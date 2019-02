Family Freestyle Weekend im Snowpark Alpendorf

Felix Schäfer -

Vom 16. bis 17. März 2019 findet das Family Freestyle Weekend im Snow Space Salzburg statt – das perfekte Event für freestyle-begeisterte Familien!

Bereits zum dritten Mal treffen sich vom 16. bis 17. März 2019 im Snow Space Salzburg Freestyle begeistere Kinder und Eltern. Und egal ob ihr schon Snowboarder oder Freeskier seid oder ob ihr erst zu Freestylern werden wollt, für sportliche Familien ist das Family Freestyle Weekend ein MUST: Schnupperkurse, Pro – Coaches für Fortgeschrittene, Test Boards und Test Ski, Goodies und Good Times werden an der Kreisten Alm in Alpendorf/ Sankt Johann in Salzburg geboten!

© Family Freestyle Weekend

Was vor 2 Jahren mit ein paar wenigen Familien und einer Handvoll Testprodukten begann, wird dieses Jahr zum absoluten Highlight im Saisonskalender von Freestyle begeisterten Familien und denjenigen die es noch werden wollen.

Shredden, Testen & eine gute Zeit

Shredden mit Freunden, neue Tricks lernen, und eine richtig gute Zeit im Schnee haben, das sind die Attribute die das Family Freestyle Weekend im Snow Space Salzburg verkörpern. Die Firmen Atomic, Bataleon, Burton, Flux, Goodboards, Jones, Never Summer, Nitro, Rome, SP, TSG und YES kommen mit jeder Menge Testmaterial für Kinder und Erwachsene und sie werden ihre Zelte an der Kreistenalm aufschlagen.



Die „Kreisten“ bietet auch die Basis für die freestyligen Unternehmungen an diesem Wochenende: Mit der 6er Sesselbahn Gernkogel schweben Kinder aller Altersgruppen mit ihren Eltern von St. Johann/Alpendorf zur Kreistenalm.

Dort wartet ein Mini Snowpark, die Wriglet Area für die Kleinsten, heisse Getränke von Gorilla, deine Coaches von der Shred School und von den Shred Kids sowie die Atomic Freeski Pros, Snowboard Schnupperkurse der Snowboardschule Toni Gruber, Goodie Bags von Blue Tomato und viele andere Aktivitäten auf euch.

Coaching & Foto-Session

Wer schon zu den geübteren Freestylern zählt fährt gemeinsam mit den Coaches in den Snowpark Alpendorf. Dort werden dir nicht nur neue Tricks gezeigt, sondern auch Actionfotos von dir und deinen Freunden gemacht.

© Family Freestyle Weekend

Am späteren Samstagnachmittag treffen sich dann alle wieder an der Kreistenalm wo bei der Barilla Pasta Party und beim Kinder Bingo jede Menge Sachpreise zu ergattern sind. Doch das Beste kommt zum Schluss: Der gemeinsame Shred Down am Samstagabend verspricht nochmal Spaß für alle Beteiligten!

Und auch am Sonntag gibt es neben Testmaterial und Coaches noch jede Menge weitere Highlights, darunter der gemeinsame Shred Down am Sonntagnachmittag und die Trial Bike Show mit Bike Profi Thomas Klausner an der Gernkogel Talstation.

Weitere Infos zur kostenlosen Teilnahme

Also Kids, packt eure Eltern ein und auf geht's zum schönsten Wochenende des Jahres, dem Family Freestyle Weekend 2019!

© Family Freestyle Weekend

Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist kostenlos! Ihr braucht lediglich einen gültigen Skipass und dafür gibt’s im Snow Space Salzburg an allen Wochenenden ermäßigte Familientageskarten!

