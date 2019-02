Felix Schäfer -

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Longboard Classic wird 20 Jahre alt! Lasst euch das große Jubiläum des Woodstock des Snowboardens am 06. April nicht entgehen!

Anzeige

Freerider aus dem deutschsprachigen Raum mischen sich mit Legenden aus Europa, Japan und den USA! Über 400 Shredder verbringen zusammen "2 Days of Peace, Music and Snow"! Ein einfaches Konzept, das seit 20 Jahren "Snowboard Lovers" aller Altersgruppen vereint!

Anstatt einer Eventankündigung, lassen wir den Macher des Longboard Classics, Paul Gruber, zu Wort kommen:

"Ja, es gibt sie, diese Momente, die dein Leben verändern. Im Herbst 1979 stolperte ich über das Inserat eines Jake Burton im Skateboarder Magazine und wurde sein erster Kunde ausserhalb der USA. Wenig später war ich Teamrider für Tom SIMS, gründete mit Harry Gunz CRAZY BANANA, dann RAD-AIR. Nun starte ich in die 40. Snowboard-Saison und kann mir keinen schöneren Sport vorstellen! Und um genau diesen Enthusiasmus geht es beim Longboard Classic seit nunmehr 20 Jahren: Wir verbringen – mit oder ohne Bindung – gemeinsam mit über 400 Freunden einen Tag am Berg, denn Snowboarden (oder Snowsurfing, Skiboarding) war noch nie nur ein Sport. Das «Woodstock of Snowboarding» bedeutet, dass es statt gewalzter Pisten 1000 Höhenmeter baumfreie Nordhangabfahrt gibt, statt Nouvelle Cuisine feines Essen aus der Gemeinschaftsküche und anstelle von Preisgeld von Herzen kommende Umarmungen. Seid herzlich willkommen, ihr Pros und Bros. Packt eure Boards ein und verbringt einen Tag mit Freunden. Ihr seid es, die die Leidenschaft fürs Snowboarden hochhalten – am Samstag, 6. April 2019, im Snowboard-Himmel von Stuben."

Timetable

Ort: Stuben am Arlberg

05. April 2019 20 Uhr: Welcome - Hotel Mondschein Stuben 22 Uhr: LBC Welcome Party

06. April 2019 07.30 bis 10.30 Uhr: Registrierung Teilnehmer im Eventzelt (Stuben Ort, nahe Sesselbahn Albona 1 9 bis 15 Uhr: Testprodukte von AMPLID, ARBOR, BOERTEUN, BUDDYBUDDY, DUPRAZ, FLOW, FLUX, GOODBOARDS, KONVOI, KORUA, LTB, NEVER SUMMER, NIDECKER, NITRO, ONE, POGO, RAD-AIR, SIMS, STRANDA 11.30 Uhr: Treffpunkt Teilnehmer am Albonagrat 12 Uhr: Start Albonagrat (2408 m) LBC Masters (Frauen, dann Männer) LBC No School (Frauen, dann Männer) LBC Old School (Frauen, dann Männer) Ziel beim Eventzelt Stuben Dorf (1407 m) anschl. Mittagessen & Chillen mit Mortal Kombat Sound feat. UCee 15.30 Uhr: Preisverteilung & Awards 20.30 Uhr: In Concert: A New Day 21.30 Uhr: In Concert: UCee backed by Boomrush Band 23 Uhr: LBC Afterparty mit Mortal Kombat Sound feat. UCee



Partner

Alprausch, Stuben am Arlberg, Hotel Apres Post, Hotel Mondschein, hi5.de Textildruck, actionsportsJOB.com, WORKZNM, O.M.S.A

> nächste Seite: Review: Longboard Classic #19

Review: Longboard Classic #19

@ LBC

Am 07. April wurde Stuben am Arlberg wie in jedem Jahr um diese Zeit von einer Horde Snowboarder der verschiedensten Generationen überrannt. Das gibt’s nur beim Longboard Classic!

Beim Longboard Classic in Stuben seit 19 Jahren nur um "2 Days of Peace, Love and Snow", und das LBC im Jahr 2018 ein weiteres für die Geschichtsbücher: 470 aktive Teilnehmer shreddeten bei sonnig warmen Spring Wetter die 1001 Höhenmeter vom Albona Grat nach Stuben und die Vibes und die positive Energy, die dabei frei wurden, steigern die Vorfreude auf das 20-jährige Jubiläum noch weiter!

