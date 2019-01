Felix Schäfer -

Beim ersten Stopp der Freeride World Tour 2019 in Hakuba, Japan, fuhren Anna Orlova und Travis Rice auf die ersten Plätze.

Hakuba, 19.01.2019 – Nachdem der japanische Freeride World Tour-Wettbewerb in Hakuba im vergangenen Jahr aufgrund von zu viel Schnee ausgefallen war, zeigte sich der Himmel dieses Mal gnädig, öffnete seine Wolkendecke und ließ die Sonne durch. Den fast 50 Startern eröffnete sich auf dem 440-Höhenmeter-Hang am Big Triangle (1720 Meter) ein traumhaftes Freeride-Gelände, in dem sie starke Leistungen zeigten.

Ergebnisse

One big happy family! | © Freeride World Tour/J.Bernard

Women Men 1. Anna Orlova, RUS 1. Travis Rice, USA 2. Manuela Mandl, AT 2. Gigi Rüf, AT 3. Marion Haerty, FRA 3. Davey Baird, USA

Snowboard Men

Die Snowboard-Legenden wurden ihrem Ruf gerecht: Travis Rice (USA) holte sich in Hakuba den Sieg mit einem enormen 720 und einem Backflip. Platz zwei ging an Gigi Rüf (AUT), der bei seinem flüssigen und schnellen Run gigantische Airs und einen 360 stand. Der Drittplatzierte Davey Baird (USA) überzeugte die Judges mit einem Method und einem 360. Thomas Feurstein (AUT) musste kurzfristig wegen Krankheit auf den Start verzichten.

Travis Rice in seinem Element || © Freeride World Tour/J.Bernard

"Ich bin überglücklich. Diese Contests sind ein Psychospiel, wenn man oben am Start steht", sagte Travis Rice. "Ich konnte das umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte. Dieser Ort ist unglaublich, die Berge sind wirklich majestätisch und einzigartig. So etwas gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Es ist ein tolles Gefühl, Teil dieses Events zu sein."

Gigi Rüf kam ebenfalls bestens mit den Bedingungen in Japan zurecht | © Freeride World Tour/J. Bernard

"Ich freue mich, dass ich meine Familie heute stolz machen konnte", lachte Gigi Rüf. "Es war super, bei diesen epischen Bedingungen zu fahren. Der zweite Platz fühlt sich gut an, mir fällt eine große Last von den Schultern, weil man vorher doch sehr nervös ist."

Snowboard Women

Bei den Snowboarderinnen fuhr Manuela Mandl (AUT) eine originelle und steile Linie, bei der sie die Jury mit ihrem sauberen Style begeisterte. Dennoch musste sich die Titelverteidigerin aus Wien der Russin Anna Orlova (RUS) geschlagen geben, die mit technischen Passagen und mehreren Airs glänzte. Platz drei ging an die FWT-Weltmeisterin von 2017, Marion Haerty (FRA).

Anna Orlova auf dem Weg zu ihrem ersten Sieg | © Freeride World Tour/J. Bernard

"Ich freue mich total über meinen ersten Sieg bei der FWT", sagte Anna Orlova. "Diesen Weg will ich in der weiteren Saison unbedingt fortsetzen!"

Manuela Mandl | © Freeride World Tour/J. Bernard

Manuela Mandl ergänzte: "Ich hatte vorher kein großes Selbstbewusstein an diesem Hang, weil ich große Berge mag und dieser Hang eher verspielt ist. Aber es ist mir gut aufgegangen. Nachdem ich nun den Event, den ich als Schwachstelle betrachtet hatte, als Zweite gut überstanden habe, freue ich mich auf den Rest der Saison."

Full Replay



Weiter geht's mit dem nächsten Stopp Anfang Februar in British Columbia.

Freeride World Tour 2019 – Preview

In dieser Saison wird sich – dank einer Wild Card – Victor de le Rue ernsthaft ins Geschehen einmischen. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass der Franzose das Feld ein wenig aufmischen wird, denn Victor hat seine Style-Skills zunächst im Freestyle verfeinert, bevor er sie mit ins Backcountry genommen hat. Zudem hat er seine alpinen Kenntnissee durch Klettern und Paragliding in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Dass er sich in steilem Terrain wohlfühlt, hat er unter anderem in "The Fourth Phase" eindrucksvoll bewiesen. Nun sind wir gespannt, ob er das auch unter Contest-Druck abrufen kann. Nicht leicht machen werden es die erfolgreichen Starter aus dem letzten Jahr um Gigi Rüf, Thomas Feurstein und natürlich der Sieger der letztjährigen Tour Sammy Luebke! Bei den Damen steht Manuela Mandl nach ihrem Gesamtsieg ganz vorne in der Favoriten-Position, doch Hama Wakana sowie Maria Kuzma und Nicole Kelly werden alles daran setzen, Manuela vom Thron zu holen.

19. bis 26. Januar 2019 – Hakuba, Japan. The winter begins

02. bis 08. Februar 2019 – Kicking Horse Golden BC, Kanada – Time to get rowdy

22. bis 28. Februar 2019 – Fieberbrunn, Österreich. Hold the line

02. bis 08. März 2019 – Vallnord-Arcalís, Andorra. Crunch Time

23. bis 31. März 2019 – Verbier, Schweiz. The grande finale

