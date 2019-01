Das Ende vom Snowpark Nesselwang?

Felix Schäfer -

Traurige Neuigkeiten aus dem Snowpark Nesselwang: Bis auf Weiteres sind alle Aktivitäten gestrichen, alle geplanten Events abgesagt. Was steckt dahinter?

Sollten euch beim Durchwischen eures News-Feeds auf Instagram die schwarzen Fotos aus dem Snowpark Nesselwang entgangen sein, bringen wir euch auf den neuesten Stand. Denn wie auf der Website des Parks zu lesen ist, ist die Saison für den beliebten Park im Allgäu schon zu Ende bevor sie überhaupt starten konnte. Nachdem schon der Park in Grasgehren allem Widerstand zum Trotz geschlossen wurde, sieht es für die Allgäuer Szene im Moment ziemlich düster aus. Und die Gründe für das Ende Nesselwangs, die auf der Website zu lesen sind, sorgen nicht gerade für eine verträgliche Stimmung.

Das Ende für den Snowpark Nesselwang?

"Nur zu gerne hätten wir hier weiter faszinierende Fotos, Event-Updates und Highlights aus Nesselwang gezeigt. Dies ist leider nicht möglich. Seit mehr als 12 Jahren haben wir mit viel Enthusiasmus und Engagement den Aufbau des Snowparks Nesselwang unterstützt und die Vermarktung mit der Firma Mera Burger GmbH (ehemals 5stars GmbH) vorangetrieben. Dies mit großer Unterstützung unserer Partner O´Neill, 5ive, Burton, Schneestern, Nitro, GoPro, Volcom, UE und vor allem Red Bull, mit denen wir Jahr für Jahr das Angebot erweitert haben. Rider aus aller Welt waren zu Gast, hochkarätige Events haben stattgefunden und dem Snowpark so zu internationaler Bekanntheit verholfen.

Dylan Norder beim Station | © Red Bull Content Pool/Lorenz Holder

In Sachen Freestyle-Förderung konnten wir in der Saison 2017-2018 noch ein weiteres Highlight mit dem Kids Slopestyle draufsetzen. Es war unser Bestreben Euch auch in der Saison 2018-2019 viele Events und Highlights zu bieten. Wir hatten diese in den letzten Monaten mit den Partnern Red Bull, Head Snowboards, Nikita Clothing, Riders & Heaven, Phunkshun sowie den deutschen Verbänden vorbereitet. Ein voller Eventkalender für Jung und Alt, passend zu den derzeitigen fantastischen winterlichen Bedingungen. Heute müssen wir Euch leider mitteilen, dass es uns nicht möglich ist, diese Events umzusetzen.

Warum das so ist?

Diese Frage beschäftigt uns intensivst seit Wochen, doch wir haben bis heute keine für uns nachvollziehbare Erklärung. Aus einer Zusage der Alpspitzbahn Nesselwang wurde eine Absage. Dieses Wechselspiel wiederholte sich im Rahmen der Verhandlungen. Alle Anstrengungen eine für alle Seiten tragbare Lösung zu finden scheiterte am Montag den 14.1.2019. o bedauerlich es auch ist und so sehr es uns schmerzt. Wir müssen aus diesem Grund heute am 24.1.2019, alle, auch die bereits angekündigten Events absagen. Wir wissen nicht was die Zukunft bringt. Diese Saison ist für uns trotz bester Schneebedingungen 'gelaufen'.

Die Events in Nesselwang haben immer eine Menge Leute angezogen und waren ein wichtiger Treffpunkt für die Szene | © Red Bull Content Pool/Lorenz Holder

Abseits aller Enttäuschung möchten wir diesen Tag auch zum Anlass nehmen uns nochmals bei Euch, den vielen Helfern, der Presse sowie allen Partnern für die fantastische Zusammenarbeit und die erlebnisreichen Jahre zu bedanken. Hervorheben möchten wir unseren langjährigen Partner Red Bull, der trotz der Enttäuschung mit Nesselwang, nach wie vor an unsere Ideen glaubt und weitere Events mit uns plant und umsetzt.

– Eure Mera Burger Crew"

Quelle: snowpark-nesselwang.de