Timetable Family Freestyle Weekend

Samstag, 16.03.2019

09.30 bis 15.30 Uhr Kostenloser Snowboard- und Freeski-Test der Firmen Atomic, Bataleon, Burton, Flux, Goodboards, Jones, Never Summer, Nitro, Rome, SP, TSG und YES Burton Wriglet Park und ASA Mini Shred Coaching Spaß Activities by Blue Tomato, Gorilla, Weedo clothing, und anderen

10 bis 15.30 Uhr Freeski Coaching by Atomic Snowboard Coaching by Blue Tomato (Shred School Coaches) und Shred Kids Snowboard Schnupper Lessons by Snowboard Schule Toni Gruber

16 Uhr Barilla Pasta Party und Kinder Bingo auf der Kreisten Alm

17.30 Uhr Kids Shred Down (gemeinsame Talabfahrt von allen Familien die mit dabei sind!)



Sonntag, 17.03.2019

09.30 bis 15 Uhr Kostenloser Snowboard und Freeski Test der Firmen Atomic, Bataleon, Burton, Flux, Goodboards, Jones, Never Summer, Nitro, Rome, SP, TSG und YES Burton Wriglet Park und ASA Mini Shred Coaching

10 bis 14.30 Uhr Freeski Coaching by Atomic Snowboard Coaching by Blue Tomato (Shred School Coaches) und Shred Kids

15 Uhr Kids Shred Down (gemeinsame Talabfahrt von allen Familien die mit dabei sind!)

15.30 Uhr Trial Bike Show mit Bike Profi Thomas Klausner an der Talstation Gernkogelbahn



Review: Family Freestyle Weekend 2018

Im Snowpark Alpendorf fand vom 10. bis 11. März die zweite Auflage des Family Freestyle Weekends statt mit kostenlosem Testmaterial, Coachings und vielen mehr!

Familie kann auch cool! Das bewies das Family Freestyle Weekend am vergangen Wochenende in Alpendorf. Das perfekte Set-up für klein und groß in Kombination mit den Coaches, die Lichtjahre entfernt von klassischem Snowboard-Lehrertum die Groms mit auf die Abenteuerreise durch die Obstacles mitnahmen, legten den Grundstein für ein wirklich cooles Familien-Event. Wenn man es genau nimmt, sind die aufgezählten Komponenten auch der Grundstein für die Zukunft von Snowboarden. Das Family Freestyle Weekend und Alpendorf haben verstanden, dass es im Snowboarden nicht um Punkte gehen muss, sondern die Ziellinie den Spaß und die persönliche Entwicklung markiert. Kein Druck, kein Bessersein, keine Auszeichnungen die folglich ein Ranking zwischen den Kids mit sich bringt, lassen die Nachwuchsförderung im Pongau zu einer großen Sache für die Kleinen werden.

Nach unzähligen Runs durch den Snowpark Alpendorf, der sich die komplette Piste entlang mit kleinen und mittleren Kickern, jeder Menge Boxen, Steilkurven und Bodenwellen den Hang hinunter schlängelte, gab es am Samstag direkt nach dem Berg die Pasta Party im Hotel am Pistenrand. Die Party endete mit einer Bingo Session vom Feinsten, denn die Kids und Erwachsenen hatten die Chance auf jede Menge Sachpreise der Partner. Vom Wellness-Tag im vier Sterne Hotel, über Lifttickets, Klamotten, Kopfhörer und Pasta Equipment konnte sich jeder mit fünf richtigen Zahlen etwas von den Preisen aussuchen. Am Sonntag startete das Family Freestyle Weekend in Tag zwei.

Für wen ist das Family Freestyle Weekend interessant?

Nach anfänglicher Skepsis, ob ein solches Event für die ganze Familie tatsächlich cool sein kann, wurden wir vor Ort in Alpendorf von dem Event völlig überzeugt. Für die Kleinsten gab es in der Test-Area einen MiniShred, Essen und Trinken sowie Testmaterial umsonst. Zudem kümmerten sich kostenlos Coaches im die Kinder, die die Kleinsten spielerisch ans Snowboarden heranführte. Für die Größeren stand natürlich das selbe Set-up zur Verfügung, aber der Park wurde zum Playground für sie. Nach anfänglicher Zurückhaltung einiger Kids, dauerte es keinen halben Tag, bis die rund 40-50 Kids dann alle mit den Coaches und mächtig Spaß zwischen den Backen durch die Steilkurven, Bodenwellen, Kicker und Boxen flitzten.

