ISPO 2019: Prime-Party, neue Ticket-Preise & weitere Updates

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Die ISPO 2019 steht vor der Türe. Nicht mehr lange und wir werden uns durch die Hallen kämpfen, um euch die Highlights der nächsten Saison vorzustellen!

Wir vom Prime Snowboarding Magazine werden uns natürlich auch in diesem Jahr wieder mit einem Stand auf der ISPO München vertreten sein und zwar in Halle B4.113. Der wichtigste Termin für alle von euch, die sich selbst ins Getümmel stürzen:

Am Sonntag, den 03. Februar, findet ab 17 Uhr traditionsgemäß unsere Standparty statt! Wer die letzten Jahre dabei war, der weiß, dass es dank Paulaner und Monster-DJ ordentlich zur Sache geht!

Halle B4 10G SP Bindings 101 Black Hole Snowboards 107 Deeluxe 108 Pow Gloves/Rojo Outerwear 109 Capita Snowboards 110 Northwave 11 Nidecker – Flow/NOW/Yes. 112 Nidecker – Jones Snowboards 115 ThirtyTwo 116 Spark R&D 30A konvoi Snowboards 210 Nitro 212 goodboards 214 Ride Snowboards 218 Nobaday 219 Templeton Outerwear 221 The Bakery Snowboards 222 Stance 304 Phunkshun 306 Level 310 Mons Royale 316 Arbor Snowboards 328 Airhole 400 Recco 416 Arcade Belts

Halle A1 202 The North Face Halle A2 504 Holden Halle A3 200 ABS 206 Patagonia 302 Mammut 412 Ortovox 404 Pieps 502 Picture Organic Clothing 610 Atlas Snowshoes Halle B1 100 O'Neill Halle B5 240 Rossignol 420 BCA (Backcountry Access), K2 430 Head Halle B6 102 Giro 106 Dragon 202 Oakley 212 Mips 306 Smith 414 Poc

Die Preise für die ISPO 2019 im Überblick

Nachdem der ISPO in den letzten Jahren immer mehr langjährige Aussteller verloren gingen, versucht die Messe nun diesem Trend entgegen zuwirken. Insgesamt waren zwar mehr Aussteller auf der Messe als in den Jahren zuvor, aber gerade im Snowboard- sowie Freeski-Bereich kehrten große Marken wie Burton, Quiksilver, Armada und andere Brands der Messe den Rücken zu.

Nachdem in den letzten Jahren bereits verschiedene Änderungen am Aufbau sowie der Einteilung der Hallen vorgenommen wurden, sind 2019 nun die Ticketpreise dran. Die ISPO Munich will damit die Teilnahme der Sportfachhändler steigern sowie den "Charakter als Handelsplattform ausbauen und damit messbare Vorteile für die ausstellenden Marken erreichen".[vc_message]

Preis Händler ** Preis Sonstige Tagesticket online 19€ 69€ Tagesticket vor Ort 29€ 99€ 4-Tagestickets online 29€ 129€ 4-Tagesticket vor Ort 49€ 169€ ISPO Card 79€ 179€ Trainee Tagesticket *** 17€ 17€ Kinderkarte **** kostenfrei kostenfrei

[vc_column_text]** Nachweis erforderlich (Einzel- und Großhändler, Markenhersteller, Distributoren, Handelsvertreter)

*** Gilt für Azubis, Schüler & Student

**** Maximales Alter 12 Jahre

Weitere Infos zur ISPO Card findet ihr auf ispo.com[vc_column_text]Tickets sind laut offizieller Webseite ab Herbst 2018 verfügbar.

Weitere Möglichkeiten für ISPO Tickets

Neben dem Kauf eines Tickets zu den oben genannten Preisen können relevante Besuchergruppen von dem kostenfreien Gastkartenprogramm der ISPO profitieren. Aussteller haben ein Kontingent an Freitickets, die sie an ihre wichtigsten Handelspartner ausgeben können.

Die ISPO Munich will mit diesen Änderungen die Anbahnung von neuen Geschäftsbeziehungen als wichtigsten Mehrwert der Messe weiter stärken und alle anderen Messebesucher sowie nicht ausstellende Marken "deutlich stärker in die finanzielle Verantwortung nehmen. Für eine gerechte Beteiligung aller an einer für alle, erfolgreichen Messe".

Weitere Infos und Details zu den Ticket-Bedingungen findet ihr auf der offiziellen Webseite.

