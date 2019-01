Last Resort with Stan – 2018 Movie Edition

Felix Schäfer -

Er ist der Ulrich Wickert des Snowboard-Journalismus: Stan. Bekannt aus "Hateline" und "The Newshow" gibt's wieder eine neue Episode "Last Resort" für euch!

Mit "Hateline" auf Yobeat schoss Stan einer Raktete gleich in den Himmel. Ruhm, Ehre, Groupies (vielleicht, wahrscheinlich?); sein Leben und seine Show war so glamourös wie das der Pros. Dann eine Pause und die Rückkehr auf die Bildschirme mit "The Newshow". Doch er konnte nicht mehr an den vorangegangenen Ruhm anknüpfen. Also beschloss er, seine Talente anderweitig einzusetzen, verbrachte viel Zeit in Europa und traf auf zwei gleichwohl eigensinnige wie talentierte junge Isländer, in deren Universum der perfekte Platz für ihn bereit stand. Nach einem Ausflug ins seriöse Fach des Dokumentarfilms ist er dank der Zusammenarbeit mit atrip Apparel und Lobster Snowboards nun mit "Last Resort" in wohlbekannten Gefilden zurück. Danke, Stan.