Und wie sollte es anders sein?! Die Großen wurden zu den größten Kindern! Die Daddys und Moms gingen ebenfalls zusammen heizen und haben keine Bodenwelle und kein Take Off ausgelassen, um ihre eingerosteten Körper mit Tweaks und Bones herauszufordern. Somit empfehlen wir als Prime Snowboarding Magazine das Family Freestyle Weekend für alle begeisterten Snowboard-Familien und die, die es noch werden wollen. Kids von 2 bis 16 Jahre mit ihren Eltern werden sich im Pongauer Alpendorf zuhause fühlen. Auch Skifahren ist erlaubt, falls es in den Familienreihen ein Zweibrett-Freund sein sollte.



>> Review: Family Freestyle Weekend 2017

Review: Family Freestyle Weekend 2017

Family Freestyle Weekend 2017

In Sankt Johann im Pongau fand das Family Freestyle Weekend statt. Perfekt für alle Rad Dads und Mums da draußen, die mit ihren Kids shredden wollten!

Motivierte Kids, Eltern, Coaches und Medienvertreter haben Wind und Regen getrotzt und einen unvergesslichen Tag im Betterpark Alpendorf erlebt. Die Wettervorhersage für das erste Family Freestyle Weekend im Betterpark Alpendorf/Sankt Johann im Pongau war denkbar schlecht. So schlecht, dass sich die Organisatoren einen Tag vor der Veranstaltung entschlossen, den Sonntag zu canceln. Der Samstag versprach zumindest am Vormittag noch niederschlagsfreies Wetter und so konzentrierte sich das Programm auf den ersten Tag. Die Teststände der Firmen Atomic, Burton, Jones und Yes waren am Samstag früh schnell aufgebaut und erwarteten die ersten Besucher.

Schnell noch das Setup einstellen, bevor's in den Park geht! | © Betterpark Alpendorf/Gert Perauer

Friedl Kolar und Chris "CK" Kröll von der Shredschool standen für interessierte Snowboard-Kids bereit und die beiden Atomic Freeski-Teamrider Tobias Gratz und Stefan Ager kümmerten sich um den Freeski-Nachwuchs. Ein Snowboard-Lehrer von der lokalen Snowboard-Schule Toni Gruber sowie Florian Beitz von Snowboard Germany boten kostenlose Snowboard-Schnupperkurse für Beginner an. Der Andrang hielt sich aufgrund der Wettervorhersage in Grenzen, aber die Workshops konnten planmäßig starten. Umso begeisterter waren die Kids, die mit dabei waren. Selbst als es dann gegen Mittag zu regnen begann, wollten die Kids auf keinen Fall das Coaching beenden. Nicht zuletzt weil der Betterpark Alpendorf bestens geshapt für alle Könnenstufen die idealen Kicker, Boxen und Rails bot und weil es an der Thermos Hydration Station kostenlos warmen Tee für Eltern und Kids gab. Nach einer kurzen Essenspause in der Strass-Alm ging es dann weiter, die nassen Klamotten wurden wieder angezogen und die Kids gingen hochmotiviert mit ihren Coaches ans Werk.

Der Park war bestens geshapt und erwartete die Freestyle-Familien | © Betterpark Alpendorf/Gert Perauer

Der nächste Programmpunkt war die Barilla Pasta-Party am späten Nachmittag im Hotel Alpina direkt an der Talstation. Nachdem die wohlverdiente Pasta vertilgt war, ging es ans Kinderbingo, bei dem es tolle Sachpreise zu gewinnen gab.

Shred- und Pasta-Party am gleichen Tag; was will man mehr? | © Betterpark Alpendorf/Gert Perauer

Alle teilnehmenden Kids gingen mit einem Preis und mit einer positiven Erinnerung an einen unvergesslichen Shredtag nach Hause. An der Motivation dieser Kids könnte sich so mancher Pro ein Beispiel nehmen! Kurzum, die Energie und Motivation der Kids war so ansteckend, dass eines fest steht: Es wird eine Wiederholung des Family Freestyle Weekends im Betterpark Alpendorf geben!



