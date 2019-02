Gewinnt 4 Tage Liftpass + 3 Übernachtungen in Ski amadé!

Felix Schäfer -

Ski amadé und Prime Skiing spendieren einen Trip für zwei Personen inklusive 4-Tages-Skipass Ski amadé und drei Übernachtungen in einem 4****-Hotel!

In Ski amadé mit seinen Regionen Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal gibt es für jeden Geschmack die richtige Spielwiese. Egal ob Powder-Runs, Pisten-Cruisen oder Park-Lapping im Absolut Park, Burton The Stash, Living Room Hochkeil, Snowpark Großarltal, Blue Tomato Kings Park, Snowpark Alpendorf, Superpark Planai, Snowpark Gastein, Beginner Park Kemadhöhe oder dem Kidspark.



Gemeinsam mit Ski amadé haben wir von Prime Skiing uns daher etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Ihr als unsere Leser bekommt exklusiv die Chance, einen Trip für zwei Personen in den Verbund Ski amadé zu gewinnen**, inklusive vier Tagen Skipass Ski amadé und drei Übernachtungen mit Halbpension in einem Vier-Sterne-Hotel. Am 12. Februar werden wir den/die Gewinner/in ziehen!