Perfekte Voraussetzungen | © Sam Oetiker

Die Vorzeichen hätten besser nicht sein können: Nach dem Rekord Winter gab es noch immer 1,5 Meter Schneehöhe in Stuben Ort. Die Wettervorhersage kündigte Bluebird und bis zu 20° Celsius an und so kam es dann auch!

470 gleichgesinnte Freerider fanden sich am Samstag, 7. April um 12:00 am Albona Grat ein, um gemeinsam den vielleicht letzten Run der unvergesslichen Saison 2018 zu zelebrieren. Gestartet wurde wie immer mit einem Massenstart in 3 Kategorien, jeweils mit "Geschlechtertrennung": NoSchool Men/Women, Masters Men/Women, Oldschool Men/Women. Mit dabei einige der Favoriten aus den letzten Jahren darunter Matt Waibel in der Oldschool Wertung und das Dauerbrenner Duell Ralf Castelberg und Matthias Jorda bei den Masters.

Gar nicht so leicht, 470 Starter auf ein Foto zu bekommen! | © Sam Oetiker

Dank Speaker und Starter Muck Müller verlief der Start nicht ganz pünktlich. Dafür war es umso amüsanter und kurzweiliger, da Muck über sein Megafone regelmässig passende Sprüche zur Unterhaltung der Massen rausließ. Nachdem die 3 Kategorien hintereinander gestartet waren, blieben um 13:30h nur mehr die Kids und eine Handvoll Medienleute am Grat. Es ist mittlerweile Tradition, dass die Kids gemeinsam nach allen "Racern" starten und die Abfahrt abseits der Rennstrecke im feinen Firn meistern. In der Zielarea angekommen, wurden die Kids von Organisator Paul Gruber genauso fulminant begrüsst und abgeklatscht wie die erwachsenen Rider zuvor.

Muck Müller hält die Massen informiert und bei Laune | © Sam Oetiker

Nun konnte man zum gemütlichen Teil des Tages übergehen. Reggae-Tunes von den lokalen DJs Mr Mood, DJ Support, MC Booga und Cashers Klay aus Lüzidas sowie 2 DJs vom Club Charlotte aus Innsbruck passten perfekt zum Sonnenschein in Stuben Ort und nach der Siegerehrung gab es dank Konvoi Snowboards noch die Italienische One Man Band Belly Hole Freak.

Die Siegerehrung dauerte mal wieder eine kurzweilige Stunde und auf dem Podium bei den Masters Mens konnte beim ewigen Duell Ralph Castelberg Matthias Jorda auf Platz 2 verweisen. Matt Waibel entschied die Old School Wertung für sich vor Phillip Wenter und der Österreichischen Snowboard Legende Bertl Kletzmair. Die No School Girls ging ebenfalls an bekannte Gesichter wie Tamara Günthard, Stefanie Günther und Elisabeth Dünser. Die weiteren Ergebnisse entnehmt bitte der Ergebnisliste! Um die eingangs erwähnten LOVE – Vibes zu unterstreichen sei noch erwähnt, das der LBC BFF Award (Best Friends Forever) an die treue LBC Teilnehmerin Tina Mazur verliehen wurde und LBC Stammgast und Vintage Snowboard Lover Peter Dresen seiner geliebten Anna einen Heiratsantrag auf der Bühne gemacht hat.

Aufgeteilt in die verschiedenen Kategorien, stürzen sich die Fahrer in den Hang | © Sam Oetiker

Das erfolgreiche LBC 2018 fand seinen Ausklang mit Retro Snowboard-Filmen im Party-Zelt und der mit einer Party mit den Legendären Mortal Kombat Sounds featuring UCee, die mittlerweile schon zum Inventar des Longboard Classic gehören.

Gerne möchten wir auf das 20te LBC in Stuben zu verweisen, welches am Samstag, 6. April 2019 stattfindet! Jeder der mindestens 1x beim LBC war, muss dort hin und mit uns Geburtstag feiern. Soviel hat Mastermind Paul Gruber schon versprochen: Es wird eine fette Sause mit noch mehr Live Sound und noch mehr Peace, Love and Snow – wenn das überhaupt noch möglich ist!

Review: Longboard Classic #18

Komm schon, gebt's zu, wer könnte diesen Damen in ihren Old School-Outfits widerstehen? | © LBC/Sam Oetiker

Das größte Longboard- und Old School-Event der Welt wurde volljährig und lud zur großen Feier am 1. April 2017 nach Stuben am Arlberg ein!

