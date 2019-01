Die Ocean Film Tour kommt im März nach Deutschland

Das einzigartige Filmevent für alle, die das Meer lieben: Die International OCEAN FILM TOUR bringt die Schönheit und Faszination der Ozeane auf die große Leinwand. Das Programm besteht aus 5 – 7 inspirierenden Kurzfilmen mit einer Gesamtlaufzeit von rund zwei Stunden.

Von spannenden Abenteuergeschichten über spektakuläre Wassersportaction hin zu packenden Umweltdokus liefert die Int. OCEAN FILM TOUR jedes Jahr aufs Neue eine bunte Mischung rund um die wunderbare Welt des Meeres, die es zu schützen gilt.

Mitte März 2019 startet die International OCEAN FILM TOUR VOLUME 6 in Deutschland und geht anschließend auf große Tournee durch 14 Länder weltweit mit über 150 Stopps. Mit Rahmenprogramm wie Moderation und Gewinnspielen dauert eine Veranstaltung insgesamt zwischen 2,5 und 3 Stunden. In vielen Städten wird die Int. OCEAN FILM TOUR von Umweltschutzorganisationen und -Aktivisten begleitet, die darüber informieren, was jeder Einzelne zum Schutz der Weltmeere leisten kann.

DEUTSCHLANDPREMIERE: 17. MÄRZ 2019, LAEISZHALLE HAMBURG

Die Tour gastiert fast in allen großen deutschen Städten, zum Teil sogar zweimal. Ihr solltet euch dennoch schicken denn in Berlin, Köln und Düsseldorf sind die ersten Vorstellungen bereits ausverkauft.