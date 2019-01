Nic von Rupp surft die Left in Mavericks

Nicolai Steidle -

Die Left in Mavericks gilt als eher unzuverlässig, deshalb ist hier eigentlich nur die Right wirklich bekannt. Wenn die launische Schwester jedoch mal erwacht, dann ist die Hölle los. Surfline sagt über diese Welle: "a short-lived explosion of hell and spitfire." Die Right ist heftig in Mavericks, die Left, wenn sie denn mal läuft, ist in jedem Fall nochmal 2 Stufen heftiger. Und jetzt lehnt euch zurück und genießt Nic von Rupp in dieser großartigen Welle.