Update: Unter blauem Himmel war bei frühlingshaften Temperaturen nicht nur die Stimmung in der Zielgeraden im Tal so ausgelassen und frei, wie es sich für das "Woodstock of Snowboarding" gehört. Auch an der Startlinie auf dem Albona Grat waren die Emotionen am Brodeln und die über 350 Teilnehmer gespannt vor Erwartung, sich auf 1001 Höhenmeter Backcountry einzulassen.

Jeff Brushie mit der Neuauflage seines Pro-Models von 1993 | © LBC/Sam Oetiker

Traditionell wird das Starterfeld in 3 Kategorien gewertet: Masters, No-School und Old-School. Dieses Jahr wurden die Männer der LBC Masters vorausgeschickt, um die Strecke mit ihren Mega-Latten für den Rest des Feldes schon mal ein bisschen "glatt zu bügeln". Die Rechnung ging auf – mit seinem 202 cm Longboard holte sich Ralph Castelberg nach 4 Jahren LBC-Abstinenz den Titel. Respekt gebührt auch den Masters Damen, von denen sich nur fünf mutige "Meisterinnen" mit XL-Boards an den Start wagten – allesamt bekennende LBC-Fans und Dauerteilnehmerinnen, von denen die Siegerin von 2015, Liz Kristoferitsch, erneut den Titel holen konnte.

Vor dem Start nochmal schnell die letzten Feineinstellungen beim Stance vornehmen | © LBC/Sam Oetiker

Die No-School-Kategorie stellte bei Männern wie Frauen die größte Gruppe – immerhin wird hier auch alles zusammengefasst, was zu kurz für die LBC Masters und zu neu für die LBC Old-School Klasse ist. Die Teilnehmer waren jedoch nicht weniger farbenprächtig unterwegs sowie beileibe nicht weniger motiviert und sorgten vor allem für die Zuschauer im Tal für die besten Bilder – so viele Leute zugleich auf einem Freeride-Hang zu sehen ist nun wirklich nicht alltäglich. Die schnellste Frau bei den No-Schoolern war Stefanie Günther aus der Schweiz. In der Herrenwertung konnte keiner der Snowboard-Wildsau Ueli Kestenholz das Wasser reichen.

Das Adrenalin wird beim Massenstart ordentlich in die Höhe getrieben | © LBC/Sam Oetiker

Den krönenden Abschluss des Rennens bildeten die Old-Schooler, gefolgt von Family & Kids, die mit Abstand den meisten Jubel im Ziel ernteten. Und dies zu Recht – denn wer mit über 70 Jahren noch auf dem Board steht verdient den gleichen Respekt, wie seine erste Backcountry Abfahrt mit zarten fünf Jahren zu bestreiten.

Der Nachwuchs war ebenfalls mit Begeisterung dabei | © LBC/Sam Oetiker

Von dieser Welle an Begeisterung und der Flut an Nachwuchs waren auch Snowboard-Legenden Titus Dittmann und Jeff Brushie begeistert. Nicht wenige der älteren Teilnehmer sahen sich hier mit ihren Teenie-Idolen vereint, während der Stoke und die Leidenschaft an die neue Generation weitergegeben werden.

Der Rockstar Award ging an Jim Magnusson aus Schweden.

Wer nach der Open-Air Siegerehrung noch bis zum Sonnenuntergang in der Test-Area verweilte, wurde mit einem außerplanmäßigen Highlight der US-Rockband "Max Pain and the Groovies" verwöhnt. Von Pogo Snowboards eingeladen, haben sie auf ihrer Europa-Tour extra einen Abstecher in die Berge eingelegt und nach einer Auto-Odyssee beim dritten Ort mit dem Namen „Stuben“ endlich den richtigen Platz für ihren Gig gefunden. Die perfekte Einstimmung für den legendären Party-Abend im LBC-Eventzelt, für den alleine sich die Reise an den Arlberg lohnen würde. Denn die Jungs von Mortal Kombat Sound mit Microphone Man Ucee wissen einfach, was sie tun und heizten der Menge ein, bis kein Fuß mehr ruhig blieb und wirklich jeder in die Bob-Marley-Chöre einstimmte.

© LBC/Sam Oetiker

Denn das ist das Flair des LBC und was diesen Event so besonders macht: in der Liebe zum Snowboarden vereint. Egal welches Board du fährst und ob du auf Rock, Reggae oder Hip Hop stehst, in Stuben wird der Sideway Style gefeiert, immer und immer wieder.

© LBC/Sam Oetiker

© Primesports.de