Snowpark Montafon. Oben angekommen wartet dafür ein sehr langer Run durch den großen Park. Die Obstacles stammen von Schneestern.

Blick vom Eingang auf den Park. Direkt am Anfang warten drei verschiedene Optionen auf motivierte Shredder: Ein Straight Box, eine Straight Tube sowie ein Quad Kinked Rail.

An diesem Quad Kinked Rail kann man gleich so richtig loslegen.

Danach folgen zwei Features nebeneinander: Eine Flat Down Box sowie eine Down Post Tube mit Tokio Drift Anfahrt.

Down Post Tube mit Tokio Drift Anfahrt

C Rail und Cannon Rail to Wall / High Rail

Up Down Rail & Flat Down Box

Der nächste Abschnitt beginnt mit einem kleinen easy Kicker sowie einer kleinen Wall mit Boxfläche zum Sliden.

Ein weiterer kleiner easy Kicker sowie ein Straight Industry Rail

Rechts hat die Shape Crew eine ordentliche Hip aufgebaut, die zum Senden einlädt. Links steht ein relativ langes, etwas schräg gestelltes Rail am Coping einer mittelgroßen Quarter.

Die Hip bietet verschiedene Optionen zum Senden oder Jibben. Rider: Simon Gritsch, Basti Hein, Michael Göbhardt (v.l.n.r.)

Das schräg gestellte Rail mit kleinem Cannon Rohr am Anfang im Detail.

Kurzes Downrail (ca. 6 Meter)

Danach folgen eine Up Down Box ...

... sowie eine Double Kinked Post Tube mit Tokio Drift Anfahrt.

Blick auf den nächsten Abschnitt. Entweder man nimmt die kleine Hip auf der linken Seite mit und folgt dann dem Jib Run oder ...

... man nimmt volle Fahrt auf, biegt rechts ab und steuert den Money Booter an. Der größte Kicker im Park hat mindestens 15-16 Meter Table und einen Sweet Spot von knapp 20 Metern.

Der Money Booter von der Seite.

Die Anfahrt zum großen Kicker ist nicht ganz optimal und es muss etwas um die Kurve geheizt werden, funktioniert aber trotzdem perfekt. - Rider: Jona Zimmermann

Der Nachteil wenn man sich über den großen Jump ballert: Man verpasst die meisten nachfolgenden Jib Features und kann nur noch 2-3 kleine Obstacles danach fahren.

Wer nicht zum Money Booter abbiegt, kann entweder diese Rainbow Box oder das Straight Industry Rail fahren und kommt dann danach ...

... in diese Area mit verschiedenen Transfer Möglichkeiten, einer Bonk Tonne sowie einem Wallride.

Nach dieser kleinen Tranny-Area kann man zwischen drei Lines wählen. Entweder man fährt den linken äußeren Run, wo weitere Medium Kicker warten, den mittleren mit einigen Rails sowie Medium Jumps oder die rechte Line mit verschiedenen beginnerfreundlichen Boxen.

Letzter Abschnitt, Mitte: Erst ein Downrail und dann zwei kleine Medium Jumps.

Der letzte Abschnitt im Überblick: links Medium Kickerline, Mitte Rails und Medium Kicker, rechts Beginnerline

Auf der linken Line warten zwei verschiedene Medium Kicker auf motivierte Jumper: ein klassischer Table Kicker und ein Roller mit weniger Höhe, dafür mehr Sicherheit.

Die Beginner Line mit einsteigerfreundlichen Boxen.

Kreatives Jib Feature mit Stangen zum Tappen sowie Rainbow Box (mittlere Line).

Blick von weiter unten auf die linke Medium Line. Am Anfang wartet noch ein ordentliches Industry Down Rail darauf gefahren zu werden.

Ein weiteres Down Rail in der mittleren Line.

Und zum Abschluss eine Straight Tube.

Rund um den Park bietet das Gelände diverse Möglichkeiten für Powder Turns oder Jumps.

Lohnt sich ein Besuch?

Die abschließende Frage ist leicht zu beantworten. Der Snowpark Montafon bietet ein wirklich großes sowie abwechslungsreiches Setup mit Jibs in allen Varianten an und auch die Jumps können mit ihren verschiedenen Größen punkten. Der Money Booter wird auch fortgeschrittene Fahrer zufriedenstellen. Ein Besuch lohnt sich also definitiv - dieses Setup wird auch nach mehreren Tagen mit Sicherheit nicht langweilig. Nachteile des Parks sind der langsame Lift und wer kein Verbund- oder Saisonticket in Silvretta-Montafon besitzt, der muss als Erwachsener 54€ für ein Tagesticket bezahlen, Kinder 31,10€.

"It's Battle Time" Top2Bottom-Videocontest

Aktuell läuft im Snowpark Montafon ein Top2Bottom-Videocontest. Um mitzumachen, müsst ihr eure beste Line durch den kompletten Park von oben bis unten filmen und dann mit dem Hashtag #battletheshapecrew auf Instagram oder Facebook hochladen. Einsendeschluss ist der 23. April 2019! Den Run von Shaper Simon Schorpp, den es zu schlagen gilt, haben wir für euch unter diesem Abschnitt eingebunden.



Zu gewinnen gibt es einen Salomon NFX Freestyle Ski plus 300 Euro in Cash!

Social Media Links

Silvretta Montafon: Instagram / Facebook / Web

© Primesports.de